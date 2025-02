Sergio Gómez, 'El Gato con Jotas': «Que suene Extremadura»

Peraleda de la Mata. Bar El Hogar. 12 jubilados juegan al tute y un niño lanza dardos. Gritos: «¡Arrastro… Llevo!». Dos televisores encendidos. Se solapan ... las noticias y la peli del Oeste. Llega Sergio Gómez Juárez (Navalmoral de la Mata, 1990), o sea, El Gato con Jotas, se sienta, charlamos.

–¿El origen?

–Mi padre era peón de una cooperativa. Molía en el silo, recogía leche y repartía sacos de 100 kilos de pienso. Mi madre (q.e.p.d.) trabajó en mil cosas y fundó El Pucherino, un grupo de bailes regionales. Acabé Producción Audiovisual e Imagen en el IES El Brocense de Cáceres. Cantaba y bailaba en grupos folclóricos extremeños y orquestas. Tuve un grupo de rock, Abulia. Organizábamos el Perarock. Fuimos teloneros de Mamá Ladilla, Barón Rojo…

–¿El trabajo?

–En la productora Freak de Millán Vázquez, recepcionista en hoteles y desde hace tres años me dedico profesionalmente a la música. Lo primero que montamos fue Trending Tipic, la Jota del Rebrote, durante el Covid. Era un cabaret satírico de Extremadura, un musical con jotas. Hacíamos vídeos con miles de reproducciones. Dos extremeñas buscábamos el remedio a la pandemia convertidas en primas pijas, en farmacéuticas…. Nos drogábamos con pimentón. Hicimos 140 bolos por pueblos.

–¿El Gato con Jotas?

–Nació hace once años, pero cogió fuerza tras Trending Tipic. La idea era llegar con nuestra música extremeña, agitándola con otras musicalidades, a las nuevas generaciones y reflejar el amor a los mayores y a nuestros pueblos. Lucho por el amor libre independientemente del sexo. Nuestro primer single, 'Varón', mezcla los sones de Montehermoso con un poema de Gabriel y Galán que hablaba de los mariquitas a principios del siglo XX. Es una crítica a los movimientos fascistas de ultraderecha que promueven el odio a quien busca otra realidad. Debemos luchar para valorar a las personas y no a las mentes ignorantes. Me hacen comentarios en las redes que reflejan un odio increíble.

–¿El éxito?

–El vídeo de 'Varón' tuvo en dos días más de un millón de visualizaciones en Facebook. A partir de ahí, empezamos a dar conciertos por España y Portugal. Ahora iremos a Colombia y Alemania. El verano pasado hicimos 70 bolos. Somos 16 en escena. Todo el proyecto es inclusivo y muchos componentes de El Gato con Jotas aman de manera diferente al heteropatriarcado que nos han enseñado. Hicimos un vídeo para promocionar el Martes Mayor de Plasencia en Fitur con Tino Varela, mi gran apoyo. Era la Jeria el Pingu y superó en visualizaciones a los vídeos de todas las comunidades, incluido el de Antonio Banderas para Andalucía. Como había tantas críticas de odio, me llamaron de varias televisiones. Fue noticia en prime time.

–¿El nuevo disco?

–Hemos estado en Méjico y Estados Unidos para empaparnos de la música fronteriza y grabar un tema en yaki, la lengua de Sonora. El nuevo disco tendrá diez temas. Tal vez se llame 'Cuerpo de jota'. Las canciones son versiones del folclore extremeño excepto una que sorprenderá. Ritmos y 'tonás' que suenan en Extremadura, música de raíz y electrónica que será muy escuchada en discotecas y fiestas populares. Son mis canciones, pero en el librillo aparecerá la inclusión, quiero hacer visible la discapacidad física.

–¿La gira de 2025?

–Se anunciará toda la gira de golpe. El año pasado, íbamos a todo pagaran lo que pagaran, pero no podemos mover a 16 personas por cuatro euros. Debemos entender que hay productos de Extremadura que valen más que productos de fuera. Somos un equipo maravilloso formado por nuestra gente y quiero que suene Extremadura.