La semana en que la inteligencia artificial conmocionó a Almendralejo

Con la inteligencia artificial todo era asombro, y también risas, cuando la semana pasada vimos a personajes conocidos cantando o hablando en otro idioma, en ... inglés, sueco o chino mandarín. Pero ha bastado agitar en un cóctel ingredientes como menores, cuerpos desnudos y una aplicación accesible a cualquiera que en apenas unos segundos logra montajes perfectos para sembrar el caos. Almendralejo ha estado en titulares e informativos de todos los medios nacionales durante toda la semana porque varios niños se dedicaron este verano a 'desnudar' virtualmente a sus amigas, también menores de edad, y luego compartir esos archivos desde sus teléfonos móviles.

Estas acciones trascendieron el domingo pasado y aún hoy se investiga cómo de lejos han llegado los fotomontajes. Muchos autores y víctimas se conocen entre sí porque son del mismo colegio y el revuelo ocurrido en Almendralejo (Badajoz, 30.000 habitantes) aún está lejos de calmarse. Por la novedad del caso, al emplearse una tecnología sobre la que no existe regulación legal, hasta la Fiscalía General del Estado tiene dudas sobre cómo actuar.

Domingo, 17 de septiembre, una madre 'influencer' da la alerta

Miriam Al Adib Mendiri es ginecóloga y sexóloga en Almendralejo. Su hija le contó que se estaban difundiendo fotos trucadas de ella y sus amigas donde parecían desnudas. En cuanto el domingo llegó de viaje lo contó todo en un directo en su perfil de Instagram, donde tiene 123.000 seguidores. Quería parar la cadena de difusión que sospechaba llevaba varias semanas en marcha.

«No sois conscientes del daño que habéis hecho a todas estas chicas ni del delito» Miriam Al Adib Madre de una víctima

«No sois conscientes del daño que habéis hecho a todas estas chicas ni del delito», les dice a los autores antes de anticipar que acaban de empezar las denuncias. «Esto no se va a quedar así obviamente», avisa mientras teme que algunas de estas puedan haber llegado a páginas pornográficas. Además, exige que quien esté compartiendo esas imágenes «pare ya». Habla de al menos seis víctimas más además de su hija y anima a denunciar

Aquel primer vídeo de denuncia ya ha superado los 400 comentarios

Lunes, 18 de septiembre, primera oleada de denuncias

La comisaría de policía de Almendralejo empieza a recibir la visita de madres y padres con sus hijas. Comienza una primera oleada de denuncias y a mediodía la policía anuncia que ha identificado a algunos de los autores. Informa de que estos son menores de edad. En cuanto a denuncias se habla de siete, pero ya hay un grupo de whatsapp con 23 madres. El alcalde de Almendralejo, José María Ramírez, es preguntado y asegura que la policía nacional tenía conocimiento del asunto desde el viernes. «Espero que a quienes lo hayan hecho no les salga gratis la broma», declara. Miriam Al Adib dice en su canal que la respuesta a su denuncia ha sido «muy contundente».

Consultados expertos en inteligencia artificial, estos vaticinan que lo peor está por llegar y creen que hace falta regular su uso. Ese día la Fiscalía presenta su memoria de 2022 y ya alerta del aumento de delitos cometidos por menores.

Martes, 19 de septiembre, Almendralejo de llena de cámaras

La paz se ha visto alterada en la capital de Tierra de Barros. En los alrededores de la comisaría de Policía cámaras de varios canales de televisión entrevistan a madres y padres cuyas hijas han sido víctimas de estas imágenes trucadas con inteligencia artificial. «Papá, yo no me he hecho fotos desnuda», cuenta un padre que le dijo su hija esta semana.

Por un lado, sigue aumentando el número de denuncias, que ya superan la treintena. Por otro, se abre un debate a nivel nacional sobre las posibilidades de la IA. Los tertulianos afirman que esto no ha hecho más que comenzar. También opinan los juristas, que hablan de escasas herramientas legales todavía para atajar casos como este. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez reconoce la «alarma social» que ha generado este suceso en Almendralejo y desde la Junta de Extremadura recuerdan que existen planes de educación sexual.

En cuanto a la investigación, ya se sabe que los implicados tienen entre 11 y 17 años. La llevan a cabo agentes del grupo de la Policía Judicial de Almendralejo, que ven un presunto delito contra el derecho de la intimidad.

Miércoles, 19 de septiembre, se confirman 22 denuncias

El atestado no ha concluido, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirma las denuncias y se filtra que son todos menores de 14 años. Aunque afectados quizás haya más, denuncias se han materializado 22. Ese día se sabe que entre los identificados como posibles autores está el hermano de una menor cuya foto ha sido trucada.

En colegios e institutos de Extremadura algunos docentes han aprovechado lo que está pasando para impartir tutorías alertando de este tipo de amenazas, como el IES Carolina Coronado.

«La tecnología va siempre por delante de la tipificación legal» Javier Montero Fiscal Superior de Extremadura

El fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, dice que cuando tengan la documentación actuará la Fiscalía de Menores de Badajoz. Además, explica cómo se puede abordar el asunto con unas herramientas legales que de momento no contemplan el avance que ha traído la Inteligencia Artificial. «La tecnología va siempre por delante de la tipificación legal», dice en HOY. Explica además que si los culpables tienen menos de 14 años son inimputables, lo que no quiere decir que no sean responsables. Esto implica que sus padres deberán responder por ellos con una indemnización económica según el daño causado.

Jueves, 21 de septiembre, van diez identificados

La investigación se está alargando más de lo que estimó el delegado del Gobierno días antes. No solo no se da por cerrada la cifra de 22 víctimas sino que la horquilla de edades vuelve a ampliarse a entre los 11 y los 17 años. Hasta ahora se sabe que las redes de difusión han sido whatsapp y telegram. Un abogado explica no obstante que si a un mayor de edad le hubieran llegado esos fotomontajes y las hubiera difundido sí podría ser juzgado penalmente

Por otro lado, se sospechaba que había víctimas de fuera de Almendralejo y se confirma una en Fuente del Maestre.

Viernes, 22 de septiembre, hay mayores de 14 años imputables

Hay una novedad relevante. Se sabe que la mitad de los jóvenes implicados como autores son menores, pero tienen más de 14 años, por lo que son imputables y se les puede aplicar la Ley del Menor. Esto implica cumplir unas medidas, aunque nunca una pena de prisión. Otro letrado apunta que los culpables seguramente cumplan medidas de reeducación, no de internamiento, que serían las más severas.

En el terreno político, Sumar pide en el Congreso regular la inteligencia artificial (IA) ante el «daño potencial» que su mal uso, por las imágenes tan realistas que consigue, puede crear en grupos vulnerables como niños y mujeres.