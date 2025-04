Cinco de los diez implicados en los falsos desnudos han cumplido ya 14 años y son imputables

Hay diez menores de edad implicados en el caso de las imágenes de falsos desnudos de niñas y adolescentes, menores de edad también en Tierra ... de Barros. Y la mitad de esos diez implicados han cumplido ya los 14 años. Esto quiere decir que a diferencia de los que tienen menos de 14 años, que son inimputables, se les puede aplicar la Ley del Menor, que conlleva una serie de medidas aunque en ningún caso penas de prisión.

El delegado del Gobierno en Extremadura, Francisco Mendoza, ha dicho esta mañana en Badajoz, a preguntas de los periodistas, que «aproximadamente» la mitad de los diez menores implicados en la creación, a través de inteligencia artificial, y la difusión de imágenes trucadas de menores que aparecían desnudas han cumplido ya los 14 años. Eso quiere decir, a efectos prácticos, que tienen responsabilidad porque se les puede aplicar la Ley del Menor.

La Ley del Menor contempla que a los menores de edad se les pueden imponer medidas de internamiento en centros de reforma pero lo habitual es que en delitos parecidos a los ahora investigados los juzgados de menores opten por medidas menos severas, explicó a principios de semana a HOY el abogado José Duarte.

Según indica este letrado, entre los 14 y los 16 años suelen decretarse medidas de libertad vigilada que no conllevan el ingreso en un centro de reforma, y medidas reeducativas consistentes en la realización de cursos en los que se ofrecen herramientas para entender la gravedad de los hechos. Más severas son las medidas cuando el autor ha cumplido los 16 años, aunque tampoco suelen conllevar el internamiento. En el caso de las imágenes de Almendralejo ninguno de los implicados tiene ya 16 años sino 14 años como mucho.

También puede derivarse una responsabilidad civil que puede conllevar la obligación a indemnizar a la víctima, siendo los padres o tutores los obligados a abonar el dinero.

«Inimputable no quiere decir que la persona no sea responsable sino que no se te pueden imponer sanciones o medidas. Pero esa responsabilidad se dirige hacia los padres, normalmente económica por los daños o perjuicios que hayan podido ocasionar», expresó también esta semana a este diario el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero.

Mientras, el delegado del Gobierno ha dicho también esta mañana que a lo largo de hoy definitivamente la Policía Nacional va a trasladar a la Fiscalía de Menores toda la información disponible sobre el caso de las imágenes trucadas de menores. Con todo, se aportará más datos a la Fiscalía si aparecen informaciones relevante en los próximos días.