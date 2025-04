Directora de instituto en Almendralejo: «Si no conocen a la víctima, algunos creen que no es para tanto»

No son días normales en los patios de los colegios e institutos de Almendralejo. El caso de los montajes fotográficos con cuerpos desnudos y caras ... de menores de la localidad es tema de conversación y casi todo el mundo conoce a alguien afectado. «Mi hija ha recibido apoyo de profesores y compañeros, pero con algunas otras víctimas sí se han metido. No es su caso, ella es la única del instituto y ayer me decía 'mamá, me tienen agobiada de preguntarme cómo estoy o si necesito algo'. Pero yo como madre lo veo bien», decía ayer Fátima Gómez, cuya hija de 12 años ha sido también víctima de los montajes. Estudia en el IES Carolina Coronado de Almendralejo, aunque la mayoría de los casos de han concentrado en el colegio Ruta de la Plata.

En el instituto Carolina Coronado su directora, María Jesús Monteserín, explicaba ayer que han adelantado a esta semana las charlas que suelen dar sobre las amenazas que suponen Internet y las redes sociales aprovechando este episodio. «Cuando nos enteramos el viernes de que aquí había una familia decidimos adelantar tutorías para trabajar con este material y también contactamos con la policía, que da charlas muy reales sobre estos temas. Ahora en el Ampa las haremos en horario de tarde».

Sobre si esas charlas hacen efecto o no, la directora, que lleva treinta años como docente, es realista. «A esa edad a los jóvenes les preocupa el presente, no piensan en las consecuencias de mañana».

De hecho, esta semana ha observado reacciones de todo tipo. «Ha habido niñas que no estaban preocupadas porque no era su cuerpo. Entre los chicos y chicas unos creen que no es tan importante y que se trata de una broma que se ha escapado de las manos, pero otros que dicen que esto no es broma. En los pasillos sí escucho 'me enterado que a fulanita también le han hecho la foto. Y entonces les digo que denuncien, pero luego empiezan con el 'me han dicho'... también he notado que si no conocen a la víctima dicen 'tampoco es para tanto'. Yo creo que le quitan importancia porque tienen acceso a la pornografía desde hace mucho».

¿Entonces las charlas de los colegios no son suficientes? «Nunca nada es suficiente, pero yo a los padres les digo que no se cansen de repetir e informar de esas amenazas aunque pensemos que no sirvan para nada. Creo que a muchos sí les llega el mensaje», dice esta directora, quien cree que los padres se han relajado desde la pandemia, con la excusa de que no estén aislados, permitiendo el uso del móvil a niños y niñas muy pequeños

Uso del móvil en los centros

Aunque todos hechos denunciados se han producido fuera de los centros escolares, el uso del móvil entre menores vuelve a ser debate porque se usan, sobre todo, para interactuar en redes sociales. Por ejemplo, Fátima Gómez, la madre de una de las niñas afectadas, decía ayer que «cuando hay un caso aprendemos y habría que cambiar la táctica o meterles miedo, tanto a niñas como a niños. Ellas no subían nada malo, pero que sepan que una vez que estás en Internet no tienes privacidad. Es complicado gestionar esto y yo le he dicho a mi hija que ella no ha hecho nada malo. Pero a mí me da miedo y le voy a borrar su red social y la dejaré usar solo el whatsapp. Ella se piensa que la estoy castigando, pero solo la quiero proteger».

Fran Amaya, de Almendralejo, ha sido director general de Educación de la Junta de Extremadura los últimos tres años. En su opinión, «la transformacipin digital es inevitable y uno de los principales hitos de la UE es la digitalización en los centros, y eso tiene que ver tanto con el uso del móvil como de la inteligencia artificial, sobre la que hay que prevenir y educar sobre sus usos (...) Todos los centros deberían incorporar una reflexión ética sobre cómo usar la IA o teléfonos móviles». Desde este punto de vista, afirma que a las víctimas hay que darles protección, «pero es que los verdugos también pueden llegar a ser víctimas por no haber sabido utilizar correctamente las herramientas que les han puesto al alcance». La prohibición del uso del móvil en centros escolares es potestad de cada centro y, según Amaya, prevalece que solo se use como herramienta de clase.

María Jesús Monteserín, directora del IES Carolina Coronado, explica que en su centro dan un primer aviso a quien infringe la norma, un segundo lo requisan y tiene que venir la familia a recogerlo y el tercero ya es un parte disciplinario. Normalmente reaccionan a la primera y calcula que el año pasado tuvieron que llamar a unas veinte familias. «No todas se toman bien que le quites el móvil a su hijo», ha observado con sorpresa.