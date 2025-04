Fusión Don Benito-Villanueva de la Serena: Otros municipios extremeños que también han nacido este siglo

El municipio más joven de Extremadura tiene siete años de vida, unos 760 vecinos y unas ganas increíbles por seguir contando con Talayuela, del que ... se separó, «pero con el que mantenemos una estrecha colaboración, porque eso es clave para ir bien». Lo subraya Julio Muñoz Lucero, alcalde de Pueblonuevo de Miramontes, que echa mano de un símil para expresar una idea clara sobre el asunto. «Esto de la independencia es como cuando te haces mayor pero tienes que seguir yendo a la casa de tus padres. Vale, te independizas pero no dejas de ir a tu antiguo hogar», resume a HOY de forma gráfica.

Guadiana (2.500 vecinos), Pueblonuevo del Guadiana (1.989), Alagón del Río (933), Tiétar (870), Vegaviana (845) y el citado Pueblonuevo de Miramontes son las seis localidades que desde el año 2000 han dejado de ser entidad local menor, dependiente de un municipio matriz, para segregarse de ellos. Son los nuevos municipios que se han creado en la comunidad autónoma pero, a diferencia de lo que pretenden hacer Don Benito y Villanueva de la Serena, han optado por otra vía, la de desgajarse de su población dependiente.

Los dos pacenses dependían de Badajoz; Pueblonuevo de Miramontes y Tiétar, de Talayuela; Alagón del Río de Galisteo y Vegaviana de Moraleja. Todos son antiguos poblados de colonización que nacieron a mediados del siglo pasado. En la región están constituidos 388 municipios.

Además, desde 2018, se ha creado otro núcleo de población extremeño que tiene ayuntamiento propio aunque no es municipio. Se trata de la entidad local menor de Moheda de Gata (590 vecinos), perteneciente al municipio de Gata, de la que dista 20 kilómetros. En Extremadura hay ahora 22 entidades locales menores, 15 en la provincia de Badajoz y 7 en la de Cáceres.

A sus 45 años, el regidor de Pueblonuevo de Miramontes tiene claro que tan necesaria era la independencia administrativa de Talayuela –a 30 kilómetros de distancia– como la obviedad de que hay que seguir colaborando con el que fuera su municipio de cabecera y con todos los que forman la mancomunidad integral de Campo Arañuelo. «Una cosa no quita la otra», puntualiza Muñoz antes de explicarse mejor.

Apoyo mayoritario

«El día a día del pueblo, las necesidades que hay, las inversiones a ejecutar, las gestiones...todo eso era muy difícil hacerlo bien teniendo a tu municipio matriz a 30 kilómetros. Con un ayuntamiento propio era mejor. Pero también es cierto que hay una relación histórica con Talayuela, una referencia que obliga a seguir colaborando y potenciando también esa realidad de cooperación con la mancomunidad, que para nosotros es básica», agrega el alcalde de Pueblonuevo de Miramontes.

Luis Perona Timón, veterano alcalde de Tiétar, reafirma ese mensaje. Tiene 70 años. Como alcalde o como edil 'raso', lleva en el Ayuntamiento de su pueblo desde que en 2006 se creó como entidad local menor. Conoce todos sus entresijos y de lo complicado que fue separarse igualmente de Talayuela.

«Aquí se invertía cuando Talayuela –a 17 kilómetros– quería, estábamos pendientes de que ellos decidieran. Y las necesidades reales de los vecinos de aquí las sabíamos aquí. Por eso se hizo una consulta para votar si iniciábamos los trámites para independizarnos y salió un 72% de apoyos a esa medida», cuenta Perona. El expediente de segregación de Tiétar se aprobó en 2011 aunque no fue efectivo hasta 2013.

«La gente no tiene dudas de que era mejor ser un municipio independiente lo mismo que tampoco hay dudas en que todo lo que se pueda hacer en común con otros pueblos es bueno. Es más, no digo ahora porque no es un tema que se haya hablado, pero igual dentro de unos años se ve que es interesante unirse con otros pueblos, no sé, por qué no», sentencia Perona.

Resulta llamativo que sea Talayuela uno de los municipios extremeños que, a su vez, más nuevos municipios haya generado en la región porque a la independencia de Pueblonuevo de Miramontes y Tiétar se suma otra más lejana en el tiempo, la de Rosalejo. Fue en 1994.

«Con Rosalejo no hubo tanto problema para separarse de Talayuela, que siempre ha tenido muchos pueblos a su cargo, por cierto», resume Luis Perona. «El 80% de los que se fueron a Rosalejo eran habitantes de la antigua Talaverilla o Talavera la Vieja, el pueblo que dejó de existir por las aguas del embalse de Valdecañas, que se creó en 1963. Esos vecinos fueron realojados en nuevos poblados de colonización que se levantaron por esas fechas», remarca.

Términos municipales

En el oeste regional, Francisco Moreno Pagador, de 54 años, es el alcalde de Guadiana, el municipio más habitado de los que han conseguido formarse como tal en este siglo. Su independencia de Badajoz –le separa 30 kilómetros– llegó en 2012. Doce años antes lo consiguió Pueblonuevo del Guadiana y en 1992 llegó para Valdelacalzada.

Tan llamativo fue su proceso de segregación de la capital provincial pacense –«no fue nada fácil y se pudo hacer mucho mejor aunque no se pone en duda de que fuera necesario»– como la disputa por si mantener del Caudillo en su nombre oficial o retirarlo, como finalmente sucedió tras años de polémicas..

El alcalde de Guadiana explica que anteriores corporaciones de Guadiana negociaron mal con el Ayuntamiento pacense que presidía Miguel Celdrán y ahora el pueblo acumula ese lastre para un mejor desarrollo económico y bienestar de sus vecinos.

«Somos una isla. Nuestro término municipal está rodeado por completo por el de Badajoz, no por el de otros pueblos como Valdelacalzada o Pueblonuevo. Eso nos ha hecho perder 450.000 euros por no poder participar con otros pueblos en proyectos con fondos Edusi, que se han beneficiado del planteado por Montijo y Puebla de la Calzada», lamenta el regidor guadianero.

Francisco Moreno apunta otro aspecto relevante para criticar cómo se hizo la independencia de Badajoz por el entonces alcalde Antonio Pozo Pitel. «Se hizo manteniendo parcelas de regadío, las más valiosas, junto a las viviendas del poblado de colonización en el término de Badajoz mientras que las casas están en el de Guadiana. Esto es, se paga un IBI urbano según Guadiana y otro rústico según Badajoz, que es mucho más caro», define.

También se ha constituido, en 2018, una nueva entidad local menor: Moheda de Gata, que está a 20 kilómetros de su municipio, Gata

Desde 2013, con una ley del ministro Montoro, se impide la creación de nuevos municipios si no suman 5.000 vecinos

La independencia formal de Guadiana llegó un año antes de que se aprobara una ley, promovida por Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que ha cambiado de forma notable el marco de juego jurídico para aquellas localidades que quieren constituirse con ayuntamiento propio.

Es la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Ahí se exige que para la constitución de un municipio este cuente con una población mínima de 5.000 habitantes.

Si ese tope se hubiera activado una década atrás, ninguna de las seis poblaciones extremeñas que han logrado ser municipios en este siglo lo hubieran podido ser por ese criterio.

«Afortunadamente se pudo conseguir la independencia, aunque como digo se pudo plantear mucho mejor. Ahora lo importante es el futuro, seguir mejorando como municipio», sentencia Moreno.

Respecto al proyecto emprendido por Don Benito y Villanueva, lo considera una noticia «extraordinaria, muy buena para ellos y para la región. Tienen muchos habitantes y eso hace que sea un proyecto atractivo. Para pensar en posibles fusiones de municipio es clave que se planteen con un censo de habitantes grande», concluye.