Segunda muerte del año en la región por la fiebre del Nilo Occidental Una mujer de 82 años ha fallecido a causa del virus en el hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena

Tan solo un día después de registrar el primer fallecido del año en la región por la fiebre del Nilo Occidental, un hombre de 77 años ingresado en el hospital de Don Benito-Villanueva, el Servicio Extremeño de Salud ha confirmado la segunda muerte por este virus en Extremadura. Se trata de una mujer de 82 años que también se encontraba hospitalizada en el mismo centro.

Además, ha notificado dos nuevos casos en dos hombres de 77 años, ambos del área de salud de Don Benito-Villanueva, la zona donde se han localizado más afectados. En total, se han registrado trece casos en lo que va de 2025 y dos fallecidos y en estos momentos, cinco pacientes continúan ingresados en el hospital dombenitense.

El pasado año en la región hubo 27 positivos y dos fallecidos por el virus del Nilo. Esta enfermedad se suele transmitir por la picadura de un mosquito infectado. Como ya se anunció en su día, la situación se presentaba complicada este año tanto para la región extremeña como para Andalucía, las dos zonas del país que más riesgo tienen según el Ministerio de Sanidad.

Ante la situación, la dirección del Servicio Extremeño de Salud ha recomendado a las gerencias de las ocho áreas de salud que se mantengan vigilantes ante cualquier tipo de sospecha de casos con clínica compatible con el virus, «manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos que permita aumentar la capacidad diagnóstica», indica la Junta.

No obstante, hay que recordar que le 80% de las infecciones en personas son asintomáticas y algunos de los casos detectados este años se han revelado a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre extremeño a las donaciones de plasma.

Recomendaciones

De cara a la prevención de la enfermedad, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas, así como evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior y mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados, como lociones, espray o pulseras.

Por último, el SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

