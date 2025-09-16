HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este martes, 16 de septiembre, en Extremadura?

Segunda muerte del año en la región por la fiebre del Nilo Occidental

Una mujer de 82 años ha fallecido a causa del virus en el hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:57

Tan solo un día después de registrar el primer fallecido del año en la región por la fiebre del Nilo Occidental, un hombre de 77 años ingresado en el hospital de Don Benito-Villanueva, el Servicio Extremeño de Salud ha confirmado la segunda muerte por este virus en Extremadura. Se trata de una mujer de 82 años que también se encontraba hospitalizada en el mismo centro.

Además, ha notificado dos nuevos casos en dos hombres de 77 años, ambos del área de salud de Don Benito-Villanueva, la zona donde se han localizado más afectados. En total, se han registrado trece casos en lo que va de 2025 y dos fallecidos y en estos momentos, cinco pacientes continúan ingresados en el hospital dombenitense.

El pasado año en la región hubo 27 positivos y dos fallecidos por el virus del Nilo. Esta enfermedad se suele transmitir por la picadura de un mosquito infectado. Como ya se anunció en su día, la situación se presentaba complicada este año tanto para la región extremeña como para Andalucía, las dos zonas del país que más riesgo tienen según el Ministerio de Sanidad.

Ante la situación, la dirección del Servicio Extremeño de Salud ha recomendado a las gerencias de las ocho áreas de salud que se mantengan vigilantes ante cualquier tipo de sospecha de casos con clínica compatible con el virus, «manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos que permita aumentar la capacidad diagnóstica», indica la Junta.

No obstante, hay que recordar que le 80% de las infecciones en personas son asintomáticas y algunos de los casos detectados este años se han revelado a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre extremeño a las donaciones de plasma.

Recomendaciones

De cara a la prevención de la enfermedad, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques y balsas, así como evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior y mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados, como lociones, espray o pulseras.

Por último, el SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  3. 3

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  4. 4 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  5. 5

    El 60 cumpleaños de Ábalos: Sánchez, Marlaska, Montero y Bolaños en el restaurante de De Aldama
  6. 6 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  7. 7 La Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  8. 8 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  9. 9

    Cuarto día sin transporte escolar: los padres se plantan y no llevan a sus hijos al instituto
  10. 10

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Segunda muerte del año en la región por la fiebre del Nilo Occidental

Segunda muerte del año en la región por la fiebre del Nilo Occidental