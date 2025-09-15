Extremadura registra su primer muerto este año por fiebre del Nilo Occidental El fallecido es un hombre de 77 años que permanecía ingresado en el hospital de Don Benito-Villanueva

A. Murillo Lunes, 15 de septiembre 2025, 09:59 | Actualizado 10:07h.

Primer fallecido este verano por fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado la muerte en el hospital de Don Benito-Villanueva de un hombre de 77 años. Es la misma edad del primer fallecido en la región por este mal, registrada el 9 de octubre de 2023.

Este año, la Consejería de Salud ha notificado once casos de esta enfermedad infecciosa, los últimos tres conocidos el pasado viernes. Cuatro de los pacientes afectados permanecen ingresados en el Hospital de Don Benito-Villanueva, mientras que algunos de los casos han cursado de forma asintomática y se han detectado a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre de Extremadura al plasma donado.

Hay que recordar que la fiebre del Nilo Occidental es un mal transmitido por la picadura de la hembra del mosquito del género Cúlex y que puede cursar de forma asintomática o provocar enfermedad grave: encefalitis o meningitis, e incluso ambas patologías a la vez.

Los grupos de riesgo

Las áreas de salud de Extremadura vigilan cualquier sospecha de personas que hayan enfermado con síntomas compatibles con este tipo de picadura. De esta forma se busca aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el Servicio Extremeño de Salud precisa que el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas. De hecho, algunos de los casos detectados este año en la región afloraron a través de los análisis que realiza el Banco de Sangre de Extremadura a todas las donaciones de plasma.

«Las personas que tienen mayor probabilidad de sufrir complicaciones por este virus son en su mayoría ancianos y otros pacientes con un estado de salud debilitado, en muchos casos por estar en tratamientos farmacológicos con quimioterapia o inmunosupresores», indica José Barquero, médico internista del Servicio Extremeño de Salud.

Para aumentar la prevención, el SES aconseja mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua. También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua situados en el exterior, así como mantener limpios los canalones y desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos o calzado cerrado.

