Sarah Rasines muestra su proceso experimental en el Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida

La artista sonora Sarah Rasines presenta hoy en el Museo Vostell Malpartida una pieza creada al combinar sus propias composiciones con contenidos de casetes conservados en el Archivo Happening Vostell y relacionados con el espíritu Fluxus.

Será a partir de las 20.30 horas cuando la artista burgalesa, responsable de Crystal Mine –sello discográfico que únicamente edita en este medio– muestre e integre al público con la sonoridad propia de un soporte que poco a poco resurge: la cinta de casete.

La burgalesa es una artista sonora y visual que compagina la creación artística con la investigación. Fan de los procesos experimentales, se decantó por centrar su obra en las míticas cintas de casete.

XXV Ciclo de Música Contemporánea

La vigésima quinta edición del Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida comenzó el pasado jueves 14 y finalizará mañana viernes, 22 de septiembre.

Entre los distintos conciertos que se han celebrado a lo largo de estos días, los asistentes han podido disfrutar del concierto inaugural de Llorenç Barber y Monserrat Palacios, que recrearon libremente algunas acciones performativas y sonoras realizadas por los artistas del grupo Fluxus a comienzos de los años 60, provenientes buena parte de ellas del libro 'Pomelo', de Yoko Ono.

El viernes 15, el público del Museo Vostell Malpartida tuvo una segunda oportunidad para reencontrarse con el holandés Jaap Blonk, uno de los mejores poetas sonoros del mundo, que ofreció en el año 2007 su primer concierto en el ciclo. En esta ocasión, estuvo acompañado por el percusionista y artista sonoro alemán Michael Vorfeld.

Tras romper la tónica de gran parte de las 24 citas anteriores, la presente edición no ha abierto con una aportación de la escena sonora experimental portuguesa; esta contribución ineludible será el colofón de este año. Por lo que mañana, viernes 22, el cierre de esta efeméride del ciclo de experimentación sonora –probablemente– más relevante del Oeste peninsular, vendrá con el trío conformado por Margarida García y DJ Marfox, ambos portugueses, y el agitador vasco Mattin; clausura perfecta, desde la electrónica y la improvisación.

El mal temporal provocó el aplazamiento del concierto previsto para el sábado 16, organizado en el Monumento Natural Los Barruecos. En los próximos días se dará a conocer la nueva fecha. Merece la pena la espera para experimentar la «obra performativa para bandas en movimiento» creada para la ocasión por el compositor madrileño Alberto Bernal. La composición será interpretada por integrantes de la Agrupación Musical 'Los Arcos', de Malpartida de Cáceres, la Banda de Música de Alburquerque y la Banda Municipal de Música de Cáceres, bajo la dirección de Javier González Pereira.

Entrevista Sarah Rasines

-¿Qué puede adelantar sobre el concierto que realizará en el Museo Vostell Malpartida? ¿Qué destacaría?

Es un concierto realizado expresamente para el XXV Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell Malpartida: 'Cassettes as Artwork as Foodstuff' (casetes tan artísticas como los alimentos). Llevo una semana en el Museo escuchando diferentes casetes, visionando algunos que otros materiales e intentando buscar una estructura para su desarrollo hoy, jueves 21 de septiembre.

-Va a utilizar casetes conservados en el Archivo Happening Vostell y relacionados con Fluxus. ¿Cuáles ha elegido?

Aún estoy con el proceso de selección. El Archivo tiene muchos casetes, entre ellos se encuentran algunas bandas sonoras de los conciertos de Wolf Vostell, como el de 'Sara-Jevo', '3 Fluxus Pianos' que dio en la Fundación Miró de Palma de Mallorca en 1994, o también la banda sonora del video 'Rebaño', la 'Suite hebraica' de 1997, de la videoinstalación 'TV-Montparnasse' o de la ópera 'El jardín de las delicias' de 1982.

Hay algunos casetes de entrevistas, muy interesantes. Algunas colaboraciones con Allan Kaprow o Robert Filliou. Hay un montón de materiales, incluso un programa de Ars Sonora (1997) dedicada a 'El jardín de las delicias' por José Iges. O casetes de la SFB (Sender Freires Berlín), entre otras muchas grabaciones.

-¿Cómo ha sido su estancia de investigación en este archivo?

Mi estancia ha sido muy agradable. Es estar como en casa y todos me han ayudado muchísimo. Estamos encontrando muchas cosas para trabajar y, bueno, también para pensar sobre ellas. Es una experiencia muy vital y muy inspiradora en todos los sentidos.

-¿En qué va a consistir su actuación?

Mi concierto va a consistir en ir reproduciendo casetes, aportando también algunas sonoridades más o menos electrónicas para ver un poco qué pasa y para fijar ideas que de otra manera resulta bastante difícil de proceder a fijar.

-¿Y la actividad educativa que le precederá?

La actividad educativa va a ser una charla distendida sobre todo lo que hemos encontrado tras escuchar estos materiales durante estos días en el Museo y sobre algunos puntos en común que puedan tener con la práctica artística que estamos desarrollando en estos días.

-También utilizará materiales de su propio sello Crystal Mine ¿Cuáles ha seleccionado? ¿Y por qué estos?

Sí. Me pasa un poco lo mismo, estoy en ello. Me gustaría no tener que elegir y es posible que seleccione materiales de todas las personas que están en el sello y ver un poco cómo lanzar todo este complejo sonoro.

-¿Cómo surgió la idea de montar el sello discográfico?

En un principio, no hubo ninguna idea planificada para montar un sello. Sí que existían las ganas de compartir las cosas que estaba haciendo con las personas que me eran cercanas y explorar un poco los temas de la auto-edición, de los sellos, de la música… de todo ello. Muy pronto la gente empezó a interesarse por Crystal Mine y este pasado 22 de junio de 2023 ya ha cumplido cinco años.

-Usted trabaja con cintas de casete, ¿por qué se decantó por este formato de grabación?

Es un formato que siempre ha existido en mi casa. De muy pequeña lo tenía a mano y grababa mi voz encima de los casetes que más le gustaban a mi familia, como si fuera una reportera de noticias inventadas o algo así. La cosa es que es un formato muy accesible, te permite manipularlo en tu entorno más electrodoméstico, puedes hacer muchas cosas con un casete.

También está el tema de la propia sonoridad de la cinta electromagnética, que ya en sí misma contiene un montón de material e información para trabajar. Puedes cortar y pegar. Puedes grabar encima una y otra vez… En fin, es un formato muy agradecido.

-No es la primera vez que trabaja con el museo... ¿Qué vínculo tiene con él?

Hace algún tiempo facilité un taller de Autoedición de Casetes en el Museo Vostell Malpartida. Además, estoy realizando una Tesis Doctoral sobre casetes. El vínculo está ahí y con las personas tan entregadas y amigables que trabajan en este Museo.

Además, está el tema del paisaje. Que no se puede obviar porque entra y es una maravilla que esto suceda. El emplazamiento del Museo es inigualable.

-También imparte talleres de creación analógico-digitales para niños donde recoge los sonidos más característicos de la zona, ya sea el agua de las piscinas o los sonidos de campo, ¿qué impacto tiene en los asistentes?

Yo siempre pienso en mi experiencia a lo largo de la vida. Recuerdo cuando he recibido algunos talleres que, de alguna manera, han dejado una huella importante en mí para que hoy esté aquí haciendo lo que hago. Quiero pensar que sucederá lo mismo con la gente que comparte estos procesos conmigo. Es una forma más de transmisión.

-Artista y gestora cultural con preferencia en los roles híbridos, ¿cómo ha desarrollado su carrera?

Bueno, siempre he tenido algunas cosas muy claras y otras no tanto. Muchas veces he confiado en mi intuición y otras veces he tenido que ser más pragmática porque tenía que ser así en ese momento. Al final, siempre he intentado hacer lo que de verdad me apetecía hacer y estar en los lugares en los que me apetecía estar. Creo que eso es un poco el resumen de todo ello.

-Usted es de Burgos, pero se ha movido a lo largo de la geografía española, ¿qué vinculación tiene con Extremadura? ¿Ha influido en su arte?

En estos momentos estoy viajando bastante por diferentes territorios y está clarísimo que siempre aprendo algo en cada uno de ellos. Hoy en día el tema de la movilidad es muy importante para mí porque es la forma con la que trabajo y con la que genero y tomo decisiones y demás.

A Cáceres he venido en diferentes ocasiones. El paisaje y la forma de ser de sus gentes es lo que más resaltaría. Me gusta mucho. Bueno, la comida también.