Caso San Lázaro: hallan restos de pólvora en tres miembros de los Loletes y uno de los Hilarios El juzgado ya dispone del informe de la prueba de parafina, que determina quiénes dispararon de los participantes en el tiroteo de Plasencia

Ana B. Hernández Martes, 16 de septiembre 2025, 20:55

Cuatro de los once detenidos por el tiroteo que tuvo lugar en Plasencia el pasado 30 de marzo, en el que se enfrentaron los clanes de los Loletes y los Hilarios y en el que murió Camelia, una niña de dos años, han dado positivo en la prueba de parafina que les fue practicada para determinar quiénes tenían restos de pólvora y, por tanto, habían disparado un arma.

Según ha podido saber este periódico, ese informe ya lo tienen las partes personadas en la causa y son cuatro las personas que han dado positivo en parafina, aunque la prueba no se practicó a todos los detenidos. En el caso de los seis encarcelados pertenecientes al clan de los Loletes, de San Lázaro, la prueba se les hizo a cuatro de ellos y tres han dado positivo. En el caso de los cinco detenidos del clan de los Hilarios, de Gabriel y Galán, y para los que el juez de instrucción decretó libertad, se les hizo solo a dos y uno de ellos ha dado positivo.

Esta prueba es una de las que las partes consideran determinantes para esclarecer lo ocurrido la noche del 30 de marzo en San Lázaro, donde presuntamente, por lo instruido hasta la fecha por el juzgado número 1 de Plasencia, los disparos solo fueron realizados por miembros del clan de los Loletes. La prueba de parafina lo contradice en principio y aún resta por conocerse el estudio de balística para tener una mayor claridad sobre lo sucedido.

Por el momento sí se tiene un primer informe elaborado por la Policía Científica tras la inspección ocular que los agentes realizaron a los diferentes escenarios del tiroteo en el que se documentan hasta 33 disparos entre la calle Calzada, donde se produjo, y la vivienda de la calle Brisa, donde acaba la primera, en la que se refugiaban la niña de dos años y una joven que resultó herida en un pie.

Las armas

Son cinco las armas de fuego intervenidas por la Policía Nacional a los Loletes tras el tiroteo: cuatro escopetas y un subfusil de asalto. Las primeras disparan postas como las que se hallaron en el Audi en el que los Hilarios accedieron y salieron de San Lázaro, pero solo el subfusil es compatible con las balas de 9mm como las que los encarcelados compraron el día antes del tiroteo en una armería de Plasencia y como la que mató a Camelia Montaña. Una bala que, como ha confirmado la autopsia, le atravesó la cabeza.

No obstante, esas balas también pueden ser disparadas por pistolas y, aunque ninguna fue intervenida, lo cierto es que la Guardia Civil ha informado al juzgado que el único de los seis encarcelados por el tiroteo de Plasencia con licencia de armas no ha entregado todas las que son de su propiedad.

Una pistola Walther y otra Kimar, ambas para munición del calibre 9mm, son las que la Guardia Civil echa en falta entre las armas intervenidas. Dos pistolas detonadoras, que su propietario no ha depositado y, por tanto, sobre las que se desconoce su paradero y también si fueron o no disparadas en el tiroteo de San Lázaro.