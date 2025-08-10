HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los bomberos de Badajoz trabajan en un incendio entre La Banasta y Las Golondrinas
La industria es el sector de actividad que paga los sueldos más altos. Pakopí

Los salarios de los extremeños crecieron en 1.700 euros durante 2024

Pese a que ese incremento fue el mayor de todas las regiones, las nóminas en la comunidad siguen siendo las más bajas del país

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Domingo, 10 de agosto 2025, 14:09

Los sueldos subieron en Extremadura un 8,5% de media en 2024. Fue el mayor avance de todas las regiones. Y no solo ... en términos porcentuales. El incremento en los salarios de los extremeños rozó los 1.753 euros al año. Ninguna otra comunidad se aproximó a esas cifras: la que más cerca se quedó fue Madrid, con un aumento algo inferior a 1.450 euros anuales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2

    El proveedor de huevos de Mercadona construirá una granja para 320.000 gallinas camperas en Extremadura
  3. 3

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  4. 4 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  5. 5

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  6. 6 Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
  7. 7 La Primitiva de este sábado deja un premio de más de 38.000 euros en Badajoz
  8. 8 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  9. 9 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  10. 10 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Los salarios de los extremeños crecieron en 1.700 euros durante 2024

Los salarios de los extremeños crecieron en 1.700 euros durante 2024