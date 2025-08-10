Los salarios de los extremeños crecieron en 1.700 euros durante 2024

Los sueldos subieron en Extremadura un 8,5% de media en 2024. Fue el mayor avance de todas las regiones. Y no solo ... en términos porcentuales. El incremento en los salarios de los extremeños rozó los 1.753 euros al año. Ninguna otra comunidad se aproximó a esas cifras: la que más cerca se quedó fue Madrid, con un aumento algo inferior a 1.450 euros anuales.

A pesar de esta buena noticia para los bolsillos de los trabajadores que recoge la Encuesta de Costes Laborales elaborada por el INE (Instituto Nacional de Estadística), las nóminas en Extremadura continúan siendo las más reducidas del país. Al cierre de 2024, la media en la región era de 22.527 euros; muy cerca, apenas cinco euros menos, de la que registra Canarias, pero muy lejos de los casi 33.500 euros que se constatan en Madrid o de los más de 30.800 euros del País Vasco.

Eso sí, la fuerte subida de los sueldos en Extremadura durante el último año hace que se acorte la brecha salarial que tienen, siempre por término medio, los asalariados de la región con los del resto del España. Actualmente, esas retribuciones por el trabajo de los extremeños se sitúan en el 81,7% de la media nacional cuando en el ejercicio anterior fueron del 78,2%.

María Díaz

Un acercamiento de dos puntos y medio en el que la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) tiene mucha importancia: en 2024 paso a ser de 1.134 euros brutos mensuales en catorce pagas para una persona con un contrato a jornada completa. Un incremento de 54 euros por nómina y de 756 euros anuales respecto a 2023.

En Extremadura, como también se comprueba en esta estadística de costes laborales, se pagan los salarios más reducidos del país y la incidencia del salario mínimo es mucho más destacada que en otros territorios. Los repetidos avances del SMI suponen que sus subidas afecten cada vez a un mayor número de trabajadores, una realidad que se nota más en el caso extremeño.

El tejido productivo de la región, con una fuerte presencia de los servicios es el principal causante de esta situación. De esta forma, desde que en 2019 comenzaron los movimientos al alza del SMI cada año, los costes que los salarios suponen para las empresas se han incrementado un 20,6% en Extremadura.

Por sectores

Es una constante en todo el territorio nacional que la industria paga los mayores salarios. Dependiendo de cada región, en la segunda posición se colocan o la construcción o el sector servicios.

El esquema extremeño sitúa a la industria en primer lugar seguida de los servicios y de la construcción. Para las empresas del ámbito industrial el coste salarial ya está cerca de los 24.100 euros por trabajador, una diferencia superior a los 1.600 euros con los servicios y de más de 3.000 euros con la construcción. El mayor incremento, sin embargo se registra en el sector terciario, en el que poco a poco van ganando peso en el tejido empresarial extremeño las compañías que prestan servicios de alto valor añadido y que pagan salarios más elevados que la media.

Otra de las verdades inmutables del mercado laboral es que, por término medio, son las empresas de mayor tamaño las que ofrecen unos mayores sueldos a sus trabajadores. De hecho, la distancia en la cuantía de las nóminas entre regiones se estrecha al analizar únicamente las empresas de más de 200 empleados. En este segmento, en Extremadura se perciben unas retribuciones por el trabajo que están por encima de otras seis regiones y tan solo en Canarias, donde hay compañías de gran tamaño vinculadas al sector turístico, se paga por debajo de los 30.000 euros al año.

Sí son, de nuevo, los asalariados extremeños los peor pagados de España en las empresas de entre uno y 50 trabajadores, con poco más de 18.000 euros al año de media, y en las compañías de entre 50 y 199 empleados, con una retribución que no llega a los 22.300 euros anuales.