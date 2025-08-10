Las nóminas de los trabajadores elevan un 8% el coste laboral para las empresas extremeñas

El repunte de los salarios de los trabajadores es el principal motivo del fuerte incremento de los costes laborales que afrontaron las empresas extremeñas ... en 2024. Cerca de 2.300 euros más al año les costó, por término medio, a las compañías de la región tener un asalariado. Un alza del 8% respecto al año anterior.

En ambos casos, tanto en valores absolutos como relativos, la extremeña es la mayor subida de costes entre todas las comunidades autónomas. En ninguna otra región se alcanza un aumento anual de 1.900 euros y hay territorios como Canarias o Andalucía en los que ese avance se queda por debajo de los 1.000 euros. Tampoco se registra en otro territorio del país incrementos porcentuales superiores al 5,6%; es decir todos se quedan al menos a dos puntos y medio de distancia del extremeño.

De esos casi 2.300 euros de aumento de los costes laborales para las empresas, la inmensa mayoría vino de parte de los salarios, que crecieron en más de 1.750 euros al año: un 8,4%. Por consiguiente, también repuntaron las cotizaciones obligatorias a las que tienen que hacer frente las empresas: lo hicieron en cerca de 515 euros, un 7,25% más que en 2023.

Las empresas buscan retener a sus empleados o bien contratar a los que trabajan para la competencia a base de mejorar los sueldos

Dos causas principales hay para las subidas salariales que han soportado las empresas. Por un lado está el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), que avanzó otros 54 euros al mes en catorce pagas durante 2024; pero desde el tejido productivo también se apunta a la escasez de mano de obra que se detecta en determinados sectores de actividad -como la construcción o la hostelería- y para diferentes puestos que requieren cualificaciones muy diversas.

Esas dificultades para completar las plantillas tensionan el mercado laboral, lo que deriva en un repunte de los salarios debido a que las corporaciones buscan retener a sus empleados o bien contratar a los que trabajan para la competencia.

Igualmente tuvieron que destinar más dinero las empresas extremeñas en 2024 a las prestaciones sociales directas y a las cotizaciones voluntarias, aunque ese crecimiento tuvo un peso reducido sobre el global.

En esa línea, también subieron en los costes laborales debido a las indemnizaciones por despido. Esto último, no precisamente una buena noticia para la región, se produce porque las empresas extremeñas tuvieron que destinar más dinero al recortes de sus plantillas: un 13% más, que es una de las mayores variaciones al alza de entre todas las comunidades autónomas.

Al revés, las compañías en Extremadura han visto reducidas las deducciones y subvenciones que reciben. No es una gran cuantía, unos doce euros, pero sí supone un recorte del 4%.