Jesús Pineda Guisado tiene claro su futuro, quiere estudiar Biomedicina. Pero también hace tiempo que sabía que ese futuro estaba marcado por la nota de la EBAU ... . «La nota de corte es de 13,2», explica este joven, alumno del IES Puerta de la Serena de Villanueva de la Serena.

La noticia le ha sorprendido en Praga, en pleno viaje de fin de curso junto a compañeros del instituto. «Estábamos en el hotel y vi que por un grupo de Whatsapp decían que ya habían llegado las notas, me pasaron el enlace y lo vi», relata sobre ese momento en el que reconoce que sintió una gran felicidad, «pero también me sentí orgulloso de mí mismo por haberlo conseguido».

Y es que, cuenta, se lo tomó muy en serio desde el principio logrando también un 10 de media en el Bachillerato. «Sabía que si estudiaba lo necesario podía sacar esa nota». Y así fue.

Por eso, la sorpresa al ver ese 14 no ha sido excesiva. «Más o menos esperaba esa nota, porque solamente tenía la duda en Matemáticas que sí que había un ejercicio que no sabía si lo tenía bien o no, pero, en general, salí bastante contento porque era factible llegar a esa nota».

Ese futuro que había proyectado pasa ahora por Sevilla, donde planea estudiar Biomedicina. «Espero no tener problemas con esta nota», dice Jesús que ahora mira al verano con ganas de desconectar, pero no demasiado: «También me quiero sacar el carné de conducir».