«Cuando ves el examen y todo te suena, se va la tensión»

Dice Miguel Gregorio Campos, que en el séptimo y último examen ya fue aflojando la tensión cuando vio las preguntas. Era el examen de Tecnología ... e Ingeniería II, celebrado el jueves 4 de julio. «Lo acabé sobre la una y cuarto, media hora antes que el resto, por lo que no sentí un relajación especial al salir porque ya me había ido destensando. Después me fui a casa a comer con mi familia, como un día normal y por la noche dormí mucho porque al día siguiente tenía la graduación e iba a ser un día muy especial. La verdad es que todos los profesores me han ayudado bastante este curso, pero hay uno, Antonio Agudo, de Química, del que me he acordado especialmente», ha explicado esta mañana este pacense que el 14 de agosto cumplirá 18 años. Miguel ha estudiado en el IES Maestro Domingo Cáceres, de Badajoz, y este curso recién finalizado ha sido una de las cuatro personas que han sacado la máxima nota en la EBAU (Examen de Bachillerato de Acceso a la Universidad).

Reconoce que afrontar esta serie de exámenes (siete en su caso) tras una ESO y Bachillerato impecables le exigía más que al resto. «Te repiten mucho que esto es una cosa importante y que te juegas mucho, así que quería sacar la máxima nota por mí y por la gente de mi alrededor. Llegué con un 10 a la prueba y eso genera más tensión, es verdad, pero también lo es que si hubiera llegado con un 9 hubiera tenido menos margen de fallo». A Miguel le gusta más el cine que leer. Además del pádel, donde compite con su amigo Juan Ruiz, es aficionado a videojuegos como el 'Uncharted 4' ('El desenlace del ladrón'), y a ver fútbol, por eso cuando dan un partido por la noche él para de estudiar. Valga como prueba de que llegó a los exámenes sobradamente preparado y también de que el fútbol le apasiona, que el miércoles pasado, en el ecuador de la EBAU, el joven, con dos exámenes pendientes aún, se fue al Nuevo Vivero de Badajoz a presenciar el España-Andorra y además celebró el cumpleaños de su amiga María Movilla. Noticias relacionadas «Esto es esfuerzo, dedicación y suerte, como todo en la vida» Martín Rojo López, estudiante del IES Universidad Laboral de Cáceres «Estoy acostumbrado a sacar buenas notas, pero hay esfuerzo» Ebau en Extremadura «Sabía que si estudiaba lo necesario podía sacar esa nota» La EBAU registra el 95,8% de aprobados en Extremadura Para él, los nervios llegaron los días previos a la prueba. «Los días antes cuanto más se acercaba la fecha sí tenía nervios. Sentí tensión sobre todo el primer día. El primer examen fue el de Lengua ya a partir de ahí ya cuando entré en la dinámica me fui calmando. Recuerdo un calor de espanto en la clase y los nervios vienen por la incertidumbre de lo que pueda caer, pero cuando ves el examen, te suenan las cosas, te concentras y empiezas a resolver se te va la tensión». Su hermano, también muy brillante en los estudios, es ahora militar. A Miguel la nota que ha obtenido le asegura ahora estudiar lo que él quería, el doble grado de Matemáticas y Física en Sevilla, aunque no tiene clara cuál será su profesión en el futuro. Con esta vocación, inevitable preguntarle por el polémico examen de Física en el que el tribunal tuvo que eliminar alguna de las preguntas, «Ese examen de Física, objetivamente lo vi bastante más complicado que los de años anteriores. Por lo que se ve decidieron apretar más. Tuve la suerte de que yo no elegí los dos ejercicios polémicos, pero incluso los otros dos también eran más difíciles que otros años. A mucha gente ese examen le dejó impactado». En el IES Maestro Domingo Cáceres, de Badajoz y con 1.100 alumnos, no ha sorprendido el 14 obtenido por Miguel Gregorio tras el Examen de Bachillerato de Acceso a la Universidad. Esta mañana decía su directora, Mailo Corrales, que la promoción de Miguel ha sido una de las mejores que ha visto últimamente. Además, no le ha extrañado porque ya su hermano rozó en años anteriores. «Pero lo mejor de Miguel es que, además de ser muy bueno en lo académico, también es un niño muy bueno y muy social», ha señalado orgulosa de él su directora esta mañana.

