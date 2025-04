«Estoy acostumbrado a sacar buenas notas, pero hay esfuerzo»

La vida estudiantil de Martín Rojo López (Cáceres, 2006) ha estado marcada por las buenas notas, pero el jueves, cuando conoció sus resultados de la ... prueba de la EBAU se apoderó de él la incredulidad. «No me lo esperaba», explica este muchacho, hoy emocionado, que reivindica en todo caso su esfuerzo, dando a entender que los sobresalientes no le han caído del cielo, que hay mucho trabajo detrás. «Siempre he sacado buenas notas, pero también hay esfuerzo, voy al Conservatorio y lo tengo que compaginar». Martín, en cuarto de profesional de clarinete es uno de esos alumnos que tiene que exprimir las horas para llegar a todo y que lo consigue. «Hay muchas tardes en las que solo te quedan dos horas, solo puedes estudiar por la noche», detalla el joven, alumno del IES Universidad Laboral de Cáceres, que llegó a este centro en segundo de ESO, tras su paso por el IES Norba y el Sagrado Corazón, en donde estudió Primaria. El examen de la EBAU no le pareció especialmente complicado. «Es bastante más duro el Bachillerato, sobre todo el segundo curso, la semana final es muy intensa, luego me daba la sensación de que no estaba estudiando demasiado para la EBAU, pero al final…». Al final, éxito total, y además, inesperado.

Estudiante del Bachillerato de Humanidades, no tiene claro todavía qué carrera va a elegir, pero tiene claro que será de letras o de humanidades. «Tenía la idea de hacer Estudios Transculturales Europeos, una carrera que salió nueva el año pasado, pero ahora estoy dudando». Le gustan también las Filologías y piensa, en concreto, en alguna Filología Clásica. «También algo con Periodismo o Arqueología». Y sí, sabe que va a tener que escuchar mucho durante estos días que no desaproveche su 14 para estudiar una carrera de letras, pero él lo tiene claro: «yo he estado muy a gusto en letras, he estado motivado y no me arrepiento». Martín es hijo de maestros de Primaria, el mayor de dos hermanos y aficionado al deporte («aunque este año no he podido hacer mucho», acota), a la lectura y a «estar tiempo» con sus amigos.

Aún le quedan por despejar muchos asuntos sobre su futuro, como el lugar en el que estudiará, y en esas también está. «Todavía no tengo pensado ni siquiera lo que voy a estudiar, si hago una Filología me quedaré aquí, en Cáceres, pero si no, saldré fuera». Todo está en el aire, pero hoy, en casa de Martín Rojo hay mucho orgullo y alegría.