«Esto es esfuerzo, dedicación y suerte, como todo en la vida»

A Alba Monforte Jiménez ayer jueves el móvil le echaba humo. Ya se había corrido la voz de que había sacado un 14 en el ... Examen de Bachillerato de Acceso a la Universidad (EBAU). Hoy por la mañana estaba preparando su discurso para el acto de graduación de este viernes, donde además será copresentadora. Tiene 18 años y estudia a un kilómetro de su pueblo, Torremenga, en el IES Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera. Es una de las cuatro personas de Extremadura con 14 en la EBAU.

«Sabía que iba a sacar buenas notas pero no me esperaba la máxima porque depende de la persona que corrige y no sabes cómo te van a puntuar (...) al final es solo una nota, que viene de esfuerzo, dedicación y suerte, como todo en la vida», ha dicho esta mañana durante un hueco de su ajetreada mañana.

En su opinión, saber organizarse ha sido una de las claves para rematar de la manera más brillante su expediente. «Soy muy de planificarlo todo, aunque a veces no siempre se pueda cumplir. Durante el curso he ido estudiando según iba teniendo los exámenes, pero en las últimas tres semanas me puse un horario. Me levantaba a las siete y media de la mañana y luego de ocho a dos y media estudiaba, comía y me ponía otra vez de cuatro a nueve de la noche (...) eso sí, para el concierto de Taylor Swift hice una excepción y me planté en Madrid el día 30, sí, soy una 'swiftie'».

Al final, el resultado obtenido en la EBAU le va a permitir dedicarse ahora a la que es la vocación de su vida, ser médico. «Haré Medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Desde que soy muy pequeña decía que quería ser doctora sin tener ni idea, pero ya un poco más mayor me metí en un club de Ciencias y vi que me gustaba mucho todo lo que estaba relacionado con la investigación y la medicina. La especialidad la dejo un poco abierta, pero me gusta mucho lo de operar, no sé, quizás Neurocirugía».

Sus aficiones son el voleibol, deporte en el que jugaba de cuatrera hasta que el equipo dejó de competir tras la pandemia. Hasta el año pasado también tocaba la guitarra y lee en español y en inglés, «pero todos estos hobbies –lamenta– los he tenido que dejar este último año para preparar los exámenes», decía esta mañana esta adolescente que tiene una hermana cinco años menor.

Para este verano la cosa está tranquila, dice. «Iré algunos días a la playa con mi familia, supongo, y estaré por el pueblo con mis amigos, además de ir al pueblo de mi padre, Candeleda».

Esther Jiménez, su madre, la definía esta mañana como «inteligente», «trabajadora» y »perfeccionista». También dice que en bachillerato «el tiempo es oro y no te puedes dispersar si quieres sacar un diez en todo».

«Ella ha sacado un diez desde siempre, y en bachillerato, le dieron el premio de los diez mejores expedientes de la ESO de Extremadura. Es muy perfeccionista y trabajamos con ella para que sepa que si ella trabaja y se esfuerza basta, pero para ella el 9 es un fracaso. De hecho nunca lo ha sacado, sacaba 9,5 y quería subir nota. Esa es la parte mala, pero la verdad es que muy sociable, le gusta salir y el deporte. La verdad -concluye la madre- es que lo ha currado».