El Senado abrirá mañana un libro de condolencias por Vara

Rocío Romero Badajoz Domingo, 5 de octubre 2025, 14:13

El Senado, donde Guillermo Fernández Vara ejercía como vicepresidente segundo, abrirá mañana lunes un libro condolencias en la sala de Comunidades Autónomas y se colocará un crespón en la bandera de España durante el pleno que se inicia el martes por la tarde por la muerte del político extremeño. También la página web y los perfiles sociales del Senado muestran un crespón negro.

La Cámara Alta ondea las banderas de las fachadas de su edificio a media asta en señal de duelo, dado que Vara fue designado senador por la Asamblea de Extremadura desde agosto de 2023. El presidente de la institución, Pedro Rollán, ha cancelado su agenda para este domingo y mañana lunes, dado que estará presente mañana lunes en el funeral, que tendrá lugar en la Iglesia de la Magdalena de Olivenza a las 11 horas.

⚫El Senado lamenta el fallecimiento de su vicepresidente segundo, Guillermo Fernández Vara. Nos unimos al dolor de su familia y amigos por tan irreparable pérdida.



Como muestra de luto, la bandera de España ondea ya media asta en el Palacio del Senado.

Rollán ha dicho este domingo que es «uno de los mejores políticos que he conocido. Buscaba el diálogo, el entendimiento y el consenso. Siempre con un gran talante y buen humor. Su aportación al Senado ha sido ingente durante estos dos años. Su vacío será difícilmente cubierto«.

Además, ha asegurado que «fue una persona excepcional, amable, generoso y cercano». Ha considerado que su fallecimiento es «una gran pérdida para Extremadura y para España« y ha añadido que »se le va a echar mucho de menos«.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha mandado a la familia del fallecido un «reconocimiento absoluto por el ejemplo de vida, personal y político, que ha dado».

Junto al inmenso dolor por la pérdida de nuestro compañero y amigo Guillermo Fernández Vara, desde el Senado y el @PSOE le mostramos a él y a su familia nuestro reconocimiento absoluto por el ejemplo de vida, personal y político, que nos ha dado.



Juan Espadas Cejas

«Junto al inmenso dolor por la pérdida de nuestro compañero y amigo Guillermo Fernández Vara, desde el Senado y el PSOE le mostramos a él y a su familia nuestro reconocimiento absoluto. Su compromiso con Extremadura y con España fue siempre el de un servidor público honesto, cercano y profundamente socialista en principios y valores. Te echaremos mucho de menos. Descansa en paz, querido Guillermo«, ha publicado en su perfil de X (antes Twitter).