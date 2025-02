«El respaldo social está ayudando a la recuperación de las menores víctimas de Almendralejo»

Psicóloga clínica sanitaria, especializada en la atención infanto-juvenil, Gloria Cano atiende a dos de las menores que han sido víctimas de las fotos de falsos desnudos. Un caso que ha convertido a Almendralejo en foco mediático nacional y que ha puesto de manifiesto el ... lado más oscuro de la inteligencia artificial y la ausencia de control sobre su uso por parte de menores.

–Un mes después de que estallara el caso, ¿qué ambiente se respira en Almendralejo?

–Después del boom, estamos en una fase de acomodación, pero el ambiente que hay en Almendralejo es de miedo, impotencia y enfado.

–Pero se ha actuado con diligencia, la investigación policial ha concluido y el caso ya está en manos de la Fiscalía de Menores de Badajoz.

–Sí, eso es así. Pero lo que yo percibo es que hay miedo y preocupación porque las familias, en general, no saben cuáles son los peligros a los que se enfrentan y los padres no saben si sus hijos están protegidos frente a ellos o cómo garantizar esa protección. Por eso, a mí, los padres me verbalizan ese miedo.

–Y las menores víctimas de los falsos desnudos, ¿cómo se encuentran?

–Ahora están más fuertes. La vergüenza y la impotencia del inicio ya no son así, porque ha habido una red de apoyo social muy importante y esto está ayudando a su recuperación. No obstante, el daño está ahí.

–¿Cuál es?

–Una bajada absoluta de autoestima, humillación, vulneración de su intimidad, miedo al que dirán, a ver qué va a pasar en sus vidas tras la difusión de las fotos falsas.

–¿La denuncia no acaba con el daño?

–Ni mucho menos. La denuncia supone dar un paso. Desde mi punto de vista, un paso importante para que la situación mejore, pero no se pone fin al daño.

–¿Ese paso no se da si no hay denuncia? Algunas de las menores que han sido víctimas no han denunciado.

–Cierto. Son muchas las que hay y no todas han denunciado. Creo que es importante denunciar de cara a que se tipifique lo que se ha hecho, a que haya consecuencias para estos delitos. Pero, lógicamente, es respetable que no se denuncie, porque hay personas a las que la denuncia les sienta bien, supone una mejora en su situación, pero otras, sin embargo, prefieren no hacerlo para normalizar su vida cuanto antes, para lograr que les afecte lo menos posible. Todo depende de la persona, de su forma de ser y de sus circunstancias.

–¿Su situación en los centros educativos en los que estudian ya se ha normalizado?

–Sí, van con normalidad a los institutos. Es cierto que los menores que han cometido estos hechos han estado un tiempo sin ir a clase, imagino que también por miedo, pero esta situación inicial ya se ha pasado.

–¿También la relación entre los chicos y chicas implicados?

–Es que lo cierto es que no se sabe quién lo ha hecho y quién no lo ha hecho, porque no hay transparencia en el caso y también porque se trata de menores en ambos casos y hay que protegerles, así que lo cierto es que el tema se trata con discreción.

–El jefe de la comisaría de Almendralejo ha dicho que el caso se ha convertido en un circo mediático y que a los menores se les ha tratado como auténticos terroristas.

–Es su opinión. No la voy a valorar. Pero lo ocurrido no es ninguna chiquillada, creo que es necesario que se den a conocer los problemas cuando se producen, para poder analizarlos y resolverlos; si no, no se avanza. Yo no creo que haya que infravalorar el daño que se hace a otra persona a ninguna edad.

–¿Hay que asumir consecuencias?

–Sin duda. Hay que ser consciente de lo que se ha hecho y saber que lo que está mal, tiene consecuencias. Es la base educacional para hacer adultos responsables y algo que revierte en todos como sociedad.

–¿Ha puesto de manifiesto las carencias que tenemos como sociedad?

–En casa, en los centros educativos, en los diferentes ámbitos de la sociedad hay que trabajar para que estos comportamientos tengan consecuencias, pero también para evitarlos.

–¿Cómo?

–Más allá de que se imparta educación afectivo-sexual, algo que es un paso importante, hay que trabajar la empatía a todos los niveles, ser capaces de educar poniéndonos en el lugar del otro. Lo mismo que se ha avanzado en la concienciación sobre el bullying, debemos hacer con estos problemas que cosifican e hipersexualizan a la mujer.

–¿Por qué ocurre?

–No sé que ha llevado a los cabecillas a hacer lo que han hecho, pero no tengo duda de que ha habido muchos palmeros.

–En una etapa vital en la que hay miedo a no ser aceptado por el grupo.

–Claramente. Por eso, la educación del rebaño es esencial.

–¿Con empatía?

–Y asertividad, para ser capaces de defender nuestras ideas de manera correcta.

–¿Habrá un cambio social tras lo ocurrido?

–Confío y espero que haya un antes y un después del caso Almendralejo. La movilización que se ha producido así lo indica.