'ClothOff' (Ropa fuera), el programa que ha trastornado a Almendralejo

«No sois conscientes del daño que habéis hecho», afirmó la ginecóloga e influencer Miriam Al Adib, madre de una de las menores de Almendralejo, cuando descubrió los montajes. Varios días después otros muchos adultos se frotan ahora los ojos al saber lo sencillo que es manipular cualquier foto de la galería de un teléfono gracias a la inteligencia artificial, que a día de hoy lo mismo sirve para hacer progresar a la sociedad que para provocar el caos.

En Almendralejo lo que ha trastornado la rutina ha sido la app 'ClothOff' (ropa fuera), que permite desvestir a cualquier persona que se encuentre en la galería de su teléfono. Se tarda cinco minutos, nada que ver con la laboriosidad del ya clásico 'Photoshop', donde cualquier no iniciado no podría esconder que ha realizado un montaje con un primer vistazo.

Hay otras posibilidades, como Midjourney, un programa de inteligencia artificial con el cual sus usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales y que tiene su versión gratuita. Es el que divulgó la foto del Papa Francisco con una cazadora blanca de plumas que luego se supo era un montaje. «Lo que pasa con estos programas es que son tan populares que ya están vigilados y en cuanto aparecen desnudos hay como una censura y no te deja», explicaba ayer un usuario habitual de IA a este diario.

No parece en cambio ocurrir lo mismo con 'ClothOff', cuyo reclamo es «Undress anybody, undress girl for free» (en inglés, desnuda a cualquiera, desnuda a chicas gratis». Y añade: «La red neuronal ClothOff es un gran avance en IA». El tutorial solo avisa de que mientras no sea una foto en grupo o se lleve ropa de abrigo, no tiene ningún problema en simular el desnudo, disponible tanto para mujeres como hombres. El único contratiempo es que en ocasiones hay que esperar turno. Cada vez que uno requiera de los servicios de 'ClothOff' se debe gastar un 'token', una moneda virtual. Estas son gratos invitando a otros a que prueben la IA, o esperando tres días para recibir una. Quien tenga prisa solo tiene que pasar por caja.

«Que alguien me explique cómo esta mierda puede ser legal», comentó este lunes por Instagram Miriam Al Adib, madre de una de las víctimas.

Los creadores tienen más de dos años de experiencia en Inteligencia Arficial y su idea es añadir más opciones y personalización, por ejemplo recreando personas como personajes de Disney o Pixar. Desde su web avisan de que no se hacen responsables de las imágenes creadas, ni tampoco guardan ningún dato que se comparta con la IA.