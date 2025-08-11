De noche y en un terreno escarpado: así fue el complicado rescate de un senderista en Las Nogaledas

Así fue el rescate de un senderista en la ruta de Las Nogaledas, en el Valle del Jerte.

En mitad de la oscuridad de la noche y salvando un terrero irregular y escarpado, los equipos de emergencias efectuaron el rescate de un hombre que sufrió un accidente en la ruta de la cascada de la garganta de Las Nogaledas, ubicada en el término municipal de Navaconcejo (Valle del Jerte).

El senderista, de 49 años, resultó herido en la tarde del pasado sábado 9 de agosto cuando sufrió una caída accidental mientras realizaba esta popular ruta del norte de Extremadura.

El suceso tuvo lugar en torno a las 20 horas, cuando se recibió un aviso alertando de que un varón había sufrido un accidente en la citada garganta.

Según informan fuentes de la Guardia Civil, que recibió el aviso del incidente, el afectado se había precipitado mientras realizaba la ruta de Las Nogaledas, sufriendo una posible lesión en una pierna que le impedía continuar el camino por sus propios medios.

Tras la llamada de alerta, una patrulla del puesto de Navaconcejo se desplazó de inmediato al lugar, ascendiendo a pie durante aproximadamente treinta minutos. Se trataba de una zona de muy difícil acceso, que complicaba las labores de rescate debido al terreno irregular, la difícil orografía del terreno y la oscuridad de la noche.

Hasta la zona se desplazaron también bomberos del parque de Plasencia, dependiente del Sepei de la Diputación de Cáceres, que tuvieron que intervenir para efectuar la evacuación del herido.

El hombre fue auxiliado y trasladado mediante un descenso con porteo en camilla realizado por el equipo de bomberos, con la colaboración de los agentes de la Guardia Civil.

Una vez finalizado el descenso, y ya en una zona accesible donde esperaba una ambulancia medicalizada, el senderista fue trasladado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Hasta este paraje natural se movilizaron para asistir al herido un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Cabezuela del Valle y una unidad de Soporte Vital Básico de esta misma localidad. Según las primeras valoraciones sanitarias, el varón sufrió un esguince de rodilla.

La ruta de las cascadas de Las Nogaledas es un sendero muy popular frecuentado por deportistas y amantes de la naturaleza. Concentra en unos kilómetros cascadas y saltos de agua rodedos de zona arbolada. El paseo junto a ellas, aunque está bien señalizado, se caracteriza por el notable desnivel del terreno. Además, el firme es muy irregular.

Otro rescate en la garganta Marta

Este no fue el único rescate que los equipos de emergencia llevaron a cabo el pasado sábado. De hecho, ese día tuvo que ser rescatado otro hombre que sufrió otro accidente en la Garganta Marta, localizada en el término municipal de Valdastillas, también en el Valle del Jerte.

Este suceso, que también se convirtió en un complejo rescate con la intervención de especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil, se registró a las tres de la tarde. Los profesionales fueron requeridos para auxiliar y evacuar a un hombre de 29 años que resultó herido en una zona de difícil acceso de este paraje natural del norte de Cáceres.

Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el accidente se produjo en un punto al que es complicado acceder a pie. Según el aviso recibido, el afectado había sufrido una caída y presentaba posibles fracturas en las piernas.

Ante la dificultad de acceso a la zona, la Guardia Civil activó el protoclo de rescate, movilizando al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Guardia Civil de Barco de Ávila y un helicóptero.

El herido, tras ser rescatado y evacuado por los especialistas de montaña, fue traslado en el helicóptero al hospital Virgen del Puerto de Plasencia para recibir atención médica.

Según las primeras valoraciones sanitarias, el varón había sufrido una fractura en el pie izquierdo y fue llevado en estado leve al centro hospitalario.

En el operativo participaron igualmente agentes de la patrulla de Seguridad Ciudadana del puesto de Navaconcejo, quienes se desplazaron al lugar para colaborar en las labores de auxilio. También se trasladó hasta allí un equipo médico del Punto de Atención Continuada de Casas del Castañar.

La Garganta Marta se ubica cerca del pueblo de Valdastillas. Baja serpenteando por la zona hasta depositar sus aguas en el río Jerte. Aguas abajo de la garganta, existe un impresionantte salto de agua conocido como la 'Cascada de Marta', donde hay un puente habilitado para que los visitantes puedan disfrutar de las vistas del área. Esta pasarela permite situarse sobre el salto de agua y observarlo en altura.

La zona es muy frecuentada por aficionados y deportistas que realizan rutas senderistas y buscan un lugar para refrescarse en los calurosos días de verano.