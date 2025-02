Renfe impide comprar billetes de tren para fechas a partir del 27 de junio

La página web de Renfe ya no permite comprar billetes para cualquiera de sus servicios con destino o salida desde Extremadura para fechas a ... partir del próximo lunes, 27 de junio. Hasta ahora el bloqueo se había producido desde el 29 de junio ante la entrada en funcionamiento del tren rápido entre Plasencia y Badajoz, pero ahora se ha adelantado dos días más.

«El tren consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos. Inténtelo de nuevo más adelante y disculpe las molestias», recoge la web de Renfe sobre la mayor parte de los servicios del próximo lunes. «El trayecto consultado no se encuentra disponible para la venta en estos momentos o bien no existe conexión directa, por favor inténtelo más adelante y disculpe las molestias» es el mensaje que aparece cuando se trata de cerrar un servicio a partir del día 29.

La suspensión en la venta de billetes es habitual cuando se va a poner en marcha un nuevo servicio, ya que es necesario adecuar los horarios. Así lo hizo Renfe a finales de mayo, en principio con la fecha del 14 de junio, que después se aplazó al 29 de este mes. Sin embargo, esa jornada se acerca y la medida permanece.

Noticia Relacionada El gran secreto de Renfe J. R. ALONSO DE LA TORRE

Críticas de CGT

El sindicato CGT denuncia que Renfe mantenga este bloqueo a las puertas de las vacaciones de verano. Como recuerda, se trata de la empresa pública que garantiza la comunicación ferroviaria de viajeros en Extremadura.

CGT indica que es imposible la adquisición a través de los canales de venta de Renfe. Por ese motivo, exige a la empresa pública que ponga los medios para que se pueda acceder a la compra de billetes y se garantice a los extremeños el servicio por ferrocarril «a la mayor brevedad posible, además de dar a la ciudadanía las explicaciones pertinentes».