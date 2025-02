El gran secreto de Renfe

En estos días, uno puede coincidir con un consejero de la Junta, charlar con él y, con un poco de habilidad, sonsacarle grandes secretos como las claves de la votación de la que salieron los nombres de Concordia o Mestas (Las Vegas fue descartada en ... la primera votación), la fecha en la que se determinarán los candidatos a las alcaldías y a la presidencia de la Junta de Extremadura (septiembre) o las últimas maniobras de los socialistas portugueses para exigir una autovía entre Elvas, Campomayor y Castelo Branco. Pero por muy hábil, liante y preguntón que seas, hay un secreto de estado sobre el que no soltarán prenda: la fecha en que empezarán a circular los nuevos trenes entre Madrid y Badajoz por Plasencia, Cáceres y Mérida.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha dicho que antes de un mes ya podremos ir en Alvia de Badajoz y Cáceres a Madrid-Puerta de Atocha y el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, calcula que tal vez a finales de junio. Ninguna otra declaración oficial se ha escuchado sobre el tema. Sin embargo, hay políticos que componen una sonrisa misteriosa cuando les preguntas por la fecha del tren. No sé si la saben o no tienen ni idea, pero se hacen los interesantes. La única verdad es que estamos a mediados de junio y aún no sabemos nada de los nuevos trenes.

Rectifico, sí sabemos algo importante: a partir del 29 de junio no se pueden comprar billetes de tren para ir de Extremadura a Madrid ni por Cáceres ni por Puertollano. Es decir, el último día en que se puede comprar un billete en la web de Renfe para ir de Badajoz a Madrid es el martes 28 de junio, dentro de dos semanas. Más allá de esa fecha todo es incógnita. Un viajero que quiera ir de Madrid a Barcelona el próximo 23 de diciembre para pasar la Navidad con su familia ya puede sacar billete. Pero si un extremeño quiere ir a Madrid en tren dentro de dos semanas, no sabe a qué atenerse.

Para viajar por España, uno puede hacer planes, pero si es extremeño, todo son incógnitas. Y si estuviéramos en febrero o en noviembre, meses en los que se viaja poco, esta incertidumbre tendría un paso. ¡Pero estamos a mediados de junio, las vacaciones están ahí ya! No sabemos qué horarios de vuelos coger en Barajas ni qué billetes de trenes pillar desde Puerta de Atocha o Chamartín porque desconocemos los horarios de los enlaces desde Extremadura a dos semanas de que empiece la temporada alta.

¿Si voy de Cáceres a Barcelona, podré coger el AVE de las 12:30 horas en Madrid, que ahora perdíamos por un par de minutos... El nuevo tren me permitirá pillar ese AVE? Incluso es posible que pueda llegar para el de las 11.20 horas. Incertidumbre total sobre los horarios y una gran desventaja en cuanto a los precios.

Por ejemplo

Veamos un ejemplo. El 28 de junio, si salimos de Cáceres a las 7:12 horas, llegaremos a Madrid a las 11.06 y a las 11:30 podremos coger el AVE a Barcelona, cuyo precio ese día es de 121 euros. Pero si supiéramos ya los horarios, para, por ejemplo, el 28 de julio, ese billete nos costaría 79.60 euros y para el 28 de agosto, 68.20. Es decir, si conociéramos los horarios, podríamos ahorarnos más de 50 euros en un billete a Bacelona, ¿pero cómo nos arriesgamos sin saberlos?

El día 7 de septiembre tengo que ir a Vilagarcía de Arousa. El billete para el AVE de las 11.20 el 28 de junio: 48 euros. Para el 7 de septiembre: 24 euros. ¿Pero llegará un tren desde Cáceres el 7 de septiembre con tiempo suficiente para enlazar a las 11.20 con el AVE y así llegar a comer a Vilagarcía? Misterio.