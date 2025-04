El rechazo a derogar la ley de memoria allana la negociación de los presupuestos entre PP y PSOE

Intento de última hora entre PP y PSOE para pactar los Presupuestos de Extremadura de 2025, que se votarán de forma definitiva en el Parlamento ... regional el próximo viernes. Las dos partes iniciaron ayer los contactos con el objetivo de llegar a un acuerdo en los próximos días. De entrada, hay una condición que exigían los socialistas que ya se ha cumplido, el rechazo de los populares a la derogación de la ley de memoria histórica que pedía Vox.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, anunció este lunes el inicio de las conversaciones. «Hemos empezado a intercambiar documentación y mantendremos reuniones en las próximas horas», afirmó. El portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá, reconoció esos contactos, que se producen después de que la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se haya puesto en contacto con el secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, una vez que se han resuelto las elecciones para el liderazgo de los socialistas extremeños.

La negociación vuelve al marco en el que se inició el pasado mes de septiembre. Los socialistas mantienen una propuesta que pasa por recuperar el impuesto de patrimonio y el de viviendas vacías, volver a la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales, modificar la tarifa autonómica del IRPF y acometer un plan de vivienda asequible, entre otras cuestiones.

La previsión es que este martes se celebre un encuentro presencial al que acudirán representantes del Grupo Parlamentario Socialista. El Gobierno regional estará representado por la consejera de Hacienda, Elena Manzano, a quien se sumará el consejero de Presidencia, Abel Bautista. De esa forma, la intervención de Guardiola y Gallardo sólo se espera para cerrar el acuerdo.

El problema al que se enfrentan ambas partes es la falta de tiempo. Para el PSOE, esto se debe a que el Gobierno regional ha preferido negociar con Vox, unas conversaciones que se rompieron a comienzos de diciembre y que ya no se recuperarán.

Esta falta de tiempo hará que ambas partes tengan que ser flexibles. «Nos vamos a sentar y vamos a debatir», apuntó Vergeles, quien añadió que «en las negociaciones siempre se cede, siempre, por todas las partes», pero que en este caso el PSOE apostaría sobre todo por dar «estabilidad a la región». La aprobación de la ley de Presupuestos prácticamente descartaría la opción de María Guardiola de convocar elecciones anticipadas, una posibilidad que está sobre la mesa ante lo que califica de «bloqueo» de los grupos de la oposición en la Asamblea.

También hay que tener en cuenta que para aprobar los Presupuestos de 2025 el PP no necesita el voto a favor del PSOE, sino que basta con su abstención. De esa forma, se podría alcanzar un acuerdo de mínimos que conceda la estabilidad que buscan las dos partes y que no comprometa demasiado sus posiciones. El Ejecutivo autonómico no quiere cambiar su política fiscal, el principal escollo en la negociación, pero una nueva reforma del IRPF podría encajar con la línea que inició en 2023, cuando rebajó los dos primeros tramos del tipo autonómico. Para el PSOE eso sería un tanto a su favor, aunque el propio Miguel Ángel Gallardo afirmó ayer que pretende revertir los «privilegios fiscales», lo que pasaría por recuperar el impuesto de patrimonio.

Ley de memoria histórica

Para empezar, el PSOE ya ha visto cómo se cumple una de sus exigencias, el mantenimiento de la ley de memoria histórica. El secretario general de los socialistas extremeños insistió este lunes en que es una línea roja para su partido, que pide el rechazo de los populares a la propuesta de derogación presentada por Vox, que exigió su aprobación para apoyar las cuentas.

Vox registró esta iniciativa a finales de noviembre, tras rechazar el decreto-ley de medidas fiscales por la vivienda y en plena negociación presupuestaria. Este lunes concluyó el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, con las que los grupos pueden mostrar su rechazo a la norma. PP, PSOE y Unidas por Extremadura dieron ese paso. En caso de que los tres grupos voten a favor de la enmienda de cualquiera de ellos, la propuesta de ley será por tanto rechazada.

Para el PSOE, la propuesta de ley es un claro ejemplo de «revisionismo histórico». Unidas por Extremadura considera que Vox quiere «blanquear, diluir o incluso negar la realidad histórica». Y el PP lamenta su «espíritu revanchista y revisionista de quien quiere reescribir lo escrito».

En cualquier caso, el portavoz popular aseguró que la decisión de rechazar la propuesta no tiene nada que ver con la negociación presupuestaria, sino que responde a un posicionamiento ya conocido del PP, que en su día no apoyaron la ley de memoria histórica pero que tampoco quieren el texto de Vox.