PP y PSOE ya intercambian documentos para negociar los Presupuestos de 2025

PP y PSOE inician nuevos contactos para negociar los Presupuestos de Extremadura de 2025, que se votarán de forma definitiva en el Parlamento regional el ... próximo viernes.

El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, José María Vergeles, ha anunciado este lunes que «hemos empezado a intercambiar documentación y mantendremos reuniones en las próximas horas».

Como ha indicado, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha puesto en contacto con el secretario general del PSOE regional, Miguel Ángel Gallardo, tras su reciente reelección. El Gobierno regional ha dado ese paso una vez que se han resuelto las elecciones para el liderazgo de los socialistas extremeños.

Vergeles ha lamentado que estos contactos llegan sin apenas tiempo, cuando sólo faltan tres días para que comience el pleno en el que se debatirán las cuentas en la Asamblea de Extremadura. Pero ha afirmado que esto se debe a que el Gobierno regional ha preferido negociar con Vox, unas conversaciones que se rompieron a comienzos de diciembre.

El presidente del Grupo Socialista ha indicado que la negociación con el Gobierno regional del PP «llega cuatro meses tarde». A su juicio, se podría haber hecho un presupuesto mejor y sobre todo dar más estabilidad a la comunidad autónoma.

«Si nosotros lo hacemos es porque esto le da estabilidad a nuestra tierra», ha asegurado Vergeles, quien ha reconocido que las dos partes deberán hacer concesiones. «Nos vamos a sentar y vamos a debatir», ha apuntado, a lo que ha añadido que «en las negociaciones siempre se cede, siempre, por todas las partes».

Asimismo, ha subrayado que el PSOE mantiene el mismo documento que presentó al inicio de la negociación. Su propuesta incluyó la recuperación del impuesto de patrimonio y el de viviendas vacías, así como volver a la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales, modificar la tarifa autonómica del IRPF y acometer un plan de vivienda asequible, entre otras cuestiones.

A esto se ha sumado ahora la exigencia de que no se toque la ley de memoria histórica de Extremadura. Vox ha presentado una propuesta de derogación de esa norma, a la que el PSOE ha registrado una enmienda de totalidad pidiendo su devolución. Los socialistas ponen como condición al Gobierno regional para pactar las cuentas que se comprometa a mantener la norma autonómica que fue aprobada en 2019.

En este sentido, el secretario regional de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado esta mañana que el PSOE está "en disposición de avanzar" en las negociaciones presupuestarias si se atiende a su "línea roja", que es no tocar la ley de memoria y revertir los "privilegios fiscales".

Ante ello, Gallardo ha instado al PP a "quedar claro si realmente quiere avanzar" con el PSOE en este sentido, una formación, ha insistido, que no va a "traspasar bajo ningún concepto" la intención de derogar la Ley de la Memoria Histórica de la región.

"Es una línea roja que no vamos a traspasar bajo ningún concepto y, por lo tanto, ya debería anunciar el gobierno del Partido Popular que desiste de la derogación de esa ley", ha asegurado, a lo que ha unido Gallardo la "reversión de los privilegios fiscales" en favor de las rentas medias y trabajadoras.

Vergeles ha recordado que el propio consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, ha rechazado la propuesta de ley presentada por Vox. Esto constituye un punto de acuerdo entre PSOE y PP, aunque el Ejecutivo extremeño también se ha mostrado en contra de la ley de memoria histórica de 2019 en varias ocasiones.

Además, el Gobierno regional ha permitido la tramitación de varias enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos de 2025 a pesar de que implican una disminución de los ingresos previstos. Entre ellas se encuentra una propuesta de los socialistas para recuperar la gratuidad en el precio público de los comedores y las aulas matinales. Esto ofrece un marco para un posible acuerdo.

Junto a esto, hay que tener en cuenta que para aprobar los Presupuestos de 2025 el Grupo Popular no necesita el voto a favor del Grupo Socialista, sino que le bastaría su abstención. De esa forma, se podría alcanzar un acuerdo de mínimos que conceda la estabilidad que buscan las dos partes pero que no comprometa demasiado sus posiciones.

En este contexto, Gallardo también ha subrayado que el PSOE es un partido "responsable" y "nunca va a dejar tirado" a Extremadura.

PIDE PRESUPUESTAR PARA INICIAR EL MÓDULO HOSPITALARIO

Sobre la inauguración de la primera fase del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, el también presidente de la Diputación de Badajoz ha demandado al Ejecutivo regional que "ponga dinero suficiente" en los presupuestos de 2025 para que se pueda iniciar el módulo hospitalario de este centro.

"Mientras no exista el módulo hospitalario no deja de ser un centro de consultas externas", ha destacado Miguel Ángel Gallardo, quien ha considerado que el hospital podría estar ya "prácticamente terminado" si el gobierno presidido por el 'popular' José Antonio Monago no hubiera decidido cambiar la ubicación y "enredara durante un número de años lo suficiente para haberlo mantenido paralizado".

Así, frente a ello, ha recordado que el "compromiso" del gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara hizo que se iniciara esta infraestructura sanitaria y, ahora, "lo que se hace es inaugurar".

"La señora Guardiola va a inaugurarlo. ¿Qué es lo que ha hecho en este hospital? No ha hecho ninguna otra gestión y lo que le pedimos es el compromiso de que lo continúe porque si no hay continuidad no habrá hospital", ha señalado.