Las rebajas fiscales de la Junta por los incendios forestales sólo tendrán un impacto de 165.000 euros

Las rebajas fiscales aprobadas por la Junta de Extremadura para compensar los efectos de los incendios forestales de este verano apenas tendrán un impacto de ... 165.000 euros para los contribuyentes que resulten beneficiados, según el propio Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico aprobó la semana pasada el decreto-ley de medidas urgentes tras los incendios que tuvieron lugar entre junio y agosto. Además de ayudas directas y reformas legislativas, la norma también contempla rebajas fiscales para colectivos afectados por las consecuencias del fuego.

Entre ellas se encuentra la bonificación del 100% para la temporada 2026-2027 del impuesto sobre aprovechamientos cinéticos, que se paga en función de la superficie de un coto de caza, por las áreas en las que no se pueda desarrollar la caza en la presente temporada 2025-2026 por los efectos de los incendios. Con ello se persigue evitar la carga tributaria vinculada a una actividad que en realidad no pueda desarrollarse o se vea limitada como consecuencia del fuego, generando un alivio que contribuirá a fomentar la recuperación de estos espacios.

Junto a esto, el Gobierno regional ha aprobado una bonificación del 100% en tasas relacionadas con la actividad para cotos afectados por los incendios situados en las 45 localidades incluidas en el decreto-ley en los que no se pueda cazar en la presente temporada. Entre ellas, se encuentran las que se pagan por la aprobación o modificación de planes técnicos de caza y por la introducción, reintroducción o reforzamiento de especies cinegéticas.

En la misma línea, y hasta el 31 de diciembre del próximo año, para las explotaciones ganaderas ubicadas en las 45 localidades afectadas por los incendios se ha acordado una bonificación del 100% en el pago de tasas como la de prestación de servicios veterinarios y por pruebas de sanidad animal.

Con estas medidas la Junta pretende rebajar la carga fiscal «en aquellos sectores o actividades que, como consecuencia de estos incendios, se han visto gravemente perjudicados, ya sea por la limitación o imposibilidad del desarrollo de la actividad gravada o ya sea por el impacto directo en instalaciones y montes que aportaban recursos en su actividad diaria».

Impacto de cada medida

La memoria económica que acompaña al decreto-ley, que ya está en vigor pero que deberá ser convalidado por la Asamblea de Extremadura, señala que la bonificación del impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos supondrá 90.000 euros para los cotos que se vean favorecidos. Para este cálculo se ha tenido en cuenta los datos de superficie afectada por los incendios, la categoría de los cotos y el tipo medio por hectárea.

En cuanto a las tasas cinegéticas, se estima que la exención de pago generará un ahorro de 5.000 euros; mientras que la medida adoptada para las explotaciones ganaderas supondrá 70.000 euros.

Según la memoria económica, se han utilizado las cifras de recaudación del pasado año y del primer semestre de 2025, teniendo en cuenta las bonificaciones vigentes en estos ejercicios; así como los datos de superficie de las zonas quemadas.