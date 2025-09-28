HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este domingo, 28 de septiembre, en Extremadura?
Imagen de una montería celebrada en la región. HOY

Las rebajas fiscales de la Junta por los incendios forestales sólo tendrán un impacto de 165.000 euros

La Junta crea exenciones en el impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos y tasas relacionadas con la ganadería y la caza

Juan Soriano

Juan Soriano

Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:40

Las rebajas fiscales aprobadas por la Junta de Extremadura para compensar los efectos de los incendios forestales de este verano apenas tendrán un impacto de ... 165.000 euros para los contribuyentes que resulten beneficiados, según el propio Gobierno regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  2. 2 Aparatoso accidente de una caravana médica en la A-5, a su paso por Badajoz
  3. 3 Olivenza llora la muerte de la joven Carmen, «chaparrita de La Encina» y atleta
  4. 4 Dos cervezas por ocho euros para coger ambiente en Al-Mossassa
  5. 5

    Los cazadores podrán vender la carne de las piezas que maten directamente al consumidor
  6. 6 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  7. 7 Sanguijuelas del Guadiana revientan la Torre Lucía de Plasencia
  8. 8 Muere la menor de Olivenza atropellada por un conductor que se dio a la fuga
  9. 9 La Policía Local de Olivenza localiza al conductor fugado tras atropellar a una menor de 14 años
  10. 10 El huracán Gabrielle devuelve la lluvia a Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Las rebajas fiscales de la Junta por los incendios forestales sólo tendrán un impacto de 165.000 euros

Las rebajas fiscales de la Junta por los incendios forestales sólo tendrán un impacto de 165.000 euros