'Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo', lema de un Día de Extremadura que hará un homenaje al pueblo gitano

Las periodistas Raquel Sánchez Silva e Irene Rangel conducirán el acto del Día de Extremadura que se celebrará el próximo domingo, 7 de septiembre, ... en el Teatro Romano de Mérida y que tendrá como cierre un espectáculo de flamenco que pretender servir de reconocimiento a la aportación cultural del pueblo gitano a la región. «Queremos conmemorar los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península Ibérica«, ha anunciado Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura.

En esta cita se hará entrega de las cuatro Medallas de Extremadura concedidas este año, una vez que se haya decidido reconocer con este galardón la labor de los trabajadores del Infoex en su lucha contra los incendios forestales que ha sufrido la región con especial virulencia durante el mes de agosto. «Será la presidenta María Guardiola la que entregue la medalla a la representación del colectivo», ha señalado en la mañana de este lunes Manzano sobre esta medalla otorgada a última hora.

Al investigador Juan Manuel Sánchez le entregará su medalla María Auxiliadora Villegas, también profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Extremadura (UEx). Será Pilar Díaz Pardo, presidenta de la Academia de Cine de Extremadura, quien ponga el reconocimiento en manos de la actriz Carolina Yuste, y la enóloga Amelia Coloma hará lo mismo con el viticultor Marcelino Díaz.

Otra mujer, María Cremades, pronunciará el discurso ciudadano. Esta empresaria es la actual gerente de la empresa familiar Tapiz Verde, una compañía extremeña dedicada a la producción e instalación de césped en recintos deportivas. «El 80% de los campos de fútbol de primera y segunda división utilizan césped producido en su finca en el valle del Tiétar«, ha destacado la portavoz de la Junta al dar a conocer el nombre de Cremades.

La ambientación musical de la gala correrá a cargo de la Orquesta de Extremadura. «Interpretará el himno regional bajo la dirección de Roberto Forés, junto a la sección juvenil de los coros In Crescendo de la agrupación coral y al coro del conservatorio Hermanos Bravo, ambos de Don Benito», ha informado Manzano.

En el espectáculo de cierre de la ceremonia actuarán la bailaora Fuensanta Blanco y las cantaoras Celia Romero, la más joven ganadora de la Lámpara Minera, y la Caíta, referente del flamenco extremeño. Igualmente se subirán al escenario Salomé Pavón, acompañada a la guitarra por Miguel y Juan Vargas, y la intérprete y compositora Cecilia Zango y el Dj Rubén 'el Sufrido'.

También ha desvelado Manzano que el lema de la jornada será 'Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo' y ha presentado el cartel conmemorativo que ha elaborado el artista placentino Jesús Mateos Brea. Una obra que podrá verse en grandes dimensiones en el paseo de Roma a lo largo del presente mes. «Brea es uno de nuestros artistas más reconocidos y sus obras siempre dejan huella», ha manifestado.

Camino común

«Un mensaje de determinación, de progreso, de orgullo por nuestra cultura; un mensaje de esperanza, de luz y de un camino común, que nos lleva a ese destino que todos compartimos», ha dicho la portavoz de la Junta de Extremadura sobre el lema elegido para este año.

Una frase, 'Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo', en la que se ha inspirado Brea para elaborar el cartel. «El trabajo empieza a partir de la tembladera, que es el colgante más reconocible de nuestros trajes regionales», ha explicado el propio artista. En la obra se ve un camino jalonado de farolas, «que representan las ciudades y los pueblos de Extremadura», ha aportado Brea. «Son farolas que están en Extremadura y que están funcionando: algunas de ellas son centenarias. Son las que iluminan nuestro rumbo».

En el cartel aparecen dos parejas con trajes típicos extremeños; una de ellas representa a la provincia de Cáceres y la otra a la de Badajoz. «Aquí hay mucho futuro y aquí se pueden hacer las cosas», ha concluido Brea, que ha hecho a mano, a bolígrafo, concretamente, todo el trabajo. «Han sido 50 horas, fácil», ha reconocido.