Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura. Hoy

'Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo', lema de un Día de Extremadura que hará un homenaje al pueblo gitano

La empresaria María Cremades pronunciará el discurso ciudadano en el acto institucional de entrega de medallas

José M. Martín

José M. Martín

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 14:02

Las periodistas Raquel Sánchez Silva e Irene Rangel conducirán el acto del Día de Extremadura que se celebrará el próximo domingo, 7 de septiembre, ... en el Teatro Romano de Mérida y que tendrá como cierre un espectáculo de flamenco que pretender servir de reconocimiento a la aportación cultural del pueblo gitano a la región. «Queremos conmemorar los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la península Ibérica«, ha anunciado Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura.

