Una rampa bajo tierra de la que saldrán más galerías para llegar al metal

Con el gran agujero de la explotación a cielo abierto a la espalda, se observa una puerta que hoy está sellada y que es la ... entrada al futuro de la mina de Aguablanca. Los mineros lo han bautizado como 'La Brecha' y está custodiada por su patrona, Santa Bárbara. Cuando esté lista toda la documentación y se reinicie la actividad se puerta se abrirá y dará acceso a una galería principal subterránea de dos kilómetros de longitud que desciende con una leve inclinación y dos cambios de sentido hasta debajo de la corta, donde se sabe hay más níquel.

Esta primera rampa ya está construida y tiene cinco metros de ancho por cinco de alto. Desde ahí empezarán a surgir más galerías bajo tierra a distintos niveles para llegar al mineral.

Esas galerías, explica el ingeniero de minas responsable, requiere bombear agua, electricidad y ventilación, de lo cual se encarga una gran pieza negra cilíndrica que hay en la superficie con forma de reactor que estará conectada a las futuras galerías.

Dinamita (hasta los atentados del 11M en 2004 se guardaba en las minas, ya no) que manejan los artilleros, un equipo de perforistas irán abriendo camino. Lo siguiente será mover el mineral con palas y volquetes de perfil bajo por estas galerías que tendrán apartaderos para que los vehículos puedan cruzarse. «Esto ya no es como las minas de antes donde se avanzaba con un pico y una linterna. Ahora, salvo algún geólogo, ya no hay personas a pie por estas galerías bajo tierra».