«La radiación del fuego es tan alta que puede prender otro foco a 50 metros sin tocar nada»

En medio de jornadas frenéticas de trabajo, Víctor López Cerrato, coordinador del Plan Infoex, atiende a HOY para dar las claves de por qué se está produciendo un incendio de esta envergadura en Las Hurdes. La entrevista fue antes de conocerse el desatado en Monfragüe.

– Una tormenta seca, un rayo, ha provocado un gran incendio. ¿Es habitual que una tormenta origine un incendio de estas dimensiones?

–Es habitual en esta época la caída de rayos y muy habitual cuando tenemos unas temperaturas muy altas y unas humedades muy bajas. Se crean inestabilidades atmosféricas y con el calentamiento del terreno, al final, el aire caliente asciende a capas bastantes altas de la atmósfera que originan en un momento esas tormentas, normalmente por las tardes. Como son tan altas pueden dejar lluvias, pero esa lluvia con el calor que hace se evapora antes de llegar al suelo. En el caso de Las Hurdes, ni siquiera ha sido una tormenta con agua. Ha sido un rayo seco.

–Aparte del rayo, para que se esté produciendo esta fatalidad ambiental han debido sumar otros factores, ¿cuáles?

–Hemos tenido una suma de factores. Hemos tenido una alineación de planetas que lo han provocado. El primero, el clima que llevamos teniendo desde el invierno y la primavera. Mucha lluvia en marzo pero nada en abril y mayo, este último mes ya con calor; al final hace que haya combustible forestal muy disponible para arder. Con muy poca humedad. El segundo factor son dos olas de calor, una primera brutal en el mes de junio, de cinco o seis días de duración, y la actual, que no va a terminar al menos hasta el lunes. Tenemos un combustible para que le dieras un poco y ardiera solo. Y un incendio, una vez que empieza, es una máquina de comer combustible.

– Por combustible se refiere tanto a los pinos, habituales en Las Hurdes, como a matorral, jaras...

–El pino hace que un incendio gane mucha intensidad, se vuelva convectivo y muy potente. Pero lo que te marca primero la carrera y la velocidad del fuego son los combustibles muertos, es decir, el pasto, las hojas secas finas. Luego una vez que coja matorral y arbolado hacen que los incendios sean muy vigorosos.

Radiación

– ¿En Las Hurdes ni siquiera ha habido una humedad media razonable por las noches como para mitigar el riesgo de incendio?

–No. Nada. Por el día hemos tenido temperaturas muy elevadas y por la noche no han bajado mucho. Eso influye en la recuperación del combustible forestal porque si la humedad relativa del ambiente no asciende a 50, 60 o 70%, hace que ese combustible no recupere humedad. La humedad se ha quedado por debajo del 30% y eso hace que ese combustible vaya a arder muy rápido.

–No hacía demasiado viento el lunes cuando cayó el rayo, ¿no?

–El lunes, cuando empezó el incendio, el problema fue otro. Donde empezó, lo normal es que subiera la ladera arriba en dirección a la provincia de Salamanca. Es, además, lo que pensábamos todos. Pero cuando se origina una tormenta no hay una situación de viento general que le afecte sino que se origina una situación de vientos erráticos: lo mismo te sopla para el norte que para el sur por donde vaya pasando la tormenta. Y es lo que ha pasado. En lugar de moverse el incendio pendiente arriba fue para abajo en dirección a Cabezo. Luego se movió hacia Ladrillar y luego hacia el otro lado.

– ¿Había una temperatura récord en Las Hurdes?

–No. Había temperatura muy alta para la comarca, pero no récord.

– Entiendo que estamos viviendo las peores horas del incendio por cómo está la ola de calor, en su momento más alto.

–Sí, sí. En Santa Cruz de Paniagua se ha vuelto a reactivar, con una virulencia tremenda, el incendio del domingo Es que el combustible está muy seco. Prácticamente arde solo con la mirada. Tienes que dejar muy bien rematados los fuegos porque si no se reavivan.

– ¿Este incendio de Las Hurdes se podía haber evitado? En esa zona hay muchos cortafuegos. ¿Se podía haber hecho algo más?

–El hecho de que haya muchos cortafuegos sí te ayuda en la extinción pero no es suficiente para decir esto para el incendio. Te pongo un ejemplo. ¿Hasta donde puedes acercarte a una hoguera o cuando asas carne en una chimenea? El calor tiene una radiación. Tienen tanta intensidad los incendios forestales que esta radiación hace que, sin tocarse, se prendan combustibles a 30,40, 50 metros de donde hay fuego.

– Vamos, que era casi imposible que no se pudiera originar un fuego con estos condicionantes sin necesidad de que fuera causado por la acción humana.

–Es que cuando te he dicho que se han alineado los planetas para provocarlos....es que había muchos condicionantes. Uno más que no te he dicho al principio de la entrevista y lo comento ahora es, precisamente, dónde se ha originado el fuego. Normalmente, los incendios intencionados se producen en sitos accesibles. Pero un rayo cae junto a un camino o una carretera o en un sitio inaccesible. Y precisamente este ha caído en una zona totalmente inaccesible para los medios humanos de la lucha contra incendios. Allí no podía llegar ningún retén de tierra. Desde un primer momento solo podían actuar medios aéreos. Y no es lo mismo, evidentemente, actuar en tierra contra un fuego cuando ha quemado media hectárea que cuando lleva 30 o 40 hectáreas quemadas.

– ¿Cuántos días quedan de incendio?

–No sé cuánto va a durar. Ya ha saltado a la zona de Salamanca y eso es más problemático. Lo que sí te puedo decir es que hasta que no bajen las temperaturas, no pase esta ola de calor, no solo en Extremadura sino en Castilla y León y en otras zonas, vamos a a pasar una semana un poco complicada. Pero el resto del verano, también. Por eso hay que concienciar a la gente para que sea responsable en el monte porque aunque no hubiera olas de calor y el verano cayera a unas temperaturas de 34 o 35 grados y por la noche refresque, el combustible está ya muy tocado. Cualquier incendio se propagará rápidamente y puede ser intenso y virulento.

