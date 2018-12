Marisa González: «Quiero un cambio sosegado hacia otro planteamiento de universidad» Marisa González (Madrid, 1958) en su despacho atendiendo a HOY. :: Pakopí La primera mujer que aspira a dirigir la UEx confía en recibir los votos del candidato descartado en la primera ronda J. LÓPEZ-LAGO BADAJOZ. Domingo, 16 diciembre 2018, 09:57

Catedrática de Física Aplicada, Marisa González logró en la primera vuelta el apoyo mayoritario entre los estudiantes. Una vez ponderado el voto, obtuvo el 34% y su adversario el 45%. Aspira a remontar este resultado el próximo martes, día 18.

-¿Qué preocupaciones le hacen llegar las personas con las que se está reuniendo en campaña?

-Depende del centro, cada uno tiene sus peculiaridades. En unos preocupa el envejecimiento del profesorado, en otros la sobrecarga de docencia, cómo debe avanzar la investigación... Depende del lugar.

-De cara al martes parte con desventaja a no ser que acapare los votos del candidato descartado en la primera vuelta.

-No es exactamente así. Nos presentamos tres candidatos, uno quedó fuera y ahí hay un reparto de votos. En realidad no es partir en desventaja, pero hay votos de compañeros que ahora tendrán que votar por Antonio o por mí. Hay que hablar con ellos para convencerles de que mi programa es mejor.

-¿Cuál es su mensaje en esta segunda vuelta hacia el personal docente investigador (PDI), el cual votó mayoritariamente a su adversario?

-El mensaje es el mismo, no se puede cambiar. Es pedir el apoyo para tener una universidad dinámica. Quiero hacer un cambio sosegado hacia otro planteamiento de universidad. Esto es lo que sigo exponiendo tanto al PDI, al PAS (personal de administración y servicios) como a los estudiantes, un modelo de universidad diferente al que plantea mi compañero.

-¿Cuál diría que es la principal diferencia con la otra candidatura?

-La mía presenta un modelo de universidad pensado en el futuro, más abierta, participativa y más involucrada con la sociedad.

-¿Cuál es su plan para rejuvenecer la plantilla docente de la UEx?

-A los compañeros que se vayan jubilando, dos años antes, le vamos a poner a un nuevo contrato, una persona joven trabajando con ellos que vaya adquiriendo los conocimientos. No en todas las áreas, pero sí en las que la carga docente es grande.

-¿Qué gran cambio notará un estudiante en los siguientes cursos?

-Lo primero sería abrir un debate para ver qué ocurre con el calendario académico, y si volvemos a los exámenes de recuperación de septiembre o los dejamos en julio. De cara a ellos, quiero trabajar mucho en la calidad docente y en renovar sus infraestructuras, que sean más modernas. Además quiero que participen más.

-¿Qué deficiencias corregiría en el apartado de investigación si sale elegida rectora?

-Hay que atraer a jóvenes. Venimos de una situación en la que se consiguieron recursos, pero nos hemos empobrecido en personas. Tenemos que ofrecer una posición estable a los investigadores. Uno de los puntos estrella de mi propuesta es que voy a abrir una carrera investigadora perfectamente definida para la gente joven que se quiera incorporar a ella porque hay mucho buen científico que se va porque no tiene una expectativa.

-¿Cómo integrará la universidad extremeña en la revolución digital en la que estamos inmersos?

-Es obligada porque, de aquí a dos años, cumple la moratoria. Esto implica un cambio en la manera de hacer las cosas y hay que trabajar con las personas, tanto administrativos como docentes. Requiere un esfuerzo, pero es positivo porque va a agilizar trámites y, para los administrativos, va a permitir el teletrabajo y por ello la conciliación familiar.

-¿Y qué opina de las clases 'on line' como alternativa a la universidad presencial actual?

-Evidentemente esto es el futuro, más bien el presente. Hay titulaciones 'on line' y quiero potenciarlas porque el localismo ha desaparecido, pero quiero ante todo calidad, también en la docencia virtual. Llevamos un Vicerrectorado de Innovación Educativa y Formación dedicado precisamente a esto. Queremos títulos no presenciales y empezaremos con los máster y continuaremos con los grados, pero sabiendo que esto no es colgar un pdf y poco más. Hay que enseñar a nuestros profesores a atender esta nueva docencia con calidad.

- ¿Cómo piensa usted ganar alumnos para la UEx?

-Si se analiza la EBAU (antigua Selectividad) muchos alumnos piden titulaciones que hay aquí pero están llenas, como Medicina o Derecho, y se tienen que ir fuera, así que habría que ampliar el número de plazas. Otras veces se van porque aquí no existe la titulación, por ejemplo Farmacia, muy solicitada. Otro grupo en el que la UEx tiene que hacer autocrítica es el de los títulos que se ofrecen, pero la gente se va fuera.

-En su programa habla de carriles bici, paneles fotovoltaicos, ¿qué más es mejorable en los campus?

-Es prioritario invertir en el campus de Cáceres, donde hay problemas hasta de seguridad porque no podrían entrar los bomberos si algún coche bloquea la entrada. Además, está muy degradado y no hay un ambiente que atraiga a la gente como sí lo hay en Badajoz.

- Ha insistido usted mucho en esta campaña en la transparencia, lo que suena a denuncia implícita de que hay opacidad en el funcionamiento de la UEx, ¿en qué lo nota?

-Hoy somos traslúcidos. Pido más transparencia porque hay cosas que no se conocen. No digo que sean malas, pero si no se conocen provocan inseguridad, desconcierto en procesos de promoción, cómo se organizan las clases o gastos. Que todo esto se vea de una manera más sencilla para generar confianza.

-¿Qué claves tocaría su equipo de gobierno para mejorar la financiación universitaria?

-Somos un servicio público como lo es la sanidad o la educación, y tenemos que ir a la Junta de Extremadura a que se nos financie. Ahora la Junta quiere rebajar la matrícula, así que van a bajar los ingresos por esta vía. Ahí tendremos que hacer una negociación inminente. Sobre la ley que ya hay hecha ha habido varias comisiones para aplicarla, y ahí también hay que empezar a trabajar. Solo queremos que nos financien en la media de las universidades españolas.