Los pueblos de los incendios tendrán plantas de tratamiento para el agua

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, y el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, se han reunido este viernes en Mérida para concretar las medidas que cada institución llevará a cabo para evitar la contaminación de agua potable de los municipios afectados por los incendios.

Mercedes Morán ha señalado que hasta ahora ha habido una serie de reuniones, fundamentalmente técnicas, en las que se han puesto en común las necesidades y los problemas que se podían originar por el arrastre de las cenizas hasta las gargantas y embalses una vez que comiencen las lluvias y han buscado las soluciones a estos «posibles problemas».

De este modo, la consejera ha destacado que el objetivo es poner las soluciones y «facilitar y garantizar» que estos vecinos que han padecido los incendios tengan agua potable.

Tras la reunión, ambas instituciones han acordado que la Junta llevará a cabo las tareas necesarias para garantizar suministro en alta a los depósitos, es decir, traer el agua desde un punto de suministro no contaminado para trasladarla hasta los depósitos.

Por su parte, la Diputación de Cáceres se encargará de instalar plantas de tratamiento provisionales a través de ósmosis, para que el agua llegue con garantía de consumo a los ciudadanos, ha informado el Ejecutivo regional y la Diputación en Cáceres en sendas notas de prensa.

Igualmente, Morán ha recordado que la Consejería de Agricultura y la Diputación de Cáceres están poniendo todas las medidas para asegurar el abastecimiento en caso de que ocurra la contaminación, a la vez que «desde la consejería de Gestión Forestal se están llevando ya a cabo unos trabajos en Jerte para evitar, precisamente, que lleguen las cenizas». Finalmente, la titular de Desarrollo Sostenible ha puesto en valor la «colaboración indispensable» que ambas instituciones han tenido para abordar esta situación. «No se puede entender que no colaboráramos en una situación de esta emergencia», ha concluido.

En términos similares se ha pronunciado el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, que ha aseverado que «lo importante es la colaboración para poder encontrar las soluciones a los problemas de los ciudadanos». «Y así lo estamos haciendo», ha dicho.

Cabe señalar que el Consorcio MásMedio ha llevado a cabo el mapeo de todas las instalaciones hidráulicas que podrían verse afectadas por posibles correntías de agua tras las lluvias en zonas quemadas y se distribuirán entre los ayuntamientos afectados equipos de medición cualitativa de PH y de turbidez para detectar a tiempo cualquier imprevisto que pueda surgir.