El PSOE reclama un debate en Canal Extremadura entre los cuatro partidos con representación parlamentaria

El PSOE extremeño pide a Canal Extremadura la celebración de un debate exclusivamente entre los cuatro partidos que cuentan con representación parlamentaria (además de los ... socialistas, PP, Vox y Unida por Extremadura) y que se sumaría al encuentro previsto entre todas las formaciones que se presentan a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

El portavoz del Comité Electoral del PSOE de Extremadura, Antonio Rodríguez Osuna, ha explicado que los socialistas han pedido por carta a la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) la celebración de este debate debido a que por primera vez se celebran elecciones autonómicas anticipadas, lo que considera excepcional. «Resulta imprescindible que la ciudadanía disponga de espacios informativos que permitan un análisis comparado de la gestión de los últimos dos años», ha indicado.

«La televisión pública extremeña tiene la obligación de ofrecer un debate a cuatro que permita examinar de forma rigurosa los éxitos y fracasos del Gobierno de Guardiola», ha añadido Rodríguez Osuna. «No es una petición que reste, es una propuesta que mejora la calidad del servicio público y la información que reciben los extremeños y extremeñas».

El portavoz socialista ha instado además al PP y a su candidata, María Guardiola, a participar en ese debate y en el propuesto por RTVE en lugar de «esconderse detrás de portavoces o futuros candidatos».

Violencia contra las mujeres

En cuanto a la celebración este martes del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Rodríguez Osuna ha anunciado que el PSOE de Extremadura estará presente en todas las movilizaciones convocadas en Badajoz, Mérida, Cáceres y otros municipios de la región.

«Los y las socialistas hemos estado siempre en las calles, gobernáramos o no. Mañana volveremos a hacerlo», ha afirmado. Según ha anunciado, el secretario general y candidato del PSOE a las próximas elecciones del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo, participará en la manifestación de Badajoz a las 18.00 horas.

Rodríguez Osuna ha insistido también en el compromiso de recuperar la Consejería de Igualdad en la Junta de Extremadura. El portavoz del comité electoral socialista ha asegurado que el Ejecutivo autonómico del PP no ha puesto en marcha «ni un solo programa nuevo»; y ha recalcado que los fondos del Pacto de Estado, aportados por el Gobierno central, sustentan buena parte de las políticas vigentes.