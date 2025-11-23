21-D: El PSOE tendrá una Consejería de Igualdad si vuelve a gobernar Pilar Bernabé acompaña a Gallardo en un acto electoral dedicado al 25-N, mientras el PP reivindica su gestión en favor de la mujer

P. Calvo Badajoz Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:59 | Actualizado 18:11h.

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha asegurado este domingo en Cáceres, en un acto electoral dedicado al 25-N, Día internacional para la eliminación de la Violencia contra las Mujeres, compartido con Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, que si gobierna tras las elecciones del próximo 21 de diciembre recuperará la Consejería de Igualdad, desaparecido como departamento propio en el ejecutivo del PP y en el primero de coalición con Vox. Ha sido desde entonces una Secretaría General de Igualdad y Conciliación dependiente de Presidencia, aunque su titular, Ara Sánchez, sí ha tenido rango de consejera.

Gallardo ha lamentado también el «debilitamiento» que a su juicio se ha producido en la red de apoyo a las mujeres en los últimos años en Extremadura y la «deshumanización de servicios esenciales» como los centros de 24 horas para víctimas de violencia sexual, en referencia al de Mérida, ubicado en «los sótanos del hospital».

Por ello, el candidato socialista, ha garantizado este domingo que si gana, el PSOE «volverá a situar la igualdad en el centro de la acción política» con acciones de refuerzo del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) para que el mismo «llegue a todos los rincones» de la región y, en especial, «al mundo rural, donde aún existen situaciones de maltrato oculto».

Igualmente, ha instado a dejar de hablar de la «conciliación» en pro de «trabajar por una corresponsabilidad real y efectiva», y ha abogado por reducir la brecha salarial que sigue existiendo entre hombres y mujeres.

Gallardo, que ha estado acompañado también de la secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha reivindicado el trabajo que desarrollan en Extremadura organizaciones como Malvaluna o Mujeres en Zonas de Conflicto, a las que se ha referido como «aliadas imprescindibles de la sociedad».

Asimismo, ha defendido que la política del PSOE «siempre ha sido determinante» para lograr avances, como la ley de igualdad, la ley contra la violencia machista, la ley del aborto o la reforma electoral que garantiza listas cremalleras (hombres y mujeres al 50% y de forma alterna), y que, como se ha informado, Extremadura es la primera comunidad que las aplica en todos los partidos políticos tras la reforma en vigor desde el pasado mes de agosto.

Por el contrario, ha indicado, «con el Gobierno del PP se ha metido en las instituciones extremeñas a quienes niegan la violencia machista», pese a que, ha recordado, la presidenta Guardiola manifestó no tener intención de pactar con quienes lo hacían, en referencia a Vox. «Prefirió gobernar y no apartarse para mantener la dignidad», ha dicho en Cáceres el dirigente socialista.

Por su parte, Pilar Bernabé ha advertido en su intervención que existen mujeres «gobernando con políticas machistas» en el país, al tiempo que ha afeado que en comunidades «donde gobierna la derecha a sus anchas» estén «todo el día echando gasolina» cuando «dicen que las asociaciones son chiringuitos» o cuando «eliminan las consejerías de Igualdad».

El PP reivindica su gestión de apoyo a las mujeres

Por otra parte, la candidata a diputada regional del Partido Popular, Isabel Babiano, ha lamentado desde la localidad cacereña de Hinojal que la violencia de género «es unatriste realidad que existe en nuestra sociedad y que hay que erradicarla y que no puede negarse.» «Por eso«, ha añadido, »desde que María Guardiola llegó a la Junta de Extremadura, un objetivo prioritario para ella, para su Gobierno, ha sido tratar de erradicar este tipo de violencia contra las mujeres». Babiano ha subrayado que estas políticas y proyectos «son hechos, no son palabras. Esto no es una política de pancarta, es una política de realidad que pone en el foco a las mujeres que más lo necesitan y a sus familias, a sus hijos, a esas menores, a esas adolescentes que desgraciadamente sufren cada día más, y así lo dicen las estadísticas, delitos de violencia machista«.

La dirigente popular ha resaltado, igualmente, que con el gobierno del PP desde 2023 «se han adecentado las casas de la mujer que se encontraban, desgraciadamente, en un estado lamentable.; se han impulsado las oficinas de igualdad en toda la región y se ha incrementado el presupuesto en más de 550.000 euros«. Además, «se ha puesto en marcha ese proyecto de farmacias como espacios seguros donde pueden acudir las víctimas de violencia de género» con una inversión de 240.000 euros.