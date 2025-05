PSOE y Junta se enzarzan a cuenta de los agentes forestales

La reunión de la comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural, celebrada este miércoles en la Asamblea, tenía interés más allá de los temas a ... tratar. Era la primera de la consejería que mantiene Ignacio Higuero, aunque ya no sea consejero de Vox y tras la remodelación sufrida en su equipo. De hecho, en la misma, solo han participado los dos directores generales que no han sido cesados por María Guardiola.

Esta especial circunstancia quedó clara desde el primer momento. «Bienvenido, señor Romero, salvado de la purga aunque no del transfuguismo», recibió la diputada socialista Marisol Mateos al director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca, Ricardo Romero. «Antes era la consejería de Vox, ahora ya no, ahora es de un consejero tránsfuga, así que no sé si la respuesta va a responder a la gestión de un gobierno de coalición o no», le dijo también antes de que el presidente de la comisión, precisamente el diputado de Vox Javier Bravo, le reclamara que se ciñera a la cuestión.

Esa era la pesca, Romero se centró en ella e ignoró la crítica política en la que sí quiso entrar, sin embargo, el director general de Prevención y Extinción de Incendios, José Antonio Bayón, al que ha mantenido también el PP.

El diputado socialista Eduardo Béjar le dijo que los bomberos forestales están «poco contentos con su gestión, porque lo prioritario no es nombrar más directivos sino apoyar a los trabajadores, y porque ha dicho que sus funciones son estacionales».

«Hoy es un día amargo para mí por tener que responder a esa cuestión», le contestó el director general. «La exconsejera Begoña García Bernal me dijo que iba a exigir que desde el PSOE no se hiciera política con los bomberos forestales y hoy eso ha explotado por los aires». Así que Bayón decidió echar mano de la política para responder a Béjar, recordando las medidas erróneas que a su juicio había adoptado el PSOE en el Infoex por utilizar un criterio político y no técnico. Por ejemplo, «el aeródromo de Mirabel que hemos inaugurado hace unos días podría haber estado hace tres o cuatro años, pero García Bernal no quiso que fuera en Guijo de Coria, donde ya teníamos los terrenos, porque el PP acababa de ganar las elecciones allí».

De poco sirvió que Béjar le aclarara que no hacer política con los incendios no significa despreocuparse de quienes se ocupan de su extinción. Aun así, «le ruego que vuelva usted a la senda de la colaboración y no de la política», le instó Bayón.

Maltrato animal

Irene de Miguel rebajó la tensión cuando dijo que no podía obviar el chiste: «Hoy es usted director general de bomberos y toreros». Bayón, que aceptó con humor la broma, sustituyó en la comisión de este miércoles al cesado José María Sánchez Cordero, responsable hasta ahora de Tauromaquia en la ya exconsejería de Vox.

La portavoz de Unidas por Extremadura ha reclamado al PP que ponga fin a los palcos infantiles en las plazas de toros. «Lo hacen para sumar adeptos a una actividad que agoniza», les ha reprochado. «Pero desde esos palcos se ven escenas de violencia y crueldad, el maltrato y el sufrimiento animal es incuestionable, no es un espectáculo para recrearse en él».

José Antonio Bayón recordó primero al director cesado, «es una gran persona», y reconoció después que no es muy aficionado a los toros pero que no ha encontrado ninguna evidencia científica que indique que ver un espectáculo taurino es perjudicial para los menores.

Irene de Miguel le dijo que ella sí. «La Coordinadora de profesionales por la prevención de abusos señala en su informe que es desaconsejable porque la violencia es real y los adultos que la presencian la aprueban». Por eso, resumió que «es infame que desde la Junta no se vele por el bienestar de los menores», recordó que «la tortura nunca puede ser cultura» y cuestionó «la sociedad que estamos construyendo si, en lugar de compasión, educamos en el maltrato solo por entretenimiento».

Ni el poema de Gloria Fuertes, «que va de compasión y viene a cuento ahora que le quieren quitar su nombre a un plaza de Cáceres», convenció a José Antonio Bayón. «Los toros son cultura y desde la Junta defendemos la libertad de elección de padres e hijos», le respondió el responsable del Infoex y este miércoles, también, de Tauromaquia.