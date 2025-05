Guardiola cesa a los dos cargos de Vox que quedaban en la Consejería de Gestión Forestal

Tras el consejo de Gobierno celebrado esta mañana, Victoria Bazaga, portavoz del Ejecutivo regional, ha anunciado los ceses de los dos cargos de Vox que ... quedaban en la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Amparo Gómez-Landero, secretaria general de la Consejería, y José María Sánchez Cordero, director general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, ambos militantes del partido de Abascal, dejan de esta forma el equipo de Gobierno extremeño.

María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, ha tomado esta decisión pese a que Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal, había mostrado su interés en continuar trabajando con todo el equipo de la Consejería una vez que abandonó Vox para mantenerse en el Ejecutivo del PP, todo ello tras el paso dado por la dirección nacional del partido de Santiago Abascal de abandonar los cinco gobiernos autonómicos en los que tenían representación, incluido el de Extremadura.

La Consejería de Gestión Forestal cuentan con otras dos direcciones generales cuyos titulares, Ricardo Romero, responsable de Gestión Forestal, Caza y Pesca, y José Antonio Bayón, al frente de Prevención y Extinción de Incendios, sí continúan en sus cargos.

Sánchez Cordero, en su condición de director general de Infraestructuras, fue el dirigente de Vox que anunció que su partido no estaba dispuesto a aprobar los presupuestos regionales de 2025 si no se incluía la financiación completa de los regadíos de Tierra de Barros, postura que finalmente no fue refrendada por el Gobierno de Guardiola.

En lugar de los dos cargos cesados, el Consejo de Gobierno ha aprobado los nombramientos de Isabel Gutiérrez de la Barreda Mena, como secretaria general de la Consejería, a la que ya pertenecía como jefe de servicio, y como directora general de Infraestructuras Rurales, Patrimonio y Tauromaquia, Yohana Balas Rodríguez, actual concejala en el Ayuntamiento de Mérida.