El consejero de Vox rompe con Abascal y sigue con Guardiola

Juan Soriano Viernes, 12 de julio 2024, 08:16 | Actualizado 14:13h. Comenta Compartir

Vox rompe su acuerdo de gobierno con el PP en Extremadura, pero su consejero, Ignacio Higuero, rompe con su partido y se mantiene al lado de María Guardiola. La presidenta de la Junta ha anunciado que no habrá cambios en su ejecutivo tras la ruptura del pacto suscrito hace un año con la formación liderada por Santiago Abascal, que ahora deberá hacer frente a la división entre sus filas.

Guardiola ha comparecido junto a Higuero después de que el presidente nacional de Vox confirmara en la noche de ayer la ruptura de los acuerdos de gobierno con el PP en Extremadura, Castilla y León, Murcia, Aragón y Comunidad Valenciana, así como la retirada del apoyo parlamentario a los respectivos presidentes en esas regiones y en Baleares.

La presidenta de la Junta ha anunciado que Higuero seguirá al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, a la que llegó en otoño tras la dimisión de Camino Limia, quien había sido designada para ese cargo por Vox fruto del acuerdo con el PP.

Guardiola ha señalado que Higuero ha trabajado por Extremadura y que eso ha facilitado el cumplimiento de un acuerdo que ha permitido rebajar impuestos a los extremeños e incidir en medidas para mejorar la sanidad y la educación, entre otras cuestiones. Por ese motivo, agradece que haya dado «un paso valiente» y continúe formando parte del Gobierno regional. «Por encima de las siglas van a estar siempre los extremeños», ha apuntado.

Por su parte, Ignacio Higuero ha reconocido que ha tomado una decisión dura y complicada, pero que tras hablar con sus allegados ha decidido seguir en la consejería para continuar trabajando por los extremeños. «Entiendo el giro que ha tomado Vox, pero no lo comparto y no lo puedo defender», ha añadido. «Nos han cambiado las reglas de juego en mitad del partido y no me parece leal, no me parece honrado».

Higuero ha afirmado que se dio de alta en Vox en septiembre y que ahora solicitará la baja en el partido. «Ahora mismo no representa mis ideales ni mi espíritu de lucha que voy a seguir manteniendo por los extremeños», ha indicado. En principio, cuenta con mantener su equipo en la consejería (que cuenta con una secretaria general y tres directores generales), aunque entenderá que cada uno de ellos tomará su propia decisión sobre continuar o dimitir.

El acuerdo PP-Vox decae

María Guardiola ha recalcado que la decisión de romper el acuerdo de gobierno en Extremadura por el reparto de menores migrantes no acompañados es responsabilidad de Vox, ya que entre las sesenta medidas del pacto firmado hace un año no figura ninguna cuestión relativa a la política migratoria.

La presidenta extremeña ha recordado que en el acuerdo había una serie de líneas rojas que quedaron fuera del documento, como las políticas de igualdad, el respeto al colectivo LGTBI y la defensa de los derechos humanos. Tres cuestiones que ya le llevaron a despreciar a Vox después de que no se llegara a un acuerdo para la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura en junio del pasado año.

Guardiola ha apuntado que el hecho de que estas cuestiones queden fuera del pacto no han frenado a la región, sino al contrario. Por ese motivo, considera que Vox debe dar explicaciones sobre la ruptura. Por su parte, apuesta por la estabilidad y la gestión con la continuidad de Higuero al frente de Gestión Forestal.

En esa misma línea, la presidenta de la Junta está dispuesta a gobernar en minoría, ya que los 28 diputados del PP pierden el respaldo de los cinco de Vox, necesarios para alcanzar la mayoría de 33 en la Asamblea de Extremadura. Esto es así porque Higuero sigue de consejero, pero no es diputado en el Parlamento regional, con lo que no cambia el reparto de fuerzas en la Cámara autonómica.

Ante esta situación, Guardiola descarta el adelanto electoral. También la moción de censura, una opción que sólo pasa por que Vox apoyara a un candidato del PSOE. Y por supuesto la moción de confianza.

En su lugar, tratará de llegar a acuerdos para aprobar leyes e iniciativas parlamentarias, ya sea con los cinco diputados de Vox o con los 28 del PSOE, empezando por los Presupuestos autonómicos de 2025. «Mi gobierno no tiene ningún cordón sanitario y va a seguir siendo así», ha añadido.

Eso sí, ha apuntado que el acuerdo de gobernabilidad decae y con él todas las cuestiones pendientes. Entre ellas, la propuesta para ampliar la Mesa de la Asamblea con el objetivo de dar cabida a Vox. «Para nosotros no hay ningún interés ahora mismo en impulsar esa iniciativa», ha reconocido.

En cuanto al puesto de senador autonómico, que el PP entregó a su socio de gobierno y para el que fue elegido el presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha indicado que «por coherencia» debería dimitir de su acta.

Del resto de medidas, ha recalcado que la mayor parte ya estaba incluida en el programa electoral del PP, por lo que seguirá adelante con su desarrollo.

Quién es Ignacio Higuero

Ampliar Imagen de archivo de Ignacio Higuero de Juan, nuevo consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural. HOY

En la trayectoria profesional del consejero destaca por encima de todo su vinculación con el sector de la caza, al que se ha dedicado durante toda su vida. Su padre fundó una empresa centrada en la organización de acciones cinegéticas, principalmente monterías en la zona de la Sierra de San Pedro. «Fueron los responsables de la recuperación de la caza mayor en esa zona de la provincia de Cáceres», aporta José María Gallardo, presidente de la Federación Extremeña de Caza, Fedexcaza, que conoce muy bien a Higuero. Lee aquí el perfil completo.

¿Qué ha pasado en otras comunidades?

Comunidad Valenciana

El president de la Generalitat valenciana, el popular Carlos Mazón, ha afirmado que cumplirá con su «obligación de seguir liderando el cambio que los ciudadanos me encomendaron». La decisión de Vox de romper los pactos con el PP en las cinco autonomías en las que gobernaban conjuntamente hace saltar por los aires el Consell. Tres de sus piezas, la vicepresidencia primera y conselleria de Cultura y Deporte que ocupa Vicente Barrera, la de Justicia e Interior que dirige Elisa Núñez y la de Agricultura, Ganadería y Pesca de José Luis Aguirre dejan sus cargos como consecuencia de la decisión de Santiago Abascal.

Las diez consellerias actuales por tanto pasan a nueve con la única vicepresidenta, Susana Camarero. Salomé Pradas será la nueva consellera de Justicia, Miguel Barrachina asume Agricultura y Vicente Martínez Mus, territorio. Las competencias de Barrera se integran en Educación y Presidencia.

Mazón ha insistido en que mantendrá la mano tendida y ha descartado un adelanto electoral. «No me parece de recibo tomar decisiones sobre la Comunidad desde fuera. Si es un error habrá que preguntarlo a los votantes de Vox», ha afirmado.

Con el divorcio consumado, el único cargo institucional que mantendría la formación de Abascal en la Comunitat Valenciana sería la Presidencia del parlamento, que ejerce Llanos Massó, segunda autoridad en la autonomía, y que tiene acta de diputada.

El ya exvicepresidente Barrera, al lado de Abascal mientras realizaba el pronunciamiento público, había asegurado este jueves por la mañana que su cargo era «del partido» y haría lo que Vox considerara. En dicha jornada precisamente se celebró sesión de control al presidente Carlos Mazón en Les Corts, con quien Barrera se ha dado un abrazo, en el que ha sido su último pleno, en el que también se aprobó la llamada ley de «concordia», que deroga la de memoria histórica en la región.

Región de Murcia

A falta de que se pronuncie el presidente murciano, Fernando López-Miras, este jueves, el portavoz del Gobierno, Marcos Ortuño, ya advirtió de que si Vox tomaba la decisión de salir del Ejecutivo autonómico, como así ha sucedido, será una «decisión unilateral» porque el pacto de gobierno «se está cumpliendo punto por punto».