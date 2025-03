El PSOE extremeño inicia movimientos internos para evitar la batalla de las primarias

En las últimas horas se han sucedido conversaciones internas en el PSOE extremeño en un intento de enfriar el ambiente crispado que hay en ... el partido y frenar el enfrentamiento sin precedentes que están viviendo los socialistas en la región.

Aunque las primarias son alabadas como herramienta que garantiza la participación interna y democrática en el PSOE, lo cierto es que la posibilidad de repetirlas en menos de un año ha sido interpretada de manera muy diferente en el seno del partido.

Las conversaciones iniciadas buscarían la manera de evitar que los militantes vuelvan a las urnas de la mano de la integración prometida y desatendida por Miguel Ángel Gallardo durante los ocho meses que lleva al frente del PSOE extremeño.

«La situación actual de enfrentamiento es preocupante, tenemos un problema, debemos atajarlo y la manera de resolverlo es hablando», aseguró ayer a este diario Rafael Lemus, todavía secretario provincial de Badajoz.

A pesar de su enfrentamiento manifiesto con el secretario general, «yo no soy sospechoso, hablo con libertad» dice, Lemus mantuvo en la mañana de ayer un encuentro en la sede regional del partido con Miguel Ángel Gallardo y su principal valedor, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna.

«Les he pedido que avancen en las conversaciones y que busquen una solución que acabe con el enfrentamiento porque no es bueno para el partido, esto puede acabar en una confrontación territorial. Al PSOE le costó mucho en sus inicios cerrar un proyecto regional y ahora no podemos ir para atrás».

Según Lemus, «he pedido a Gallardo la generosidad que no ha tenido hasta ahora y le pediré lo mismo a Miguel Ángel Morales y Esther Gutiérrez, con quienes también me voy a reunir estos días, que sean generosos también en favor de la integración», adelantó.

Nerviosismo

La postura que defiende de manera pública es compartida por otros socialistas, contrarios a la repetición de las primarias al considerar que, más allá de la falta de integración del secretario general, éste no ha tenido tiempo para desarrollar su proyecto político, que es momento de centrarse en la labor de oposición al PP, el verdadero rival. El mismo Gallardo ha opinado respecto a la candidatura de Esther Gutiérrez que obliga a otras primarias que es «dar un balón de oxígeno a Guardiola».

Sin embargo, el encuentro mantenido entre Lemus, Gallardo y Osuna, que se produjo a petición de estos últimos y que ayer corrió como la pólvora entre los mentideros socialistas, ha sido interpretado en otros sectores del partido como un gesto más del nerviosismo del actual secretario general, unido al manifiesto contra las primarias. Un intento de contar con los votos que el todavía máximo responsable del PSOE de la provincia de Badajoz, al que ya tenía apartado de su círculo desde hace tiempo, pueda seguir aglutinando en su disputa con Esther Gutiérrez por el liderazgo del partido.

«Un gesto que deja entrever que los números no están claros para Gallardo», opinan algunos de los socialistas consultados. «Si el secretario general tuviera seguro que contará con una victoria contundente, que la otra vez no lo fue, ese encuentro nunca se hubiera producido» argumentan, dada la pésima relación que hasta el momento ambos han venido manteniendo desde que Gallardo tomara las riendas del PSOE.

Otros creen que «en política las relaciones de amistad cambian de un día para otro» y que la reunión de ayer supone una oportunidad para el secretario provincial de Badajoz. «Una oportunidad para que vuelva al tablero político», concretan.

Pero, además de las negociaciones y los contactos en busca de apoyos que se llevan a cabo desde las dos partes, se están dando también los primeros pasos para tratar de acercar posturas entre los dos precandidatos, aunque hoy están más cerca las primarias que la posibilidad de una integración sin pasar por ellas.

Por el momento, Esther Gutiérrez ha adelantado que ya cuenta con los avales necesarios para ser candidata, y ante el enfrentamiento generado en la federación regional tras anunciar su precandidatura, deja claro que «no tengo complejos, tengo valentía y fuerza». Reivindica, además, su trayectoria para liderar el PSOE extremeño frente a quienes creen que es la candidata de Miguel Ángel Morales: «He sido alcaldesa, diputada provincial y regional y consejera. Me avala mi trayectoria».