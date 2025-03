El PSOE se enzarza en un enfrentamiento sin precedentes en Extremadura

El PSOE extremeño parece encaminarse a un enfrentamiento sin precedentes en la región, con unas segundas primarias a la vuelta de la esquina y cargos ... públicos y orgánicos participando en un cruce de acusaciones que, lejos de mitigar, atizan la división interna en la federación regional.

«A partir de hoy todos nos ponemos la camiseta del PSOE», dijo Miguel Ángel Gallardo el pasado marzo tras ganar a Lara Garlito y proclamarse vencedor de las primarias. Entonces también prometió «coser rincón a rincón el partido».

La elección de su Ejecutiva regional dejó claro que esas promesas tendrían que esperar y ocho meses después de su victoria continúan haciéndolo. Lo ocurrido el pasado fin de semana en el congreso de Sevilla ha sido la gota que ha colmado la paciencia de quienes esperaban un gesto por parte del secretario general que confirmara lo que días antes había dicho en un comité regional, que por fin habría integración.

Pero ocurrió que a excepción del secretario provincial de Cáceres, Miguel Ángel Morales, todos los elegidos para formar parte tanto de la ejecutiva como del comité federal del PSOE son personas afines a Gallardo. Un día después de que se cerrara el congreso la vicepresidenta de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, presentó su precandidatura a la Secretaría General de la federación extremeña.

Sea por la falta de integración de Gallardo para unos, por la decisión de Morales de mantener su cuota de poder para otros, lo cierto es que la sorpresa y el desconcierto iniciales, generados por una precandidatura reflexionada para unos e improvisada para otros, han dado paso a una dura confrontación. Las formas que se guardaron en las primarias de marzo han desaparecido y dirigentes y cargos socialistas se están enzarzando sin tapujos en una contienda a la vista de todos.

El manifiesto lanzado por quienes respaldan a Gallardo, en respuesta a la decisión de Gutiérrez, ha azuzado la rivalidad y desatado las acusaciones, porque aunque dicen que aceptan su decisión, «entendemos que no es lo que necesita el partido en estos momentos». Creen que no se debe volver a llamar a la militancia a las urnas y exigen que se respete el liderazgo elegido hace solo ocho meses.

Los alcaldes de Mérida y Almendralejo, Antonio Rodríguez Osuna y Chema Ramírez; diputados afines a ambos como Isabel Gil Rosiña y Piedad Álvarez; integrantes de la Ejecutiva regional, numerosos alcaldes de la provincia pacense o socialistas cacereños como Jorge Amado y Juan Ramón Ferreira se han adherido al manifiesto. Como lo ha hecho también el exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, que se decantó por Gallardo cuando no logró los avales precisos para concurrir a las primarias del pasado marzo, y personas de su confianza como la diputada Ana Fernández, nueva secretaria de Educación en la Ejecutiva federal.

Los valedores

En el listado de firmantes también están la diputada nacional Emilia Almodóvar, la senadora Maribel Moreno y el eurodiputado Ignacio Sánchez Amor, entre otros. Adhesiones, en cualquier caso, que ponen de manifiesto que Gallardo sigue manteniendo los apoyos más importantes ocho meses después y que el tándem que entonces formó con su principal valedor, Antonio Rodríguez Osuna, clave para alcanzar la Secretaría General del PSOE de Extremadura, sigue intacto.

Tanto es así que el alcalde de Mérida ha sido una de las voces más críticas, además del propio Gallardo, con la decisión de Esther Gutiérrez de presentar candidatura. Rodríguez Osuna ha dicho que esa decisión es una «irresponsabilidad» y que responde a intereses personales, «a qué hay de lo mío».

Gallardo ha descalificado igualmente la decisión de Esther Gutiérrez: «La conveniencia de unas primarias ocho meses después solo las concibo desde un enfado, un apretón y un calentón». Y ha rechazado que su propósito sea buscar la unidad el PSOE como ha defendido la política cacereña: «¿Si no haces lo que yo digo y pones a quien yo digo, tienes primarias, y si no, no las tienes? ¿Eso es la unidad?», ha replicado.

En el otro lado, el secretario provincial de Cáceres ha criticado con dureza el manifiesto lanzado. «Es impresentable un documento que insta a que no haya primarias», ha dicho. El también presidente de la Diputación de Cáceres y principal valedor de Esther Gutiérrez en su lucha contra Gallardo, ha reclamado «un proceso limpio y sin presiones; ningún dirigente del partido tiene que cuestionar a nadie».

En la misma línea que Miguel Ángel Morales se ha pronunciado la política cacereña, para quien el lanzamiento del manifiesto es una acción equivocada que deja entrever cierto nerviosismo en el sector de Gallardo. «Que se deje a la militancia hablar. ¿Por qué hay miedo?», se ha preguntado.

Se da por hecho que buena parte al menos de los apoyos que tanto en la provincia cacereña en su conjunto como en grandes agrupaciones de la pacense como Herrera del Duque y Olivenza, entre otras, sumarán ahora en favor de Gutiérrez y que a ellos se añadirían militantes de ambas provincias descontentos igualmente con la forma de hacer de Gallardo. Por el momento, los diputados nacionales por Badajoz, José Antonio González y Maribel García. También la capital cacereña. Su secretaria general, Belén Fernández, ha valorado la decisión de Gutiérrez de disputar la Secretaría General a Gallardo.

En un ambiente más que crispado los dos precandidatos han iniciado la recogida de avales para poder participar en las primarias. Una tarea ahora más complicada que antes. El PSOE ha endurecido sus condiciones y ahora no vale lograr entre un 6 y un 10% del censo. Ahora es preciso entre un 12 y un 15%.

Son 9.934 los militantes socialistas que tienen derecho a voto en las primarias del PSOE de Extremadura y los dos precandidatos deberán conseguir un mínimo de 1.118 avales para poder participar. Se trata casi del doble de lo que estaba en vigor hace menos de un año, cuando se celebraron las anteriores primarias, y las fechas fijadas para la recogida, hasta el próximo 11 de diciembre, coincidiendo con el puente festivo, no la facilitan.