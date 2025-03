El alcalde de Salvatierra denuncia que tres vecinas próximas al PP lo agredieron tras una protesta

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Sábado, 15 de octubre 2022, 19:58 | Actualizado 21:35h. Comenta Compartir

El alcalde de Salvatierra de los Barros, Francisco José Saavedra, se ha desplazado durante la tarde de este sábado al cuartel de la Guardia Civil de Jerez de los Caballeros para denunciar que ha sufrido una agresión al término de un acto convocado en la localidad que preside para rechazar la construcción de un macrovertedero que se convertiría en el más grande de España.

En esa denuncia Saavedra ha indicado que al terminar esa concentración convocada a las 13.30 horas en la plaza del Atrio, frente a la iglesia, se han aproximado a él varias mujeres y lo han golpeado en el pecho.

De estos hechos ha dado cuenta el PSOE provincial en una nota de prensa en la que condena lo sucedido. En ese escrito los socialistas indican que la agresión ha sido protagonizada por «dos personas ajenas a la plataforma Salva tu tierra»,

Tras producirse esos hechos Francisco José Saavedra se ha desplazado al centro de salud de Santa Marta de los Barros «para evaluar sus lesiones» y con posterioridad al cuartel de Jerez de los Caballeros para presentar denuncia y aportar un parte de lesiones.

Fuentes próximas al suceso han explicado a HOY que la denuncia interpuesta por el alcalde apunta a tres personas cercanas al Partido Popular como responsables de los hechos. En concreto se trata de la esposa del expresidente local de los populares y dos cuñadas de la cabeza de lista del PP de Salvatierra en las elecciones de 2019.

La nota difundida por el PSOE de Extremadura no aporta datos concretos sobre las personas que han protagonizado los hechos pero sí indica que «cualquier agresión en un estado de derecho es una acción condenable, y el pueblo de Salvatierra de los Barros sabrá castigar socialmente dicha acción repudiable».

«El alcalde de Salvatierra se ha opuesto públicamente desde un primer momento al proyecto del vertedero de residuos. Su posición pública se ha identificado con la voluntad de la mayoría del pueblo que representa. Esto no ha sido suficiente para el Partido Popular de Extremadura, quien ha iniciado una campaña injuriosa contra Francisco José Saavedra, que ha dado como resultado la agresión de la que hoy ha sido víctima», prosigue la nota de los socialistas, en la que solicitan al Partido Popular «que cese en las acciones contra el alcalde y condene los hechos sucedidos».

El comunicado del PSOE concluye que los socialistas «respetamos y apoyamos la reivindicación de la Plataforma pacífica 'Salva tu tierra' en contra del macrovertedero, y tanto el alcalde como el grupo socialista, hará todo lo que esté a nuestro alcance para paralizar el proyecto».

El PP no tiene conocimiento

Tras conocer la nota del PSOE, el presidente provincial del Partido Popular, Manuel Naharro, ha indicado a HOY que en su partido no tienen conocimiento de esa supuesta agresión. «Hemos hablado con los compañeros y dicen que no han visto nada».

Naharro explica que por lo que se comenta en Salvatierra alguien podría haber dado «una especie de empujón» al alcalde y éste habría sufrido un ataque de ansiedad. «Si alguien del PP ha agredido al alcalde de Salvatierra tendremos que tomar las medidas oportunas, porque no estamos de acuerdo con esta agresión ni con ninguna, pero me dicen que nadie ha visto nada».

Por esta razón advierte de que el Partido Popular tomará medidas contra el PSOE si finalmente no se demuestra la supuesta agresión. «El PP no está haciendo campaña en contra del alcalde, el PP lo único que está haciendo es pedirle explicaciones del proyecto, porque todo este proceso es muy oscuro. El alcalde dijo primero que no sabía nada y después reconoció que los había acompañado a los terrenos, ya ha cambiado tres veces de opinión».

También se ha pronunciado sobre lo sucedido la presidenta del PP en Extremadura, María Guardiola. «La reivindicación del pueblo de Salvatierra es legítima y no debe empañarse, la violencia siempre resulta inaceptable. Es muy importante que se esclarezcan los hechos denunciados por el alcalde y se llegue hasta el final para saber qué ha pasado. Mientras tanto, todo mi apoyo».

