«Un vertedero de esa dimensión es una necesidad en la región y en algún lado tiene que estar»

«Extremadura no tiene una instalación de este tipo. Es una necesidad para la industria, grande y pequeña. Solo pido que no se haga demagogia, ... que se utilicen argumentos». Vicente Galván, asesor técnico del proyecto de la empresa 3RS Gestión MA Extremadura, que promueve un planta de tratamiento y vertedero de residuos en Salvatierra de los Barros, de 89 hectáreas, justifica a HOY por qué se debe poner en marcha en la región una instalación de este tipo.

El proyecto, asegura, contempla una inversión inicial de 12 millones de euros que llegaría a los 32 en su fase completa. La empresa habla de unos 80 puestos de trabajo directos e indirectos si se construye.

Mientras, en la localidad de la Sierra Suroeste se constituye una plataforma en contra de esta instalación y el Ayuntamiento salvaterreño, su equipo de gobierno, ofrecerá mañana una rueda de prensa para anunciar que presentará alegaciones contra la solicitud de los permisos ambientales que ha solicitado la empresa. El Consistorio contratará a una consultora para analizar el proyecto y detectar los puntos susceptibles sobre los que se puede alegar para impedir su puesta en marcha.

Parte de la planta se recoge como instalación de tratamiento pero gran parte es vertedero, explica el asesor técnico del proyecto de vertedero. «Desgraciadamente no todo los residuos son aprovechables. Se ha avanzado mucho pero todavía parte de ellos tienen que ir a vertedero», explica Galván. Dice el asesor de la promotora de la planta de residuos que a parte de sus llamativas cifras no se puede considerar «gran y mucho menos macrovertedero. Se puede comparar con la que existen en el resto de España. Están dimensionadas para los que se generan en Extremadura», dice a HOY. En realidad, el propio proyecto recoge que buena parte de los residuos lleguen más allá del territorio extremeño y habla específicamente de Andalucía y otras regiones «limítrofes».

Explica Galván que primero se hará un tratamiento de los residuos que lleguen a la instalación, tanto peligrosos como los no peligrosos. Los que se recuperan servirán, entre ortos usos, para compost para agricultora y otro como combustible para cementera. Pero, admite, «por desgracia no se puede recuperar todos los residuos y debe haber vertederos en todo el mundo»

En otras regiones dicen por qué me tienen que mandar aquí los residuos de otras pero en algún lado se tienen que hacer. Por eso se justifica su implantación en Extremadura«, agrega Galván.

Por último, el asesor técnico de la sociedad dice que reconoce que puede haber rechazo social a un proyecto de este tipo «pero lo único que pido no es debatir, que se puede debatir, sino no utilizar la demogogia. Hablar con argumentos. Esto, por ejemplo, no es para residuos radiactivos. Eso es imposible. Y los residuos que llegan tienen un tratamiento para hacer menor su impacto en el caso de que vayan a vertedero», finaliza.