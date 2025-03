La Junta tumba el proyecto del vertedero de residuos en Salvatierra

El proyecto de la empresa Hozono Global para instalar un vertedero de grandes dimensiones en Salvatierra de los Barros (Sierra Suroeste) queda enterrado. Según ... puede adelantar HOY, la Junta de Extremadura archiva el procedimiento administrativo con el que el grupo empresarial murciano había iniciado para contar con la autorización ambiental integrada (AAI) y la declaración de impacto ambiental (DIA) para construir un vertedero de 178.000 toneladas al año bajo tierra, de ellas 56.800 de residuos peligrosos. Todo dentro de una instalación ideada para acoger hasta 289.000 toneladas cada año y con una vida útil de 45 años, según apareció en el anuncio del Diario Oficial de Extremadura del pasado día 5 de octubre.

El Gobierno extremeño, puede confirmar a este periódico, que acaba de notificar a la empresa una resolución por la que desestima y archiva el procedimiento de solicitud de la AAI y la DIA. Lo hace porque la empresa no ha presentado la documentación requerida por la Administración regional.

Como ha venido contando HOY, la empresa 3RS Gestión MA Extremadura, del grupo Hozono Global, había solicitado a la Junta la autorización ambiental integrada y el estudio de impacto ambiental para construir una planta de tratamiento y eliminación en vertedero de residuos industriales. Según publicó el Diario Oficial de Extremadura, el proyecto consistía «en la construcción y puesta en funcionamiento de una instalación destinada a la gestión de residuos industriales. Se llevarán a cabo operaciones de recepción, almacenamiento temporal, valorización de residuos, tratamiento de inertización, y eliminación mediante depósito en vertedero».

Así, se pretendía hacer un vertedero con 45 celdas de vertido, que se irán abriendo de dos en dos a medida que se vayan llenando los anteriores, y una vez completos se procederá a su sellado. Se estima que la vida útil del complejo sea de 45 años, cuando se habrán sellado todas las celdas proyectadas.

Residuos peligrosos

Según detallaba la empresa en su petición, el complejo está proyectado para gestionar 68.501 toneladas al año de residuos peligrosos y 221.195 de residuos no peligrosos. De estas cantidades, 56.875 toneladas de residuos peligrosos serán eliminadas en el vertedero, tras someterlos a un tratamiento de inertización (inmovilización), como residuos peligrosos no reactivos estables. Lo mismo pasará con 121.145 toneladas de residuos no peligrosos.

El sábado pasado, más de 2.500 personas se manifestaron en Salvatierra de los Barros contra ese proyecto.