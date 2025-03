La promotora de la azucarera de Mérida pide una prórroga de los permisos ambientales, a punto de caducar

Sin registro de permiso de obras en el Ayuntamiento

Antonio Rodríguez Osuna. HOY

HOY ha confirmado que la empresa no ha presentado solicitud de permiso de obras en el Ayuntamiento de Mérida. El pasado 23 de septiembre, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, recalcó que si no pedía licencia de obra antes de terminar el año «que no cuente con el ayuntamiento, no vamos a esperar más». La azucarera «dice que sus tiempos son otros, pero los del Ayuntamiento no. Si antes de final de año no se ha presentado la solicitud de licencia de obra, no vamos a esperar. Tengo que defender los tiempos de la ciudad, y es mucha la inversión y las facilidades que le ha dado la Junta a estos empresarios».