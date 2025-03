El primer abogado de Eugenio y la condena por indicios, claves del recurso del caso Chavero

Solo han pasado cuatro meses desde que el jurado popular consideró culpable a Eugenio Delgado de la violación y el asesinato de Manuela Chavero, ... pero el caso no ha terminado. En este tiempo se ha conocido la sentencia que condena a este vecino de Monesterio a prisión permanente revisable y la familia ha podido enterrar a la víctima después de ocho años, pero Delgado y los parientes de Chavero volverán a encontrarse este martes en un juzgado. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura acoge una vista para revisar el recurso de la defensa. El abogado del condenado pide la nulidad de la sentencia y repetir el juicio. La identidad del primer letrado que representó a Eugenio y los indicios en los que se basa su condena son claves en el recurso.

La vista que acogerá el TSJEx será muy distinta a las sesiones del juicio que saturó de periodistas la Audiencia Provincial de Badajoz el pasado mes de mayo. Se trata de una presentación formal del recurso, pero no habrá declaraciones ni nuevas pruebas. El condenado, Eugenio Delgado, tendrá que estar presente, pero no intervendrá. Su abogado, José Antonio Carretero, presentó un extenso documento con su recurso contra la sentencia en junio y posteriormente las acusaciones (Fiscalía y acusaciones particulares) también enviaron al TSJEx sus impugnaciones rechazando el recurso. En el acto de este martes cada parte hará un resumen de estos documentos y se centrarán en los aspectos más técnicos del proceso, ya que los hechos que el jurado consideró probados ya están establecidos.

Esos hechos son que la noche del 4 al 5 de julio de 2016 Eugenio Delgado, tras planearlo, fue a buscar a Manuela Chavero a su casa y la convenció para que lo acompañase a la vivienda vacía de sus padres, en el número 29 de la calle Cerezo de Monesterio, a recoger una cuna. Una vez solos, la violó y la golpeó con extrema violencia. Luego la mató para cubrir los hechos y transportó el cuerpo a su finca. Allí la enterró desnuda envuelta en un albornoz y una sábana. El cadáver fue localizado cuatro años después, en 2020, cuando una larga investigación de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) desembocó en la detención de Eugenio Delgado, que confesó dónde estaba su vecina.

Precisamente esa confesión será uno de los puntos que tendrá que estudiar el tribunal. La defensa de Eugenio Delgado argumenta que es nula porque el abogado que acompañaba a este vecino de Monesterio se había licenciado en Derecho, pero no estaba colegiado.

La violación, demostrada

Otra clave es que Delgado podría estar en la cárcel al menos hasta los 52 años (tiene 31) porque ha sido condenado a prisión permanente revisable, la primera en Extremadura. Esto ha sido posible porque el asesinato cuenta con circunstancias especiales, en este caso que se cometió tras una agresión sexual. La violación de Manuela Chavero se consideró probada por el jurado. El juez indicó en la sentencia que es válido aunque se basa en pruebas indiciarias.

No hay una prueba de ADN que demuestre la violación, pero en el juicio se presentaron distintos indicios. Uno de ellos fue que era el único móvil posible, según los expertos de la UCO que además elaboraron un perfil psicológico de Delgado que señaló que es un sádico sexual que solo se excita causando dolor.

«Si hemos presentado el recurso es porque tenemos la esperanza de que anulen la sentencia» José Antonio Carretero Abogado defensor de Eugenio Delgado

Además Manuela fue enterrada desnuda y dos agentes de la UCO testificaron que, durante la recuperación del cuerpo, Eugenio les dijo que, si había semen, era suyo, pero por relaciones consentidas.

El letrado José Antonio Carretero alega que los indicios no son suficientes. Denuncia, además, que la declaración espontánea que Eugenio Delgado hizo a los agentes de la UCO no fue recogida en el acta judicial que se levantó ese día y, en general, que no hay pruebas concretas que rebatan la versión del condenado, que es que fue una muerte accidental, que Chavero se cayó y murió.

Carretero también trata de impugnar un informe de la acusación particular que causó mucho impacto en el juicio. Se trata de la valoración del antropólogo forense Miguel Botella, considerado una eminencia del estudio de los huesos, que fueron los únicos restos que se recuperaron de Manuela. Este experto aseguró que las lesiones mostraban que la víctima recibió una paliza, que incluso le reventaron los globos oculares por la violencia de los golpes. La defensa de Delgado alega que en el juicio no pudo interrogar a una coautora del informe y pide que esto sirva para invalidarlo.

Además, la defensa rechaza los agravantes de alevosía, ensañamiento y género que apreció el jurado y continúa reclamando que se acepte el de reparación del daño porque Delgado consignó 75.000 euros para este fin.

José Antonio Carretero asegura que «si hemos presentado el recurso es porque hay esperanzas de que prospere». El letrado indica que el escrito fue elevado al tribunal hace varios meses, por lo que espera que el TSJEx ya tenga bastante estudiado el mismo. «Quizá quede alguna cuestión por ver el la vista, pero principalmente es una presentación del recurso», añade.

La decisión del tribunal sobre Eugenio Delgado se conocerá en unos 15 días. Si acepta el recurso se podría, incluso, repetir el juicio. Si rechaza los argumentos de la defensa, el proceso no terminaría. El condenado aún puede acudir al Tribunal Supremo con su caso.