Las presas de Los Molinos y Villalba se unirán por 27 kilómetros de tuberías

Una docena de municipios con abastecimiento inestable

Oficialmente, la mancomunidad de aguas de Los Molinos está compuesta por doce municipios. Son Hornachos, Puebla de la Reina, Palomas, Hinojosa del Valle, Ribera del Fresno, Puebla del Prior, Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona, Fuente del Maestre, Zafra, Medina de las Torres y Puebla de Sancho Pérez. No todos de ellos beben siempre del embalse. Zafra, el municipio más poblado, se nutre, si tiene agua disponible, de una pequeña presa en su término. Con el proyecto de mejora del abastecimiento, explica la Confederación, todos los municipios antes citados más otros seis más podrán tener garantías de abastecimiento gracias a la interconexión entre Los Molinos y Villalba de los Barros. Serían Alconera, Atalaya, La Lapa, Valverde de Burguillos y Burguillos del Cerro y Valencia del Ventoso.

«Todas las poblaciones mencionadas sufren períodos de sequía debido a la escasez de recurso en sus fuentes principales de abastecimiento», justifica el organismo hidrológico, por lo que el Plan Hidrológico de Cuenca establece que, para garantizar el 100% de la demanda de los municipios «es necesaria la interconexión de los embalses de Villalba y Los Molinos».

No solo eso. Se mejorará la infraestructura existente de abastecimiento a Zafra, Medina de las Torres y Puebla de Sancho Pérez, «que no disponen de capacidad suficiente para cumplir con la demanda urbana», así como nueva infraestructura que conecte Alconera, Valencia del Ventoso, Atalaya, Valverde de Burguillos y la Lapa, «que no disponen de conexión alguna con la mancomunidad actualmente».

Hay que recordar que al embalse de Los Molinos se suelen enganchar también una veintena de municipios de la Campiña Su r (unos 27.000 habitantes más) cuando la pequeña presa de Arroyo Conejo en Llerena no tiene agua suficiente. Se trata de algo habitual en la última década.