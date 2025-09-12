La prensa internacional pone el foco en una bodega extremeña con apellido argentino La Bodega Palacio Quemado ha llamado la atención fuera de España. Su historia une Extremadura con el linaje de los Alvear, una de las familias más influyentes de Argentina

En Alange, a pocos kilómetros de Mérida, se levanta la Bodega Palacio Quemado, un viñedo que no solo es referente de la Ribera del Guadiana, sino también un puente entre Extremadura y América Latina. Una bodega extremeña referente en la región y fuera de nuestras fronteras que ahora ha conquistado a la prensa internacional. La revista argentina 'Weekend' no ha dudado en visitar este rinconcito de la dehesa extremeña para descubrir el pasado que les une.

«Esta bodega es el fruto de la unión de dos familias con profundas raíces en el mundo del vino: los Losada y los Alvear», comienzan desvelando entre sus páginas.

La historia comienza en el siglo XVIII, cuando Bernardo Losada Pastor adquirió la finca con herencia de un pariente que había vivido en Cuba. Desde entonces, la familia Losada Serra cuidó estas tierras hasta que, en el año 2000, Manuel Losada Lazo y María Fernanda Serra decidieron dar un paso más: emprender un proyecto de viticultura de la mano de otra familia de abolengo vinícola, los Alvear.

Y es aquí donde entra Argentina. Tal y como cuentan en el citado medio internacional, los Alvear tienen un lazo directo con su país: Diego de Alvear y Ponce de León fue el padre de Carlos María de Alvear, Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata y fundador de la rama argentina de la familia. Y ese linaje histórico y transatlántico late hoy en cada copa de Palacio Quemado.

La unión entre ambas familias apostó por un sueño común: producir vinos tintos de alta calidad en una tierra aún poco explorada, pero con enorme potencial. Con 97 hectáreas de viñedo, variedades que van del Tempranillo a uvas portuguesas, y un proceso de vinificación que combina tradición con innovación, Palacio Quemado se ha consolidado como una de las bodegas más singulares de Extremadura.

Bodegas Alvear

Cuentan con dos bodegas; Bodegas Alvear, la bodega más antigua de Andalucía y una de las familias bodegueras más antiguas de España, y Palacio Quemado, que se dedica a la creación de vinos de alta calidad en la DO Ribera del Guadiana.

«Hay una estrecha relación entre la bodega Alvear de España (ubicada en Andalucía) y la de Mendoza, Argentina: Se basa en un vínculo histórico y de colaboración en la producción de vinos. Ambas comparten el nombre Alvear, aunque la bodega española es mucho más antigua (300 años) y se especializa en vinos generosos, mientras que la de Mendoza se enfoca en vinos tintos de alta calidad, como Malbec, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot», señalan desde Weekend en su reportaje de enoturismo.

Hoy, la bodega no solo conquista a quienes la visitan con sus catas y experiencias enoturísticas, sino que también despierta la atención de la prensa internacional. Porque detrás de cada Crianza o de cada botella especial como La Raya o La Zarcita, hay una historia que cruza fronteras: Extremadura está en el mapa del vino mundial gracias a un apellido con raíces internacionales.