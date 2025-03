El PP seguirá adelante con los Presupuestos de 2025 mientras crece la crispación con Vox

El Gobierno regional del PP seguirá adelante con el proyecto de Presupuestos para 2025, para lo que buscará el apoyo del PSOE después de que ... se hayan roto las negociaciones con Vox, lo que ha dado paso a un aumento de la tensión entre los partidos que hasta julio estuvieron unidos al frente de la Junta.

PP y Vox estuvieron negociando hasta el último momento las enmiendas parciales a los presupuestos, pero ante la falta de acuerdo la formación que dirige Santiago Abascal decidió no registrar ninguna propuesta. En su lugar, reclama al Gobierno regional que retire su proyecto y elabore uno nuevo consensuado.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ya expuso el miércoles que su intención es mantener el proyecto de cuentas para 2025, que se votará en la Asamblea de Extremadura el próximo 24 de enero. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, insistió ayer en que «vamos a intentar llegar a un acuerdo», pero no descartó que finalmente se retiren los presupuestos.

«Apelamos a la responsabilidad de los grupos políticos presentes en la Asamblea y cuando recorramos ese camino podremos tener la conclusión», apuntó Bautista. «Ahora mismo todo está abierto».

La opción de pactar con Vox está casi cerrada, y eso a pesar de que Bautista reconoció que estaban de acuerdo en el 90% de las cuestiones planteadas. De modo que sólo queda negociar con el PSOE. Bastaría la abstención de los socialistas para que se aprobaran las cuentas, lo que en principio hace más sencilla la negociación. Pero el partido está ahora inmerso en elecciones primarias para elegir a su secretario general en la región, lo que se resolverá en enero. Sobre esto, el consejero de Presidencia apuntó que «hay que esperar evidentemente el momento y cuando llegue ese momento podremos tener una solución definitiva».

«Aventurarse en este momento a tomar una decisión sin explorar esa vía no sería responsable para los extremeños», añadió.

Pero tampoco se aprecia un acercamiento entre PP y PSOE. Bautista insistió en la pinza que, a su juicio, han formado Vox y los socialistas, por ejemplo en el rechazo al decreto-ley de medidas fiscales de vivienda.

Por su parte, el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, apuntó que «Guardiola tiene que sentarse, no ser tan soberbia, pensar más en los intereses de los extremeños y no estar dedicada permanentemente a seguir directrices de Madrid».

«Siempre tiene que haber renuncias y exigencias para llegar a acuerdos», expuso Gallardo. «Ya le mostré mi disposición al diálogo, pero ella decidió despreciarnos y si quiere hablar, tendrá que llamarnos».

Tensión en aumento con Vox

El Gobierno regional mira al PSOE para salvar las cuentas, aunque por el momento se mantienen las diferencias con los socialistas, que desde el inicio de la negociación para los Presupuestos de 2025 han reclamado cuestiones como la recuperación del impuesto de patrimonio y el de viviendas vacías, algo por lo que no quiere pasar el PP. Pero el pacto con Vox, que hasta el miércoles estaba abierto, está ahora cerrado y con posibilidad de convertirse en una ruptura definitiva.

En Vox no ha sentado nada bien que la negociación se rompiera en el último momento, lo que llevó a que no presentara enmiendas parciales y que dé por muerto el proyecto de presupuestos. Por su parte, el PP incide en que ha recibido propuestas que considera inaceptables, como negar ayudas a los inmigrantes y promover repatriaciones voluntarias. «Con el Gobierno de María Guardiola no van a encontrar lo que han ido buscando en estas cuestiones de inmigración», afirmó Bautista.

También hay desencuentros sobre la posibilidad de reeditar el Gobierno de coalición. Vox pidió designar consejeros independientes, lo que para el PP es una forma de volver al Consejo de Gobierno, mientras que para los de Santiago Abascal se trataba de hacer un seguimiento externo.

Incluso hay versiones contrapuestas sobre la participación de la presidenta de la Junta, María Guardiola, en las negociaciones para los presupuestos. Bautista afirmó ayer que ha estado presente al menos en tres reuniones. Sin embargo, Vox asegura que no ha participado en ningún encuentro y lamenta que tampoco quiso tratar personalmente sobre la elaboración de las cuentas.

Este cruce de declaraciones y valoraciones sobre las negociaciones presupuestarias han elevado la tensión entre PP y Vox, como se puso ayer de manifiesto en el pleno del Parlamento regional.

El presidente del Grupo Vox, Ángel Pelayo Gordillo, había registrado una pregunta a María Guardiola sobre su participación en la Conferencia de Presidentes del pasado viernes. Pero como esta cuestión ya se había abordado en dos intervenciones anteriores, quiso tratar sobre los Presupuestos de 2025.

Gordillo fue interrumpido por las protestas de los diputados del PP, que reclamaban que se ciñera a su pregunta sobre la Conferencia de Presidentes. La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, pidió tranquilidad y señaló que la actividad parlamentaria concede flexibilidad en el planteamiento de los debates.

Así que Gordillo continuó ante las quejas del PP. Entre parones, señaló que a Guardiola «le caracteriza la soberbia» y aseguró que «cuando se quiere contentar a todo el mundo se cabrea a todo el mundo». En cuanto al posible acuerdo con los socialistas, afirmó que «ni sus diputados, ni sus votantes, ni los votantes de Vox la pusimos ahí para eso, para que acabara adoptando las políticas del PSOE» de Pedro Sánchez.

María Guardiola criticó que se puedan registrar preguntas con un contenido y después plantear otra cosa, por lo que pidió que si Gordillo quiere hablar de las cuentas que haga una petición específica. Respecto a las críticas por su acercamiento al PSOE, afirmó que «el sanchismo y el pelayismo aquí son exactamente lo mismo» y acusó a Vox de no presentar enmiendas «para solucionar los problemas reales de los extremeños».