La decisión de Vox de no presentar enmiendas parciales al proyecto de cuentas para 2025 ha desatado un cruce de declaraciones y acusaciones con el ... Gobierno regional del PP, en el que podría ser el primer paso para la ruptura total entre dos partidos que hasta el pasado mes de julio estuvieron juntos al frente de la Junta de Extremadura.

-¿Por qué no ha presentado enmiendas parciales a los Presupuestos de 2025?

-Consideramos que el PP, o el Gobierno de María Guardiola, como les gusta decir, tiene que retirar el proyecto de presupuestos y presentar uno nuevo consensuado. Cuando uno tiene minoría parlamentaria tiene que ser consciente de su fuerza. Tienen 28 diputados, ni siquiera ganaron las elecciones. Y a nosotros los extremeños nos han puesto ahí de manera decisiva con cinco. Todo lo que se decida en la Asamblea tiene que pasar por nosotros, y no somos obstruccionistas, por supuesto que no. Pero lo que no puede ser es que tengamos que apoyar al Gobierno de María Guardiola por María Guardiola, porque esto no funciona así. Ya no tiene objeto presentar enmiendas a un presupuesto que está muerto, para qué.

-¿No hay posibilidad de que haya un acuerdo antes del 24 de enero, cuando se votará la ley?

-En política posibilidad hay de todo. Pero nuestro mensaje está claro: retire el proyecto y haga uno nuevo. Tiene otras opciones. Puede pactar con el PSOE, que está deseando, según parece. Nosotros tenemos nuestra línea muy clara, de colaboración leal, con Extremadura. No con María Guardiola. Es un accidente, como lo soy yo, se irá. Las políticas perduran y hemos venido a cambiar las cosas.

-¿Cree que debería convocar elecciones?

-Esa decisión le corresponde a ella. Si la presidenta María Guardiola tuviera la certidumbre de estar fuerte para convocar elecciones, lo haría, porque siempre es preferible no depender de otros grupos. Para un mal político, porque un buen político sabe capear el temporal y mantener su línea argumental, aunque tenga que hacer ciertas concesiones. Cuando no las convoca es porque sabe que no las ganará. Se está convirtiendo en una dirigente muy impopular, sólo hay que asomarse a las redes sociales. No se puede contentar a todo el mundo, la indefinición es un fracaso en política. Un político tiene que tener una línea definida, y el PSOE la tiene. A nuestro juicio, es un proyecto destructivo. Mantenerse en el poder a toda costa. Y con eso ceden lo que haga falta. Pero el PP no. Hay un PP en Madrid, otro en Andalucía, otro aquí, en Galicia, en Cataluña…

-¿Cómo cree que afectaría al resto de la legislatura y al posible acuerdo en leyes como la de memoria histórica?

-Nosotros somos muy insistentes en este tema, porque estamos dejando al PSOE escribir una historia falsa. Si hubiera hecho una política de revisión histórica independiente, veraz, contrastada, y que fuera cierta, nosotros no nos opondríamos. Lo que no puede ser es que unos eran muy buenos buenísimos y otros muy malos malísimos. No se puede seguir con ese discurso, hay que pararlo.

-¿Qué ha pedido Vox para apoyar los presupuestos?

-Medidas más que razonables. Empezando por las medidas fiscales, donde no ha habido excesivo desencuentro, hemos propuesto acciones más audaces dentro del marco del proyecto del PP. No hemos querido ser muy innovadores, pero sí ampliar ciertas escalas y márgenes, por ejemplo en la bonificación del impuesto de sucesiones en línea colateral, que queríamos ampliar a 1 millón de euros. En el IRPF, el tipo del tramo medio es del 16% y nosotros hemos pedido el 15%. Eso no ha sido un escollo excesivo.

-¿Cuál ha sido el escollo?

-Ha habido varios. Hemos discutido mucho sobre la subvención a los sindicatos, sobre todo desde que hemos conocido que la ministra Yolanda Díaz ha propuesto aumentar la subvención hasta 32 millones en los Presupuestos del Estado para UGT y CC OO. Casi el doble de lo que tienen ahora. Y en 2018 tenían 8 millones. Así que consideramos que no procede detraer de los recursos de los extremeños una cantidad considerable. Hay que liberarlos para lo que hace falta y hemos propuesto eliminar el 100%.

-¿Y la inmigración?

-Es lo que más rechazo ha causado en el PP y no comprendo por qué. Existe una relación directa entre una inmigración que no se aviene a nuestro modo de vida y la inseguridad ciudadana. Y hay prácticas que van en contra de la dignidad de las mujeres. Hay guetos en Cataluña donde ya no rige la ley española. Hay que acabar con eso. Quien venga aquí tiene que acatar la Constitución, las leyes españolas y nuestro modo de vida; y tiene que integrarse.

-¿Qué medidas concretas plantea en inmigración?

-Ha causado mucho revuelo el famoso referendum. Me sorprende que el PP y la presidenta Guardiola no conozcan el Estatuto de Autonomía, que recoge el régimen de consultas populares no vinculantes diferentes al referéndum. En el documento que hemos entregado al PP se dice que se promoverá una consulta a los ciudadanos, y hay muchas maneras de hacerlo. Un gobierno tiene herramientas suficientes para medir la temperatura de los extremeños y saber qué quieren. En democracias plenas se somete a referéndum todo. Hay que preguntar a los ciudadanos los asuntos esenciales. ¿En qué país se ha votado la Agenda 2030, que condiciona todo? ¿El Pacto Verde Europeo? Tampoco se ha votado por nadie. La inmigración es un asunto capital para nosotros.

-¿Cómo se harían esas consultas?

-Es una propuesta. Nosotros decimos que se promoverán. Nos sentamos y vemos cómo se ha hecho en otros lados. Se puede hacer. No son vinculantes, pero por lo menos tener la atención con los extremeños de consultar esta y otras cosas. Tenemos que acostumbrarnos a contar con la opinión de los ciudadanos, porque los hechos son cambiantes.

-¿Dónde serían esas consultas?

-Insisto, es una propuesta. Pero cuando uno no quiere pactar se agarra a lo que sea, a lo más llamativo. Como eso de que queremos entrar en el Gobierno de María Guardiola. No. Taxativamente no. A ver dónde está en las propuestas que hemos presentado. Porque yo no lo he visto, ni lo he hablado nunca. No se ha tratado, y quien lo haya dicho ha mentido, o ha dicho una media verdad.

-El planteamiento es que, en caso de acuerdo para los Presupuestos de 2025, Vox quería velar por su cumplimiento dentro del gobierno.

-En absoluto. Hay muchos mecanismos para controlar el cumplimiento de un acuerdo. De hecho, cuando estábamos en el Gobierno regional teníamos unas reuniones mensuales. Era un seguimiento, simplemente eso. Vox es un partido flexible, pero hay algunas ideas que tenemos claras, como la unidad de España. Y queremos proteger de efectos indeseables a los españoles y los extremeños de un problema que aquí no es muy acuciante, pero vamos a impedir que lo sea, la inmigración ilegal. No digo que los inmigrantes sean malos por naturaleza, en algún sitio hay que nacer. Pero el que venga se tiene que adaptar.

Sin trato con Guardiola

-Ha pedido en varias ocasiones un trato directo con María Guardiola, ¿no lo ha habido en este tiempo?

-En esta negociación siempre ha sido muy reticente a reunirse conmigo o con cualquiera de mis compañeros. No se quiere reunir con nosotros, ella sabrá por qué. Y me parece una postura muy torpe. ¿Es que no sabe contar? Creen realmente que van a acabar con Vox y no lo van a conseguir. Nosotros estamos aquí y vamos a permanecer. Que sea yo o no es accesorio, pero Vox seguirá. No van a conseguir mayoría absoluta, si lo supieran con certeza ya habrían convocado elecciones.

-¿Cree que se ha producido una ruptura definitiva?

-Está en la mano de María Guardiola. Pero la actitud del pleno de este jueves demuestra muchas cosas. Esa ferocidad, a qué viene. ¿No tienen argumentos? Que planteen sus propuestas, las leeré y las compartiré con mis compañeros y con mi partido. Porque los partidos importan, aunque venga siempre con esa fanfarria de que 'el señor Pelayo depende de Madrid'. ¿Y ella de quién depende? Nosotros tenemos un ideario y un líder, Santiago Abascal, pero él se esfuerza en decir que es prescindible. Vox es un movimiento social que ha venido a cambiar España y nosotros somos accesorios. Pero aquí que si el Gobierno de María Guardiola para arriba y para abajo. Esa no es la manera de enfocar la política. La mano tendida la tenemos siempre, pero con nosotros no se juega. No se dice hasta última hora que es posible la negociación para luego, porque pasa una mosca volando, decir que no seguimos hablando cuando ya no hay posibilidad de reacción.