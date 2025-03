Abel Bautista señala que Vox estaba de acuerdo con el 90% del Presupuesto regional

El número 2 del Gobierno de Guardiola y del PP extremeño acusa a Vox de hacer pinza con el PSOE y Unidas por Extremadura, de ... tener «obediencia ciega» a su líder nacional, Santiago Abascal, y de romper un acuerdo sobre los Presupuestos de Extremadura para 2025 que estaba prácticamente hecho al introducir «cuestiones extrapresupuestarias» como su postura sobre los inmigrantes.

Abel Bautista, consejero de Presidencia, ha refrendado lo publicado por este diario sobre que, además de determinadas medidas en natalidad o fiscalidad, el grupo parlamentario de Vox había reclamado para dar su apoyo a las cuentas de la región regresar al Consejo de Gobierno y tener dos puestos en la Mesa de la Asamblea de Extremadura, que sería ampliada para tal efecto.

Bautista ha confirmado que las negociaciones con Vox en las últimas semanas «han sido intensas y extensas. Han sido muchas reuniones, muchas conservaciones, con intercambio de documentación. Que yo recuerde en tres ocasiones al menos ha estado presente María Guardiola (en esas reuniones con Vox), y yo y la consejera de Hacienda (Elena Manzano) no lo recuerdo. Nos hemos sentado tantas veces como sea necesario para intentar llegar a un acuerdo».

Unas reuniones que hasta ayer iban camino de concretarse en pacto paa los Presupuestos. Preguntado por si le ha causado sorpresa la petición de Vox de retirar la actual ley de presupuestos y entrar a negociar otra, el consejero de Presidencia afirma que lo que me sorprende «es que se introduzcan cuestiones en que nada tiene que ver con Extremadura. Lo que me sorprende es que se establezcan cuestiones extraparlamentarias que son las que impidan llegar a un acuerdo porque cuando hay más de un 90% de cuestiones en la que dos partidos que negocian están de acuerdo y son cuestiones presupuestarias el acuerdo evidentemente está al alcance».

«Es inevitable salvo que quien negocia (en referencia a Vox) tenga obediencia ciega, jerárquica, verticalmente a Madrid (Santiago Abascal) que le importe poco lo que aquí ocurra en Extremadura y el impacto que tenga para los extremeños y tener unos presupuestos», ha sostenido en rueda de prensa en Presidencia de la Junta durante la presentación de un proyecto piloto para implantar la tecnología 5G en emergencias.

En este sentido, ha querido marcar distancias de la formación de extrema derecha. «El Partido Popular y María Guardiola no tienen nada que ver con Vox. Con lo que Vox plantea para llegar a un acuerdo. Si si trata de hablar de ayudas a la natalidad, de ayudas a vivienda, si se trata de hablar de fiscalidad, de reducción del gasto superfluo siempre y cuando ellos sepan explicar en qué consiste ese gasto superfluo, lo puedo entrar a debatir. Pero si identifican gasto superfluo con recursos existentes para personas en exclusión social, con hijos menores que viven con esos recursos que dan a una solución habitacional, que lo están pasando muy mal y tienen menores a cargo, este no es el Gobierno que necesitan para negociar».

Llegados a este punto en su discurso ha derivado la actuación de Vox hacia una «pinza porque parece que se entiende mejor y hacen la pinza con PSOE y Podemos y que cuando toca votar en la Asamblea tienen un socio preferente que es el PSOE».

A la hora de poner distancia frente al partido que lidera Abascal, Abel Bautista ha señalado que «con el Gobierno de María Guardiola no van a encontrar lo que han ido buscando en estas cuestiones de inmigración». Expresa que en relación a sobre una consulta sobre inmigrantes, «ya lo han dicho en otros sitios. Es una exigencia a lo largo de todas las comunidades autónomas en las que están negociando. Esa consulta popular, referéndum como quieran llamarlo...no sé ni la forman ni el contenido de lo que plantean, la imaginación es muy grande pero hace una alusión a preguntarle a la ciudanía de aquellos municipios donde haya centros de inmigrantes. También hablan de deportaciones de inmigrantes a sus países de origen y si no, palabras textuales, billete para Bruselas. Tampoco sé que significa eso. Pregúntele a ellos. Yo no lo sé porque no me cabe en mi cabeza no por una cuestión de constitucionalidad de lo planteado ni por una cuestión de humanidad. No me cabe en la cabeza».

Cuestionado Bautista sobre si Vox ha pedido volver al Gobierno regional como una de las peticiones para su apoyo a los Presupuestos, asevera que es cierto. «Ellos planten la elección de consejeros que velen por el cumplimiento de lo acordado. La traducción es sencilla. Pero evidentemente esto es reconocer un error. Cuando uno quiere volver de donde se fue es que se está autoenmendando a sí mismo. Cuando uno quiere volver de donde se fue voluntariamente es que está reconociendo un error».

Error

«Mucho me temo de que pasarán unos meses y serán conscientes del error que cometen en este momento de no actuar con responsabilidad y darle a Extremadura lo que necesita en estos momentos, unos Presupuestos. Será tarde y probablemente tendrá un coste para los extremeños. Tendrán que explicarlo y ser responsables. Aquí hemos venido a la política llorados de casa y ser lo suficientemente maduro para tener autonomía e independencia y saber cada uno lo que tenemos que ejercer en los puestos donde nos han elegido los ciudadanos», ha finalizado.

Ante la falta, ahora, de apoyos parlamentarios, el Gobierno regional del PP no ha despejado la duda sobre si retirará su ley de presupuestos actualmente en tramitación en la Asamblea, como ha hecho, por ejemplo, el PP que está al frente del Gobierno de Baleares y se encuentra en la misma situación de choque con Vox.

«Ahora mismo vamos a intentar llegar a un acuerdo Apelamos a la responsabilidad de los grupos políticos presentes en la Asamblea y cuando recorramos ese camino podremos tener la conclusión. Ahora mismo todo está abierto. Hay partidos que tienen sus procesos internos abiertos (en referencia a las primarias del PSOE) y hay que esperar evidentemente el momento y cuando llegue ese momento podremos tener una solución definitiva. Aventurarse en este momento a tomar una decisión sin explorar esa vía no sería responsable para los extremeños ni lo que tenemos que ofrecer a Extremadura», ha rematado el número dos del PP regional y de la Junta.