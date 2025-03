Gallardo: «Si Guardiola quiere hablar de presupuestos, tendrá que llamarnos»

Si quiere que el PSOE negocie el proyecto de presupuestos para 2025 en Extremadura, la presidenta de la Junta, María Guardiola, tendrá ... que descolgar el teléfono y llamar a Miguel Ángel Gallardo.

Es lo que ha dicho el secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, quien este jueves ha dicho que «si quiere hablar, tendrá que llamarnos».

El Ejecutivo autonómico del PP intenta sacar adelante las cuentas del próximo año, pero no termina de llegar a un acuerdo con los cinco diputados de Vox. Estos le han llegado a plantear volver a formar parte del Gobierno, de donde ellos salieron en julio por el descontento en el reparto de inmigrantes. Fue una operación nacional y los de Vox salieron de otros gobiernos autonómicos.

Sin Vox, al PP solo le queda llamar a la puerta del PSOE para aprobar los presupuestos. «Guardiola tiene que sentarse, no ser tan soberbia, pensar más en los intereses de los extremeños y no estar dedicada permanentemente a seguir directrices de Madrid», ha respondido esta mañana Gallardo a preguntas de los periodistas.

El jefe del PSOE en Extremadura ha recordado a Guardiola que para negociar «siempre tienen que haber renuncias y exigencias para llegar a acuerdos». «Ya le mostré mi disposición al diálogo, pero ella decidió despreciarnos y si quiere hablar, tendrá que llamarnos».

Primarias y asuntos de partido

La presidenta, María Guardiola, dijo ayer que si no alcanza un acuerdo con Vox, acudirá al PSOE y a Unidas por Extremadura. La presidenta afirmó: «Tenemos que estudiar las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura y mantengo las expectativas de aprobar el presupuesto. Ahora mismo en el PSOE el liderazgo no está claro. Ellos tendrán un congreso e igual cambian las cosas si hay otro liderazgo con ganas de construir y aportar podremos aprobar el mejor presupuesto que merece Extremadura y los extremeños. Dejo siempre esa puerta abierta, dispuesta a hablar. A negociar. Como siempre».

Gallardo también contestó a preguntas sobre estas declaraciones. Afirmó que «está feo meterse en los procesos internos», pero también aprovechó estas palabras de Guardiola: «Le agradezco que traslade que soy un líder que para ella es una alternativa de gobierno. No creo que la señora Guardiola desee nada bueno para el PSOE. No creo que desee que nos vayan bien las cosas porque significa que a ella le vayan peor. Pero además Guardiola no elige y como no elige, no tiene la oportunidad de elegir el liderazgo. Los militantes van a decidir y es cuestión del PSOE, y lo harán con libertad y alegría«.

De todas formas, Gallardo apuntó que María Guardiola «cambia la versión cada vez que habla. Ustedes han sido testigos que por parte del secretario general y el grupo parlamentario le ha traslado disposición al diálogo, propuestas y cuya respuesta siempre ha sido el silencio«.