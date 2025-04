El PP extremeño no rectifica pero defiende la unidad del gobierno de coalición

No ha sido la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, sino el portavoz regional del PP y también del grupo parlamentario, José Ángel ... Sánchez Juliá, quien ha hablado en nombre del partido para aclarar la, a su juicio, «polémica estéril que se ha generado con un titular que ha sido malinterpretado».

En la entrevista publicada por este diario a la presidenta de la Junta, cuando cumple dos meses al frente de la región, María Guardiola ha asegurado que su relación con Vox «ahora mismo es escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar y sacar adelante todas las cuestiones que nos hemos encontrado bastante paralizadas».

Esta declaración no ha gustado a la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, que ha pedido de manera pública e inmediata una rectificación a Guardiola y ha amagado con romper el pacto de gobierno por el que es presidenta de la Junta. De hecho, ha vaticinado que si no llegaba la rectificación, «lo que va a tener es un gobierno débil o puede ser que directamente no tenga gobierno».

Esa rectificación la ha pedido poco después el presidente del grupo parlamentario de Vox en la Asamblea, pero rebajando de forma notable el tono de Millán. Ángel Pelayo Gordillo cree que las declaraciones de Guardiola «no son acertadas, porque Vox merece el respeto que tiene encomendado por sus votantes y lo exigimos», pero no cree que pongan en peligro el gobierno de coalición en Extremadura. Ha asegurado al respecto que el trato entre PP y Vox es »correctísimo y cordial«, igual que la relación en el marco del bipartito.

Por eso para el PP, la polémica generada por las declaraciones de Guardiola se debe a que «en Madrid la situación de se ve de otra manera, con un titular puedes interpretar una cosa que aquí, cuando pisas el terreno, es diferente», en palabras de José Ángel Sánchez Juliá.

El portavoz del PP ha querido dejar claro que María Guardiola «siempre ha transmitido que el Gobierno de la Junta está unido y es leal, estable y constructivo». También que la presidenta «no ve un gobierno de partidos, sino de personas que trabajan para solucionar los problemas de los extremeños y el mejor ejemplo de ello se ha visto esta semana, con una bajada de impuestos que ha sido aplaudido por Vox».

Y aunque no ha hecho una rectificación clara ni en nombre del PP ni en el de la presidenta de la Junta, Sánchez Juliá ha destacado que «en la Asamblea trabajamos codo con codo con Vox para tener una relación estable y dar así la estabilidad que el gobierno merece para trabajar», dando a entender que, aunque Guardiola tenga una relación «escasa o ninguna» con el partido de Santiago Abascal, los grupos parlamentarios de ambas formaciones sí tienen «una relación fluida».

En realidad, Sánchez Juliá ha ahondado en las declaraciones realizadas por Guardiola en la entrevista de HOY: «Entiendo que la relación con Vox será en el Parlamento; nosotros ya hemos empezado a dar cumplimiento a ese acuerdo de gobernabilidad y a nuestro programa político». Igualmente, la presidenta de la Junta ha manifestado que no entiende que su gobierno esté formado por dos partidos. «Está formado por hombres y mujeres comprometidos y trabajando por Extremadura. No veo signos políticos dentro de mi gobierno, sino personas que se van a dejar la piel por Extremadura». Y respecto a la consejera de Vox, Camino Limia, ha apuntado que «está absolutamente integrada en mi gobierno, estoy convencida de que quiere lo mejor para el campo extremeño y va a dar todo lo que tiene».

No obstante, Vox y PP han escenificado hoy en la Asamblea que la unidad que dicen mantener no es inquebrantable. Vox ha votado junto con PSOE y Unidas por Extremadura y frente al PP una propuesta de la coalición de izquierdas sobre comedores escolares. Para Sánchez Juliá, «algo que entra dentro de la normalidad parlamentaria, del juego de fuerzas que hay en la Asamblea, pero que no influye en la estabilidad del gobierno». Para Pelayo Gordillo, «una demostración de que a Vox actúa pensando en el bien de los extremeños».