Pelayo Gordillo: «Pedimos a Guardiola respeto para Vox y que rectifique sus palabras»

En la misma línea que la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, el máximo responsable del partido en la región, Ángel Pelayo ... Gordillo, ha pedido esta mañana a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que rectifique las declaraciones realizadas en una entrevista en HOY en las que asegura que su relación con Vox es escasa en estos momentos, porque está centrada en poner en marcha la administración.

«Las declaraciones de María Guardiola no son acertadas. Vox merece el respeto que tiene encomendado por sus votantes y lo exigimos», ha declarado Pelayo Gordillo. Y ese respeto cree el presidente del Grupo Parlamentario de Vox no se produce cuando la presidenta de la Junta «dice que está muy ocupada en gobernar y no entra a valorar la colaboración entre Vox y PP». Por eso, «como la portavoz en el Congreso, yo también pido a Guardiola que rectifique sus declaraciones». A diferencia de Pepa Millán, Pelayo Gordillo no ha amagado con romper el acuerdo de gobierno, aunque sí ha dicho que «el gobierno de coalición no tiene peligro si Guardiola rectifica».

De hecho, aunque ha insistido en que «no se puede menoscabar la importancia de las propuestas de Vox y reclamamos que se pongan en marcha», el también senador autonómico ha destacado que el trato con el PP es «correctísimo y cordial» y que no ve problema alguno en el bipartito.

Cabe recordar que en la entrevista publicada por este diario, Guardiola asegura que su relación con Vox «ahora mismo es escasa o ninguna porque estoy centrada en gestionar y sacar adelante todas las cuestiones que nos hemos encontrado bastante paralizadas», y añade: «Entiendo que la relación con Vox será en el Parlamento; nosotros ya hemos empezado a dar cumplimiento a ese acuerdo de gobernabilidad y a nuestro programa político».

Igualmente, asegura que «no entiendo que mi gobierno esté formado por dos partidos; está formado por hombres y mujeres comprometidos y trabajando por Extremadura. No veo signos políticos dentro de mi gobierno, sino personas que se van a dejar la piel por Extremadura». Y respecto a la consejera de Vox, Camino Limia, la presidenta de la Junta indica que «está absolutamente integrada en mi gobierno, estoy convencida de que quiere lo mejor para el campo extremeño y va a dar todo lo que tiene».