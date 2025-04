María Guardiola (Cáceres, 1978) se ha convertido en la primera mujer en gobernar Extremadura tras una agitada negociación con Vox, faltar a su palabra, convertirse ... en foco mediático nacional y, finalmente, ceder ante el partido de Santiago Abascal. Este jueves cumple dos meses como presidenta de la Junta.

–¿Se arrepiente o le ha merecido la pena?

–En ningún caso me arrepiento, en ningún caso. Yo creo que no he roto mi palabra, yo di mi palabra a los extremeños de poder transformar esta tierra y para eso es verdad que mi deseo, que era el de poder gobernar en solitario, no era posible y lo que hice fue reconducir una situación para cumplir el objetivo de poder cambiar esta tierra y dar respuesta a todos aquellos extremeños y extremeñas que habían puesto su confianza en nosotros el día 28 de mayo en las urnas.

–¿Feijóo le pidió que cediera?

–No, yo lo hice porque llegó un momento en esa negociación en el que vi que no tenía otra salida que conseguir el mejor acuerdo posible de gobernabilidad, que es lo que he hecho, renunciando a lo que yo en un momento había dicho porque era realmente lo que deseaba para mi región. Pero yo considero que la decisión fue acertada y estoy convencida de que dentro de cuatro años así lo corroborarán los extremeños.

–¿Qué les diría a quienes creen que su credibilidad está arruinada?

–Les diría que el camino se demuestra andando y que a las personas hay que juzgarlas por sus hechos. Yo cuando dije lo que dije, lo dije porque lo pensaba, y de verdad que era mi deseo absoluto el poder gobernar esta tierra en solitario para poder poner en marcha el programa de gobierno que yo había acordado con los extremeños. Pero llega un momento en que cuando uno necesita para poder cumplir su palabra de transformar esta tierra el apoyo de otro partido político, pues hay que ceder y yo cedí, siendo consciente de que eso tenía un coste personal y político.

–El PSOE fue el partido más votado en Extremadura el 28-M y lo volvió a ser el 23-J, ¿cree que su acuerdo con Vox restó votos a su partido?

–Es verdad que el PSOE nos superó por un puñado de votos en las elecciones, pero en nuestro sistema democrático y electoral, lo que importan son los escaños. El PP empató con el PSOE, el bloque de centro-derecha superó al de la izquierda y el 23-J se repitió el resultado.

–¿Ya no cree que tiene en el gobierno a quienes niegan la violencia machista, deshumanizan a los inmigrantes y tiran la bandera LGTBI a la basura?

–Lo que tengo en el gobierno es a personas que trabajan para mejorar la vida de personas. Es un gobierno de extremeñas, sobre todo, que estamos muy comprometidas en cambiar esta tierra y que trabajamos en equipo, con mucha ilusión, con ganas, y vamos a mejorar Extremadura y lo vamos a demostrar con hechos.

–Por el momento, en Talayuela, PP y Vox en un tripatirto con Extremeñistas han censurado una obra teatral sobre feminicidios.

–El Gobierno de Extremadura trabaja por una cultura libre y sin censuras y quien practique lo contrario, en mi opinión, se está equivocando. Respeto la autonomía municipal, pero creo que se equivocaron reprogramando esa obra. Fue un error porque la gente, los extremeños, no están en el puritanismo ni en la censura, están en la absoluta libertad. No obstante, no es una cuestión de PP y Vox. El ayuntamiento de Losar de la Vera, gobernado por los mismos partidos, va a meter en su programación esa obra.

–¿Comparte las declaraciones de la consejera de Vox en las que cuestiona el cambio climático?

–Las redes sociales nada tienen que ver con la realidad. Camino Limia expresó su opinión con respecto al cambio climático y matizó después lo que dijo. En la hoja de ruta que tengo marcada con todos los consejeros, y Camino está absolutamente integrada, defendemos el equilibrio que tiene que haber en esta región. Este gobierno va a trabajar para cumplir la Agenda 2030, pero siempre teniendo en cuenta la casuísta que hemos defendido desde el PP desde el principio, que es intentar buscar ese equilibrio entre la protección y el desarrollo económico.

–¿Mantiene relación con Vox? En sus intervenciones no suele nombrar a este partido.

–Mi relación con Vox ahora mismo es escasa o ninguna porque estoy centrada en trabajar, en gestionar, en poner en marcha esta maquinaria que es muy grande, esta administración.

–¿Por qué ha suprimido el acto institucional de la Asamblea y con él la intervención de los grupos políticos el Día de Extremadura?

–Yo creo que era un acto para mayor gloria de los políticos y el Día de Extremadura tiene que estar dedicado a los extremeños, y la gente lo que quiere es que el día esté dedicado a las personas que merecen recibir la medalla de Extremadura y es lo que intentamos hacer. Yo creo que el protagonismo lo tienen que tener las personas que reciben la máxima distinción de nuestra comunidad autónoma. Y yo tuve la oportunidad de representar la voz de los extremeños porque, no se nos olvide, yo soy la presidenta de todos los extremeños, de quienes me han votado y de quienes no.

–¿Tiene el gobierno que deseaba o le han fallado algunos nombres para cuadrarlo?

-Tengo el mejor equipo que hubiera podido soñar. Estoy orgullosísima de las mujeres y los hombres que me acompañan. Son referentes cada uno en su sector y lo van a hacer muy bien. No solo son magníficos profesionales, sino que son muy buenas personas y de verdad que entregados, comprometidos. Antes de tener este equipo formado, me costaba pensar que hubiera gente que tuviera las mismas ganas que yo, pero sí, tenemos todos mucha pasión y vamos a llegar muy lejos, seguro, porque es una maquinaria que está bien engrasada.

–La oposición ha criticado que SES y Sepad, los dos pilares de la sanidad pública extremeña, estén en manos de personas que solo han trabajado en el sector privado.

–La crítica no tiene ningún fundamento. Son personas solventes, más que preparadas. Vienen del sector privado porque la gente se busca la vida, no todo el mundo somos funcionarios ni tenemos que trabajar en la administración pública. Pero para poner en marcha políticas, no tienes que haberlas sufrido. Para poner en marcha políticas contra la violencia de género, no tengo que haber sido víctima de violencia de género. Y como con eso, con todo, yo creo que son personas que conocen el sector, que lo conocen desde otra perspectiva y que es enriquecedora siempre.

–¿Por qué ha eliminado las comparecencias de los altos cargos en la Asamblea?

–Son comparecencias que no tenían ningún valor jurídico, porque la Asamblea no puede ni vetar ni nombrar. Y por ley tenemos que publicar absolutamente todo, currículum, hoja de actividad, bienes, lo que tenemos, lo que no tenemos.

–¿No le parece un recorte a la transparencia que debe fomentar la administración?

–Para nada. La crítica de la oposición en este sentido es otra manera de ensuciar, de embarrar. Yo no me he ido de vacaciones pero, según ellos, estoy de vacaciones. Pongo a la igualdad en el máximo nivel, pero critican que no haya consejería. Entonces, da igual lo que hagamos, porque la oposición lo que está es en el momento de la rabieta, porque entendía que la Junta de Extremadura era de su propiedad y tiene que asumir que es de los extremeños.

–¿No le gusta la oposición que está teniendo?

–Para nada. Me está pareciendo absolutamente desleal. No nos han dado ni siquiera los 100 días de cortesía. Es un nivel de manipulación, mentira y ataque que les va a hacer gastar muchas energías que podían destinar a construir. Pero a nosotros no nos van a despistar del objetivo.

–¿Cómo valora su gestión en estos dos meses al frente de la Junta de Extremadura?

–Muy intensa. Nos faltan horas en el día. Había muchos asuntos urgentes esperándonos encima de la mesa y nos hemos dedicado a gestionar, a intentar sacar adelante cuestiones que no podían esperar como el primer paquete de medidas para las familias, para los autónomos, para nuestro campo, la bajada del IRPF y la supresión del impuesto de patrimonio.

–¿Confía en que con el ahorro anual de 300 euros que pueden tener muchas familias extremeñas gracias a esa rebaja y la eliminación del Impuesto de Patrimonio se reactive el consumo y se atraiga a rentas altas?

–Por supuesto, pero vamos a seguir trabajando en bajar impuestos, que es el compromiso que tenemos. Hemos visto el resultado en comunidades vecinas y Extremadura no puede quedar atrás. Tiene que ser una región competitiva y atractiva para poder residir y para poder trabajar aquí. Y es lo que pretendemos, incrementar nuestra recaudación con más gente trabajando aquí; que no pagues patrimonio hace que pagues más también por IRPF.

–Solo con la rebaja en el tramo autonómico del IRPF las arcas públicas van a dejar de ingresar cerca de 40 millones de euros. ¿No es un dinero necesario para sostener servicios o ampliar otros como, por ejemplo, el comedor escolar?

–El incremento presupuestario previsto por parte de la Junta de Extremadura en el IRPF de recaudación era de 202 millones de euros que son de los extremeños y lo que hemos hecho es empezar a devolverles el dinero. Pero estamos trabajando para mejorar los servicios y, en el del comedor escolar, el PSOE ha vendido una gratuidad universal limitando el número de plazas a las que había adjudicado el curso pasado, unas 15.400. Y hemos recibido más de 2.100 solicitudes de más, que hemos atendido ampliando los comedores y doblando turnos.

–¿Pero por qué no han ampliado el presupuesto para que fuera gratis para todos?

–El milagro de los panes y los peces es complicado en un presupuesto que está viendo su final. No han dejado consignación presupuestaria para nada, pero lo que sí han dejado es lo que deben de la gratuidad del curso pasado a los colegios cuyos comedores son gestionados por las ampas y a los concertados, que ronda los dos millones de euros.

–¿Y aún no se han pagado?

–No, porque hay una absoluta falta de previsión y de organización en el presupuesto que han gestionado. Esto se debe a que cuando han visto que las elecciones se echaban encima han anunciado y han puesto en marcha medidas electoralistas y no les ha importando luego cómo hacer frente a las mismas.

–¿Por eso no es posible la gratuidad del comedor escolar?

–No hay la gratuidad principalmente porque la norma limita el número de plazas que podían acceder de forma gratuita. Si yo agregara gratuidad a esas 2.000 personas estaría también siendo injusta con otras que no han tenido la posibilidad de entrar con esos criterios.

–¿Usted está a favor de la gratuidad universal?

–Yo estoy a favor de la gratuidad para las personas que no pueden pagar el servicio y lo necesitan, y a favor de que el servicio se dé al mayor número de familias que lo requieran para conciliar, pero que quien pueda pagar el comedor, lo pague.

–¿Cómo está la Junta por dentro? Ha dicho que se ha encontrado con muchos regalitos.

–He dicho regalitos porque he querido ser respetuosa. Pero hemos encontrado una gran parálisis, una política de brazos caídos que nos ha llamado la atención, una inejecución bárbara de fondos europeos. Algunos lamentablemente finalizan este año y vamos a tener que devolver mucho dinero.

–¿Cuánto dinero?

–Lo comunicará la consejera en su momento porque estamos haciendo la valoración completa de todas las consejerías, pero hay mucho dinero que vamos a perder. En Igualdad, porque como las políticas de igualdad las llevo yo, alrededor de unos tres millones y medio de euros son los que tendremos que devolver porque hay proyectos que ni siquieran habían definido.

–¿En qué situación están los grandes proyectos en marcha como la gigafactoría o el Elysium City? El PSOE temía que los pudiera paralizar.

–La gigafactoría, pendiente del PERTE. La azucarera de Mérida, ni está ni se la espera. Y respecto al Elysium, estoy a la espera de reunirme con los promotores para que me puedan dar alguna explicación más de la evolución del proyecto, que hasta ahora mismo no es más que una cuestión urbanística y de suelo con el ayuntamiento.

–¿Tiene sobre la mesa otros?

–Hay empresas interesadas en venir a Extremadura del ámbito sanitario, de la innovación y las renovables. Pero hasta que los proyectos no estén cerrados, quiero ser prudente. Prefiero las últimas piedras.

–¿Ha habido algún problema que le ha quitado el sueño desde que es presidenta de la Junta?

–La primera llamada que recibí cuando me senté en el despacho fue advirtiéndome de que estaban en un campamento con niños y no tenían para cenar. Es un ejemplo más de la dejadez con la que me he encontrado.

–¿Para cuándo el tren de alta velocidad?

–No me aventuro a decir eso. Pero sí que no voy a permitir más agravios ni silencios. Aunque ya hemos visto el premio a la sumisión de Vara, la vicepresidencia de la Mesa del Senado y tertuliano de moda, pero de la amnistía no dice ni mu.

–Hay otras voces en el PSOE que sí lo están haciendo.

–Es preciso advertir del daño que esto puede suponer a nuestro país y a Extremadura también de forma concreta, con una España sometida al interés de los independentistas, porque los privilegios de unos los pagamos otros.

–¿Movilizaría a Extremadura contra la Ley de Amnistía?

–Creo que como sociedad tenemos que despertar y ser conscientes de lo grave que puede ser lo que va a suceder en unos meses, que es un camino de ida pero no sabemos si tiene vuelta. No debemos permitir que se retuerce la Constitución ni que prime el interés de unos pocos, sino la igualdad de todos los españoles en derechos y en obligaciones.